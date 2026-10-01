Samsung Galaxy S23 флагманлари учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқди
Samsung компанияси ўзининг машҳур флагман смартфонлари қатори — Samsung Galaxy S23 учун навбатдаги дастурий таъминот янгиланишини тарқатишни бошлади. @tarunvats33 инсайдерининг маълумотига кўра, ушбу янгиланиш қурилмаларнинг хавфсизлик даражасини оширишга қаратилган бўлиб, дастлаб Ҳиндистон бозорида фойдаланувчиларга тақдим этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жараён доирасида Samsung Galaxy S23 Ultra модели учун S918BXXSAFZI1, S918BOXMAFZI1 ва S918BXXSAFZE1 индексларига эга прошивка версиялари чиқарилди. Юклаб олиш учун мўлжалланган пакет ҳажми 562 мегабайтни ташкил қилади ва у тизимни янада барқарор ишлашини таъминлайди.
Хавфсизлик ва дастурий таъминот хусусиятлариМазкур янгиланиш қурилмадаги мавжуд One UI ҳамда Android тизимининг асосий қобиқларини сақлаб қолган ҳолда, операцион тизимнинг хавфсизлик даражасини келгуси давр талабларига мослаштиради. Янгиланиш тавсифига кўра, асосий эътибор аниқланган заифликларни бартараф этиш ва фойдаланувчи маълумотларининг умумий ҳимоясини кучайтиришга қаратилган.
Компания анъанага кўра дастурий янгиланишларни босқичма-босқич тарқатади. Шу сабабли, пакетнинг турли мамлакатлар ва муайян минтақалардаги фойдаланувчиларга етиб бориш вақти модел ҳамда ҳудудга қараб фарқ қилиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, бироз олдин Samsung ўзининг яна бир илғор флагмани — Samsung Galaxy S24 Ultra моделлари учун ҳам Европа минтақасида хавфсизлик патчларини тарқатишни бошлагани ҳақида хабарлар берилган эди. Бу эса корейс гигантининг ўз қурилмаларини қўллаб-қувватлаш борасида тизимли иш олиб бораётганини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…