Парагвайда кучли бўрон: осмондан теннис тўпидек дўл ёғди

·36·Дунё
Парагвайда кучли бўрон: осмондан теннис тўпидек дўл ёғди

Парагвайда кучли бўрон аҳолига кутилмаган қийинчиликларни келтириб чиқарди. Мамлакат пойтахти Асунсьон ва бир қатор ҳудудларда об-ҳавонинг кескин ёмонлашиши ортидан йирик дўл ёғди.

Гувоҳларнинг айтишича, айрим дўл зарраларининг ҳажми теннис тўпидек катта бўлган. Осмондан катта тезликда тушган дўллар автомобилларга жиддий зарар етказган. Кўплаб машиналарнинг олд ва орқа ойналари синган, кузов қисми эса турли жойларидан эзилиб кетган.

Кучли бўрон нафақат транспорт воситаларига, балки аҳоли хонадонларига ҳам зарар етказган. Хусусан, айрим уйларнинг том қисми шикастлангани хабар қилинмоқда.

Маҳаллий оммавий ахборот воситалари табиий офат оқибатида кўплаб автомобиллар зарарланганини маълум қилмоқда. Ҳозирда бўрон етказган зарар кўлами аниқланмоқда.

Парагвайдаги ушбу ҳодиса йирик дўлнинг нақадар хавфли бўлиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди. Аҳолига кучли бўрон вақтида очиқ жойларда қолмаслик ва имкони борича хавфсиз биноларда бўлиш тавсия этилмоқда.нг қатор ҳудудларини кучли бўрон қамраб олди. Табиий офат пайтида теннис тўпидек катталикдаги дўл ёғиб, жиддий зарар

ПарагвайАсунсьонтабиий офатдўл
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)28 сентябр 09:18Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!Қозоғистон Президенти Мудофаа вазири Даурен Косановни зудлик билан ишдан бўшатди!27 сентябр 21:52Кучли бўрон пайтида эркак том билан бирга учиб кетдиКучли бўрон пайтида эркак том билан бирга учиб кетди18 май 07:2630 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолди30 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолди9 август 18:34«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди10 август 08:44Ҳиндистонда кучли бўрон юзлаб инсонларга офат келтирдиҲиндистонда кучли бўрон юзлаб инсонларга офат келтирди15 май 11:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота