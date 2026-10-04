Honor арзон ва қувватли Пад X7b планшетини тақдим этди
Honor бренди ҳамёнбоп қурилмалар қаторини янги Honor Пад X7b планшати билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, замонавий металл корпус ва катта аккумуляторга эга мазкур гаджет харидорларга бор-йўғи 135 доллардан таклиф этилмоқда ва ўз синфида рақобатбардош вариантга айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилма 9,7 дюймли юқори сифатли дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг тасвир аниқлиги 2052×1152 пикселни ташкил этади. Экраннинг кадрлар частотаси 90 Hz га тенглиги интерфейснинг янада силлиқ ишлашини таъминлайди.
Дисплей имкониятлари ва унумдорликИшлаб чиқарувчининг маълумот қилишича, экран ёрқинлиги 500 нит даражасида белгиланган ва сРGB ранглар фазосининг 100 фоизини қамраб олади. Олд панелнинг қарийб 81 фоизини эгаллаган дисплей мультимедиа контентини истеъмол қилиш учун қулай шароит яратади.
Планшет асосида Qualcomm Snapdragon 685 процессори ётади. Қурилма 4 GB тезкор хотира билан таъминланган бўлиб, флеш-хотира ҳисобига уни яна 4 GB га кенгайтириш имконияти мавжуд. Ички хотира ҳажми эса 128 GB ни ташкил этади.
Хотира ва автономлик кўрсаткичлариФойдаланувчилар қулайлиги учун қурилмада микроСД карта учун махсус слот мавжуд бўлиб, у орқали хотирани 2 TB гача ошириш мумкин. Бу эса кўплаб файл ва иловаларни муаммосиз сақлаш имконини беради.
Гаджетнинг энг асосий устунликларидан бири бу унинг 8000 мА·ч сиғимли аккумуляторидир. Honor баҳосига кўра, бу батарея 16 соатгача тинимсиз видео кўриш ёки 21 соатгача электрон китоб ўқиш имконини беради. Кутиш режимида эса қурилма 82 кунгача ишлай олади.
Корпуснинг қалинлиги 8,48 мм, оғирлиги эса 447 граммни ташкил қилади. Ҳозирда янги планшет ишлаб чиқарувчининг глобал веб-сайтида эълон қилинган бўлиб, дастлабки босқичда Саудия Арабистони бозорида сотувга чиқарилди.
Мазкур моделнинг базавий версияси тахминан 135 долларга (499 риал) баҳоланган. Шунингдек, 128 GB флеш-хотира ва ЛТE модули билан жиҳозланган талқинининг нархи 185 долларни ташкил этиши маълум қилинди.
Изоҳлар 0
…