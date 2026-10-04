Honor арзон ва қувватли Пад X7b планшетини тақдим этди

·3·Техно
Honor арзон ва қувватли Пад X7b планшетини тақдим этди

Honor бренди ҳамёнбоп қурилмалар қаторини янги Honor Пад X7b планшати билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, замонавий металл корпус ва катта аккумуляторга эга мазкур гаджет харидорларга бор-йўғи 135 доллардан таклиф этилмоқда ва ўз синфида рақобатбардош вариантга айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилма 9,7 дюймли юқори сифатли дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг тасвир аниқлиги 2052×1152 пикселни ташкил этади. Экраннинг кадрлар частотаси 90 Hz га тенглиги интерфейснинг янада силлиқ ишлашини таъминлайди.

Дисплей имкониятлари ва унумдорлик

Ишлаб чиқарувчининг маълумот қилишича, экран ёрқинлиги 500 нит даражасида белгиланган ва сРGB ранглар фазосининг 100 фоизини қамраб олади. Олд панелнинг қарийб 81 фоизини эгаллаган дисплей мультимедиа контентини истеъмол қилиш учун қулай шароит яратади.

Планшет асосида Qualcomm Snapdragon 685 процессори ётади. Қурилма 4 GB тезкор хотира билан таъминланган бўлиб, флеш-хотира ҳисобига уни яна 4 GB га кенгайтириш имконияти мавжуд. Ички хотира ҳажми эса 128 GB ни ташкил этади.

Хотира ва автономлик кўрсаткичлари

Фойдаланувчилар қулайлиги учун қурилмада микроСД карта учун махсус слот мавжуд бўлиб, у орқали хотирани 2 TB гача ошириш мумкин. Бу эса кўплаб файл ва иловаларни муаммосиз сақлаш имконини беради.

Гаджетнинг энг асосий устунликларидан бири бу унинг 8000 мА·ч сиғимли аккумуляторидир. Honor баҳосига кўра, бу батарея 16 соатгача тинимсиз видео кўриш ёки 21 соатгача электрон китоб ўқиш имконини беради. Кутиш режимида эса қурилма 82 кунгача ишлай олади.

Корпуснинг қалинлиги 8,48 мм, оғирлиги эса 447 граммни ташкил қилади. Ҳозирда янги планшет ишлаб чиқарувчининг глобал веб-сайтида эълон қилинган бўлиб, дастлабки босқичда Саудия Арабистони бозорида сотувга чиқарилди.

Мазкур моделнинг базавий версияси тахминан 135 долларга (499 риал) баҳоланган. Шунингдек, 128 GB флеш-хотира ва ЛТE модули билан жиҳозланган талқинининг нархи 185 долларни ташкил этиши маълум қилинди.

HonorПланшетТехнологияГаджетларSnapdragon
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO Pad Ultra планшети: 9020 мА·ч батарея ва кучли совитиш тизимиiQOO Pad Ultra планшети: 9020 мА·ч батарея ва кучли совитиш тизими28 сентябр 08:20Янги флагманларда носозликлар кузатилмоқдаЯнги флагманларда носозликлар кузатилмоқдаКеча 15:57Honor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилдиHonor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилди28 сентябр 17:59Honor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўладиHonor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўлади26 сентябр 23:20Honor MagicПад 4 планшети Apple ва Samsung рақобатчиларини ортда қолдирдиHonor MagicПад 4 планшети Apple ва Samsung рақобатчиларини ортда қолдирди7 август 22:50Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиHonor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилди13 сентябр 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...