Украина ўт очишни тўхтатишнинг 5 та сценарийсини эълон қилди

·3·Дунё
Украина ўт очишни тўхтатишнинг 5 та сценарийсини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Украина Ташқи ишлар вазирлиги вакили Георгий Тихий мамлакат ўт очишни тўхтатиш бўйича 5 та вариант устида ишлашга тайёрлигини маълум қилди.
  • Ушбу вариантлар орасида тўлиқ ва шарциз сулҳ, Қора денгиздаги хавфсизлик бўйича Туркия ва Миср таклифлари, Ҳиндистоннинг тинчлик ташаббуси ҳамда АҚШ иштирокидаги энергетик сулҳ мавжуд.

Украинадаги ҳарбий низони дипломатик йўл билан тўхтатиш бўйича халқаро майдонда кескин баҳслар янги босқичга кирди. Украина Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Георгий Тихий мамлакат ўт очишни тўхтатиш (сулҳ) бўйича бир йўла 5 та турли вариант устида ишлашга тайёрлигини ва тегишли дипломатик ечимлар ишлаб чиқилганини маълум қилди. Унга кўра, энди навбат расмий Москванинг қадамларига боғлиқ бўлиб турибди.

Бироқ Россия томони ушбу таклифларга нисбатан зудлик билан муносабат билдириб, музокаралар бошланиши учунгина ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш таклифини кескин рад этди.

Киев тайёр бўлган сулҳнинг 5 та асосий формати

Украина ТИВ вакилининг маълум қилишича, расмий Киев бир неча глобал ва минтақавий ташаббусларни кўриб чиқишга очиқ:

  • 1. Тўлиқ ва шартсиз сулҳ: Бутун фронт чизиғи бўйлаб ўт очишни тўлиқ тўхтатиш (бироқ бунинг учун Россиянинг тўғридан-тўғри розилиги талаб этилади);

  • 2 ва 3. Қора денгиздаги хавфсизлик бўйича икки вариант: Мазкур икки йўналиш Туркия ҳамда Миср томонидан Украина иштирокида ишлаб чиқилмоқда;

  • 4. Ҳиндистоннинг комплекс тинчлик ташаббуси: Қора денгизда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва томонларнинг энергетика инфратузилмаларига уюштирилаётган ракета-дрон зарбаларини тўлиқ тўхтатишни кўзда тутувчи режа;

  • 5. АҚШ иштирокидаги энергетик сулҳ: Владимир Зеленский ва Дональд Трамп ўртасидаги сўнгги музокаралар чоғида муҳокама қилинган, электр тармоқлари ва ҳаётий тизимларни ўзаро зарбалардан ҳимоя қилиш формати.

Сергей Лавровдан рад жавоби: «Бизни алдашларига йўл қўймаймиз»

Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров «Примаковхонлик» халқаро илмий-эксперт форумида чиқиш қилиб, Киев томонидан илгари сурилаётган «аввал ўт очишни тўхтатиш, кейин музокара» формуласига Москва рози бўлмаслигини қатъий таъкидлади:

  • Истанбул сабоқлари: «Бизга айтишяпти: “Келинг, тўқнашув чизиғи бўйлаб ўт очишни тўхтатайлик, кейин эса музокара ўтказамиз”. Йўқ, биз буни аввал қилганмиз — Истанбулда келишиб, парафирлаб, эзгу ният рамзи сифатида ўт очишни тўхтатган ва ҳатто қўшинларни Киев остидан олиб чиққан эдик», — деди Лавров;

  • «Алоҳида ҳушёрликдамиз»: Россия ТИВ раҳбари Москва музокараларга тайёрлигини, бироқ бу гал ўзини алдашларига йўл қўймаслигини билдирди: «Баъзан содда бўлишимиз мумкин, балким соддадиллигимиздан бизни яна чалғитиш мумкин деб ўйлашар, аммо биз ҳозир алоҳида ҳушёрликдамиз».

Киев томонидан таклиф этилган 5 та сценарий ва Москванинг қатъий позицияси яқин истиқболда ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш масаласида томонлар ўртасидаги ишончсизлик ҳамон ҳал қилувчи тўсиқ бўлиб қолаётганини кўрсатмоқда.

Украина Ташқи ишлар вазирлигиСергей ЛавровГеоргий ТихийКиев-Россия дипломатик муаммолари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уруш тугаш арафасида: Украина тўлиқ ва шартсиз ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини эълон қилдиУруш тугаш арафасида: Украина тўлиқ ва шартсиз ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини эълон қилди23 сентябр 22:23Путин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиПутин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилди27 июл 09:02Кутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиКутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилди5 сентябр 18:27КХДРнинг 120 ракетали бўлинмаси Россияга йўл олгани айтилдиКХДРнинг 120 ракетали бўлинмаси Россияга йўл олгани айтилди6 август 09:18Зеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот бердиЗеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот берди15 июн 16:58Яқин Шарқ: Исроил ва «Ҳизбуллоҳ» ўт очишни тўхтатиш келишувига эришдиЯқин Шарқ: Исроил ва «Ҳизбуллоҳ» ўт очишни тўхтатиш келишувига эришди20 июн 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?