Google Androidда Google Асистантни якуний ўчирмоқда

·12·Техно
Google Androidда Google Асистантни якуний ўчирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Google Android қурилмаларида Google Assistant овозли ёрдамчисини босқичма-босқич ўчириб, унинг ўрнига Gemini нейротармоғини жорий этмоқда.
  • Ушбу ўзгариш кўплаб фойдаланувчилар, жумладан Pixel ва Samsung смартфон эгалари орасида норозиликларга сабаб бўлмоқда, чунки улар эски ёрдамчини қайтариш имкониятидан маҳрум бўлишди.

Google компанияси Android операцион тизимида Google Асистант овозли ёрдамчисини босқичма-босқич тўхтатиш жараёнининг ҳал қилувчи босқичини бошлади. Ушбу ўзгариш кўплаб фойдаланувчиларнинг эътирозига сабаб бўлмоқда, чунки тизимда Gemini нейротармоғига ўтишни рад этиш ва эски ёрдамчини қайтариш имконияти бутунлай йўқолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, корпорация ушбу хизматни қўллаб-қувватлашни расман тўхтатишини олдинроқ эълон қилган эди. Жараённинг фаол босқичи эса сентябрь ойининг бошларидан бошлаб кенг кўламда сезила бошлади ва ҳозирга келиб кўпроқ қурилма эгаларини қамраб олмоқда.

Фойдаланувчиларнинг норозилиги ва янги чекловлар

Google Асистант функцияларининг олиб ташланиши Pixel ҳамда Samsung брендларига тегишли смартфонлар эгалари томонидан ҳам тасдиқланди. Фойдаланувчилар созламаларда аввалги ёрдамчини қайтариш тугмаси йўқолганидан шикоят қилмоқдалар.

Қизиғи шундаки, ўтиш даврининг ўзига хос хусусияти сифатида, Google Асистант иловаси ҳозирча iPhone қурилмаларида ишлашда давом этмоқда. Бу эса компания барча компонентларни бир йўла эмас, балки босқичма-босқич ўчириб бораётганини кўрсатади.

Gemini ва Асистант имкониятларидаги фарқлар

Google ўзининг янги флагман маҳсулоти сифатида фойдаланувчиларга Gemini сунъий интеллектини фаол равишда тарғиб қилмоқда. Бироқ, амалиётда икки хизмат ўртасида сезиларли тафовутлар мавжудлиги маълум бўлди.

Мутахассислар ва фойдаланувчиларнинг таъкидлашича, Gemini мулоқот қилиш ва мураккаб сўровларни бажаришда анча устунроқ. Шу билан бирга, эски Google Асистант қурилмалар ва ақлли уй тизимлари ҳамда бошқа Google сервисларини бошқаришда анча қулайроқ ва чуқурроқ интеграциялашган эди.

Айнан уй техникаларини одатий усулда бошқариш имкониятларининг йўқолгани интернет фойдаланувчилари орасида салоҳиятли норозиликлар тўлқинини келтириб чиқармоқда. Келгусида компания ушбу камчиликларни бартараф этиши ёки фойдаланувчилар талабига кўра янги ечимларни тақдим этиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.

GoogleAndroidGeminiGoogle АсистантТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Assistant 2026-йилда Gemini сунъий интеллектига йўл бўшатадиGoogle Assistant 2026-йилда Gemini сунъий интеллектига йўл бўшатади5 август 20:52Google сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этадиGoogle сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этади19 август 17:59Янги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаЯнги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқда26 август 20:23Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошди12 август 23:52Android 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайдиAndroid 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайди20 август 18:58Опера браузери Android учун бепул эСИМ функциясини тақдим этдиОпера браузери Android учун бепул эСИМ функциясини тақдим этдиБугун 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди