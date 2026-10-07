Украина ўт очишни тўхтатишнинг 5 та сценарийсини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Украина Ташқи ишлар вазирлиги вакили Георгий Тихий мамлакат ўт очишни тўхтатиш бўйича 5 та вариант устида ишлашга тайёрлигини маълум қилди.
- Ушбу вариантлар орасида тўлиқ ва шарциз сулҳ, Қора денгиздаги хавфсизлик бўйича Туркия ва Миср таклифлари, Ҳиндистоннинг тинчлик ташаббуси ҳамда АҚШ иштирокидаги энергетик сулҳ мавжуд.
Украинадаги ҳарбий низони дипломатик йўл билан тўхтатиш бўйича халқаро майдонда кескин баҳслар янги босқичга кирди. Украина Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Георгий Тихий мамлакат ўт очишни тўхтатиш (сулҳ) бўйича бир йўла 5 та турли вариант устида ишлашга тайёрлигини ва тегишли дипломатик ечимлар ишлаб чиқилганини маълум қилди. Унга кўра, энди навбат расмий Москванинг қадамларига боғлиқ бўлиб турибди.
Бироқ Россия томони ушбу таклифларга нисбатан зудлик билан муносабат билдириб, музокаралар бошланиши учунгина ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш таклифини кескин рад этди.
Киев тайёр бўлган сулҳнинг 5 та асосий формати
Украина ТИВ вакилининг маълум қилишича, расмий Киев бир неча глобал ва минтақавий ташаббусларни кўриб чиқишга очиқ:
1. Тўлиқ ва шартсиз сулҳ: Бутун фронт чизиғи бўйлаб ўт очишни тўлиқ тўхтатиш (бироқ бунинг учун Россиянинг тўғридан-тўғри розилиги талаб этилади);
2 ва 3. Қора денгиздаги хавфсизлик бўйича икки вариант: Мазкур икки йўналиш Туркия ҳамда Миср томонидан Украина иштирокида ишлаб чиқилмоқда;
4. Ҳиндистоннинг комплекс тинчлик ташаббуси: Қора денгизда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва томонларнинг энергетика инфратузилмаларига уюштирилаётган ракета-дрон зарбаларини тўлиқ тўхтатишни кўзда тутувчи режа;
5. АҚШ иштирокидаги энергетик сулҳ: Владимир Зеленский ва Дональд Трамп ўртасидаги сўнгги музокаралар чоғида муҳокама қилинган, электр тармоқлари ва ҳаётий тизимларни ўзаро зарбалардан ҳимоя қилиш формати.
Сергей Лавровдан рад жавоби: «Бизни алдашларига йўл қўймаймиз»
Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров «Примаковхонлик» халқаро илмий-эксперт форумида чиқиш қилиб, Киев томонидан илгари сурилаётган «аввал ўт очишни тўхтатиш, кейин музокара» формуласига Москва рози бўлмаслигини қатъий таъкидлади:
Истанбул сабоқлари: «Бизга айтишяпти: “Келинг, тўқнашув чизиғи бўйлаб ўт очишни тўхтатайлик, кейин эса музокара ўтказамиз”. Йўқ, биз буни аввал қилганмиз — Истанбулда келишиб, парафирлаб, эзгу ният рамзи сифатида ўт очишни тўхтатган ва ҳатто қўшинларни Киев остидан олиб чиққан эдик», — деди Лавров;
«Алоҳида ҳушёрликдамиз»: Россия ТИВ раҳбари Москва музокараларга тайёрлигини, бироқ бу гал ўзини алдашларига йўл қўймаслигини билдирди: «Баъзан содда бўлишимиз мумкин, балким соддадиллигимиздан бизни яна чалғитиш мумкин деб ўйлашар, аммо биз ҳозир алоҳида ҳушёрликдамиз».
Киев томонидан таклиф этилган 5 та сценарий ва Москванинг қатъий позицияси яқин истиқболда ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш масаласида томонлар ўртасидаги ишончсизлик ҳамон ҳал қилувчи тўсиқ бўлиб қолаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…