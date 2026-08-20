Elon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирди
SpaceX Starship тизимини қайта тиклаш ва навбатдаги парвозларни амалга ошириш бўйича муҳим босқичларга яқинлашмоқда, мутахассислар эса қайтиб келаётган ракетани старт минораси ёрдамида тутиб олишни режалаштирмоқда. Илк қайта фойдаланиладиган Starship камерасининг навбатдаги космик парвози 2026-йилнинг охири ёки 2027-йилнинг бошларига мўлжалланган.
SpaceX компанияси раҳбари Elon Muskнинг маълумотига кўра, компания ўзининг улкан Starship космик кема тизимини қайта тиклаш ва унинг навбатдаги парвозларини амалга ошириш бўйича муҳим босқичларга яқинлашмоқда. Мутахассислар яқин ойлар ичида қайтиб келаётган ракетани бевосита старт минораси ёрдамида тутиб олишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар қилишича, ушбу мураккаб технологик жараён муваффақиятли амалга ошса, космонавтика тарихида янги саҳифа очилади. Илк қайта фойдаланиладиган Starship камерасининг навбатдаги космик парвози 2026-йилнинг охири ёки 2027-йилнинг бошларига мўлжалланган бўлиб, бу космик саноатда кескин бурилиш ясаши кутилмоқда.
Тўлиқ кўп марталик тизим ва унинг аҳамиятиSpaceX раҳбарияти Starship ракетасининг тўлақонли кўп марталик фойдаланишга топширилишини космонавтика тараққиётидаги энг асосий вазифалардан бири деб билади. Ушбу ёндашув ракеталарни учириш таннархини тубдан пасайтириш ҳамда келгусида коинотга юк ташиш ва саёҳатларни барча учун анча қулай қилиш имконини беради.
Узоқ муддатли истиқболда эса ушбу технология инсониятни кўп сайёрали турга айлантириш, хусусан, Марс ва бошқа осмон жисмларини ўзлаштириш ғоясининг муҳим пойдевори сифатида кўрилмоқда. Ҳар бир синов ва муваффақиятли қўниш ушбу улкан мақсад сари ташланган дадил қадамдир.
Синов жараёнлари ва келгуси қадамларҲозирги кунда Starship дастури доирасида фаол техник тайёргарлик ва синов ишлари давом этмоқда. Хусусан, сўнгги янгиликларга кўра, Шип 41 космик кемаси Массей синов полигомида ўзининг биринчи статик ўт ўчириш тестини битта двигател ёрдамида муваффақиятли якунлади.
Мутахассислар ушбу синовлар натижаларини диққат билан ўрганиб чиқиб, келгуси парвозлар хавфсизлиги ва самарадорлигини таъминлаш устида ишламоқда. SpaceX муҳандислари дуч келинадиган техник қийинчиликларга қарамай, белгиланган графикка мувофиқ олдинга силжимоқда.
Мазкур лойиҳанинг муваффақияти нафақат хусусий космик тадбирларни, балки бутун дунё аэрокосмик саноатининг келажакдаги ривожланиш йўналишларини белгилаб бериши шубҳасиздир.
…