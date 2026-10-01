Samsung Galaxy S23 флагманлари учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқди

·4·Техно
Samsung Galaxy S23 флагманлари учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқди

Samsung компанияси ўзининг машҳур флагман смартфонлари қатори — Samsung Galaxy S23 учун навбатдаги дастурий таъминот янгиланишини тарқатишни бошлади. @tarunvats33 инсайдерининг маълумотига кўра, ушбу янгиланиш қурилмаларнинг хавфсизлик даражасини оширишга қаратилган бўлиб, дастлаб Ҳиндистон бозорида фойдаланувчиларга тақдим этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жараён доирасида Samsung Galaxy S23 Ultra модели учун S918BXXSAFZI1, S918BOXMAFZI1 ва S918BXXSAFZE1 индексларига эга прошивка версиялари чиқарилди. Юклаб олиш учун мўлжалланган пакет ҳажми 562 мегабайтни ташкил қилади ва у тизимни янада барқарор ишлашини таъминлайди.

Хавфсизлик ва дастурий таъминот хусусиятлари

Мазкур янгиланиш қурилмадаги мавжуд One UI ҳамда Android тизимининг асосий қобиқларини сақлаб қолган ҳолда, операцион тизимнинг хавфсизлик даражасини келгуси давр талабларига мослаштиради. Янгиланиш тавсифига кўра, асосий эътибор аниқланган заифликларни бартараф этиш ва фойдаланувчи маълумотларининг умумий ҳимоясини кучайтиришга қаратилган.

Компания анъанага кўра дастурий янгиланишларни босқичма-босқич тарқатади. Шу сабабли, пакетнинг турли мамлакатлар ва муайян минтақалардаги фойдаланувчиларга етиб бориш вақти модел ҳамда ҳудудга қараб фарқ қилиши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, бироз олдин Samsung ўзининг яна бир илғор флагмани — Samsung Galaxy S24 Ultra моделлари учун ҳам Европа минтақасида хавфсизлик патчларини тарқатишни бошлагани ҳақида хабарлар берилган эди. Бу эса корейс гигантининг ўз қурилмаларини қўллаб-қувватлаш борасида тизимли иш олиб бораётганини кўрсатади.

SamsungGalaxy S23ТехнологияларЯнгиланишСмартфон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилиндиGalaxy S23 смартфонлари учун охирги йирик янгиланиш маълум қилинди8 август 08:59Samsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилдиSamsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилди26 июн 11:53Samsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланадиSamsung Galaxy S27 Ultra камераси сезиларли даражада янгиланади29 сентябр 12:27Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани рекорд даражадаги аккумуляторга эга бўладиSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани рекорд даражадаги аккумуляторга эга бўлади25 сентябр 14:29Samsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилдиSamsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилди19 сентябр 15:52Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмадиGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмади31 август 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди