Google Androidда Google Асистантни якуний ўчирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Google Android қурилмаларида Google Assistant овозли ёрдамчисини босқичма-босқич ўчириб, унинг ўрнига Gemini нейротармоғини жорий этмоқда.
- Ушбу ўзгариш кўплаб фойдаланувчилар, жумладан Pixel ва Samsung смартфон эгалари орасида норозиликларга сабаб бўлмоқда, чунки улар эски ёрдамчини қайтариш имкониятидан маҳрум бўлишди.
Google компанияси Android операцион тизимида Google Асистант овозли ёрдамчисини босқичма-босқич тўхтатиш жараёнининг ҳал қилувчи босқичини бошлади. Ушбу ўзгариш кўплаб фойдаланувчиларнинг эътирозига сабаб бўлмоқда, чунки тизимда Gemini нейротармоғига ўтишни рад этиш ва эски ёрдамчини қайтариш имконияти бутунлай йўқолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, корпорация ушбу хизматни қўллаб-қувватлашни расман тўхтатишини олдинроқ эълон қилган эди. Жараённинг фаол босқичи эса сентябрь ойининг бошларидан бошлаб кенг кўламда сезила бошлади ва ҳозирга келиб кўпроқ қурилма эгаларини қамраб олмоқда.
Фойдаланувчиларнинг норозилиги ва янги чекловларGoogle Асистант функцияларининг олиб ташланиши Pixel ҳамда Samsung брендларига тегишли смартфонлар эгалари томонидан ҳам тасдиқланди. Фойдаланувчилар созламаларда аввалги ёрдамчини қайтариш тугмаси йўқолганидан шикоят қилмоқдалар.
Қизиғи шундаки, ўтиш даврининг ўзига хос хусусияти сифатида, Google Асистант иловаси ҳозирча iPhone қурилмаларида ишлашда давом этмоқда. Бу эса компания барча компонентларни бир йўла эмас, балки босқичма-босқич ўчириб бораётганини кўрсатади.
Gemini ва Асистант имкониятларидаги фарқларGoogle ўзининг янги флагман маҳсулоти сифатида фойдаланувчиларга Gemini сунъий интеллектини фаол равишда тарғиб қилмоқда. Бироқ, амалиётда икки хизмат ўртасида сезиларли тафовутлар мавжудлиги маълум бўлди.
Мутахассислар ва фойдаланувчиларнинг таъкидлашича, Gemini мулоқот қилиш ва мураккаб сўровларни бажаришда анча устунроқ. Шу билан бирга, эски Google Асистант қурилмалар ва ақлли уй тизимлари ҳамда бошқа Google сервисларини бошқаришда анча қулайроқ ва чуқурроқ интеграциялашган эди.
Айнан уй техникаларини одатий усулда бошқариш имкониятларининг йўқолгани интернет фойдаланувчилари орасида салоҳиятли норозиликлар тўлқинини келтириб чиқармоқда. Келгусида компания ушбу камчиликларни бартараф этиши ёки фойдаланувчилар талабига кўра янги ечимларни тақдим этиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…