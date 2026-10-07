Хитой АҚШ билан 20 йиллик супершартномалар тузиб, газни Европага қайта сотмоқда

·3·Дунё
Хитой АҚШ билан 20 йиллик супершартномалар тузиб, газни Европага қайта сотмоқда

АҚШ ва Хитой ўртасидаги кескин божхона ва тариф қарама-қаршиликларига қарамай, энергетика бозорида мутлақо кутилмаган йирик геоиқтисодий жараён кузатилмоқда. Нуфузли Bloomberg агентлиги маълумотларига кўра, Хитойнинг йирик энергетика гигантлари АҚШдан суюлтирилган табиий газ (LNG/СТГ) импорти бўйича узоқ муддатли шартномалар пакетини сезиларли даражада кенгайтиришни режалаштирмоқда.

Мазкур келишувларнинг умумий ҳажми Россиядан Хитойга йўналтирилган асосий магистраль қувур — «Сибирь қудрати» (Сила Сибири) қуввати билан бевосита тенглашиб қолди.

Venture Global ва Хитой гигантлари ўртасидаги музокаралар

Яқин Шарқда Эрон иштирокидаги геосиёсий тўқнашувлар фонида жаҳон бўйлаб етказиб бериш занжирлари издан чиқаётгани Пекинни энергия таъминотини фаол диверсификация қилишга ундамоқда:

  • Янги ҳамкорлар: АҚШнинг СТГ ишлаб чиқарувчи йирик оператори Venture Global Хитойнинг камида учта йирик импортчиси, жумладан, давлатга қарашли машҳур PetroChina билан музокараларнинг якуний босқичини ўтказмоқда;

  • PetroChina ҳажми: Агентлик манбаларига кўра, фақатгина PetroChina билан тузиладиган битим ҳажми йилига 1 миллион тоннадан ошади;

  • China Gas билан 20 йиллик битим: Бундан уч ҳафта олдин Venture Global Хитойнинг China Gas корпорацияси билан 2030 йилдан бошлаб 20 йил давомида йилига 0,5 миллион тонна СТГ етказиб бериш бўйича янги шартнома имзолаган эди. Натижада компания лойиҳаларидан China Gas'га узоқ муддатли йиллик етказиб бериш ҳажми 2,5 миллион тоннага етказилди.

Рақамлар тилга кирганда: 34 миллиард кубометрлик улкан оқим

Хитой аллақачон Америка СТГ саноатининг энг йирик глобал харидорларидан бирига айланиб улгурган:

  • Амалдаги ва истиқболдаги ҳажм: Ҳозирда Хитой компанияларининг АҚШ билан амалдаги шартномалари йилига қарийб 10 миллион тоннани (14 миллиард кубометр) ташкил қилади. Келгуси янги битимлар эса йилига яна қўшимча 15 миллион тоннагача газни кафолатлайди;

  • «Сибирь қудрати» билан мутаносиблик: Умумий йиллик ҳажм қарийб 34 миллиард кубометрга етади. Таққослаш учун, ўтган йили Россиянинг «Сибирь қудрати» қувури орқали Хитойга 38,8 миллиард кубометр табиий газ етказиб берилган эди;

  • Дипломатик фон: Ушбу янги энергетик келишувлар ХХР раҳбари Си Цзиньпиннинг АҚШга кутилаётган ташрифи арафасида ҳамда амалдаги тариф ва бож чекловлари бекор қилинмаган бир шароитда муваффақиятли имзоланмоқда.

Газ қайта сотилмоқда: Нима учун «Сибирь қудрати — 2» тўхтаб турибди?

Хитойнинг Америка газини сотиб олиш стратегияси замирида пухта ҳисоб-китоб ва юқори рентабеллик ётибди:

  • Европага реэкспорт: Хитой компаниялари АҚШдан харид қилинган СТГнинг катта қисмини ўз ҳудудига олиб бормасдан, мослашувчан шартномалар асосида Европа ва Осиё бозорларига қайта сотмоқда. Нуфузли Rystad Energy баҳолашича, 2026 йилда ушбу қайта сотув ҳажми 12 миллион тоннани (16,5 миллиард кубометр) ташкил қилади;

  • Пекиннинг прагматик сиёсати: Ушбу кўрсаткичлар нима сабабдан Россияни Хитой билан боғлаши керак бўлган иккинчи йирик қувур — «Сибирь қудрати — 2» қурилиши ҳамон кечикаётганини изоҳлайди. Бир томондан, Пекин барча тухумларни битта саватга солиб қўйишни истамайди, иккинчи томондан эса, муқобил вариантлар кўплиги сабабли Москвадан газ нархини максимал даражада арзонлаштиришни талаб қилмоқда.

Хитойнинг бу қадами глобал энергетика харитасида мувозанат ўзгариб бораётганини ва савдо урушларига қарамай, иқтисодий манфаат сиёсатдан устун келаётганини яққол намоён этмоқда.

Сибирь қудратиПетроЧайнаВентуре ГлобалЧайна Гас
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!2 сентябр 20:44Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?19 сентябр 19:23Миср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиМиср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатди16 сентябр 08:05Режа барбод бўлди: Трамп Си Цзинпинни кутиб олиш чоғидаги кутилмаган «тескари эффект»Режа барбод бўлди: Трамп Си Цзинпинни кутиб олиш чоғидаги кутилмаган «тескари эффект»24 сентябр 11:25Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?1 август 11:56АҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқдаАҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқда5 сентябр 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?