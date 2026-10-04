Парагвайда кучли бўрон: осмондан теннис тўпидек дўл ёғди
Парагвайда кучли бўрон аҳолига кутилмаган қийинчиликларни келтириб чиқарди. Мамлакат пойтахти Асунсьон ва бир қатор ҳудудларда об-ҳавонинг кескин ёмонлашиши ортидан йирик дўл ёғди.
Гувоҳларнинг айтишича, айрим дўл зарраларининг ҳажми теннис тўпидек катта бўлган. Осмондан катта тезликда тушган дўллар автомобилларга жиддий зарар етказган. Кўплаб машиналарнинг олд ва орқа ойналари синган, кузов қисми эса турли жойларидан эзилиб кетган.
Кучли бўрон нафақат транспорт воситаларига, балки аҳоли хонадонларига ҳам зарар етказган. Хусусан, айрим уйларнинг том қисми шикастлангани хабар қилинмоқда.
Маҳаллий оммавий ахборот воситалари табиий офат оқибатида кўплаб автомобиллар зарарланганини маълум қилмоқда. Ҳозирда бўрон етказган зарар кўлами аниқланмоқда.
Парагвайдаги ушбу ҳодиса йирик дўлнинг нақадар хавфли бўлиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди. Аҳолига кучли бўрон вақтида очиқ жойларда қолмаслик ва имкони борича хавфсиз биноларда бўлиш тавсия этилмоқда.нг қатор ҳудудларини кучли бўрон қамраб олди. Табиий офат пайтида теннис тўпидек катталикдаги дўл ёғиб, жиддий зарар
Изоҳлар 0
…