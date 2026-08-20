Elon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирди

·16·Техно
Elon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирди
Қисқача

SpaceX Starship тизимини қайта тиклаш ва навбатдаги парвозларни амалга ошириш бўйича муҳим босқичларга яқинлашмоқда, мутахассислар эса қайтиб келаётган ракетани старт минораси ёрдамида тутиб олишни режалаштирмоқда. Илк қайта фойдаланиладиган Starship камерасининг навбатдаги космик парвози 2026-йилнинг охири ёки 2027-йилнинг бошларига мўлжалланган.

SpaceX компанияси раҳбари Elon Muskнинг маълумотига кўра, компания ўзининг улкан Starship космик кема тизимини қайта тиклаш ва унинг навбатдаги парвозларини амалга ошириш бўйича муҳим босқичларга яқинлашмоқда. Мутахассислар яқин ойлар ичида қайтиб келаётган ракетани бевосита старт минораси ёрдамида тутиб олишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар қилишича, ушбу мураккаб технологик жараён муваффақиятли амалга ошса, космонавтика тарихида янги саҳифа очилади. Илк қайта фойдаланиладиган Starship камерасининг навбатдаги космик парвози 2026-йилнинг охири ёки 2027-йилнинг бошларига мўлжалланган бўлиб, бу космик саноатда кескин бурилиш ясаши кутилмоқда.

Тўлиқ кўп марталик тизим ва унинг аҳамияти

SpaceX раҳбарияти Starship ракетасининг тўлақонли кўп марталик фойдаланишга топширилишини космонавтика тараққиётидаги энг асосий вазифалардан бири деб билади. Ушбу ёндашув ракеталарни учириш таннархини тубдан пасайтириш ҳамда келгусида коинотга юк ташиш ва саёҳатларни барча учун анча қулай қилиш имконини беради.

Узоқ муддатли истиқболда эса ушбу технология инсониятни кўп сайёрали турга айлантириш, хусусан, Марс ва бошқа осмон жисмларини ўзлаштириш ғоясининг муҳим пойдевори сифатида кўрилмоқда. Ҳар бир синов ва муваффақиятли қўниш ушбу улкан мақсад сари ташланган дадил қадамдир.

Синов жараёнлари ва келгуси қадамлар

Ҳозирги кунда Starship дастури доирасида фаол техник тайёргарлик ва синов ишлари давом этмоқда. Хусусан, сўнгги янгиликларга кўра, Шип 41 космик кемаси Массей синов полигомида ўзининг биринчи статик ўт ўчириш тестини битта двигател ёрдамида муваффақиятли якунлади.

Мутахассислар ушбу синовлар натижаларини диққат билан ўрганиб чиқиб, келгуси парвозлар хавфсизлиги ва самарадорлигини таъминлаш устида ишламоқда. SpaceX муҳандислари дуч келинадиган техник қийинчиликларга қарамай, белгиланган графикка мувофиқ олдинга силжимоқда.

Мазкур лойиҳанинг муваффақияти нафақат хусусий космик тадбирларни, балки бутун дунё аэрокосмик саноатининг келажакдаги ривожланиш йўналишларини белгилаб бериши шубҳасиздир.

StarshipElon MuskSpaceXКосмонавтикаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқардиSpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқардиБугун, 13:52Apple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлдиApple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлдиБугун, 12:56Xiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатдиXiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатдиБугун, 11:53Луфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилдиЛуфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилдиБугун, 11:29SpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказдиSpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказдиБугун, 10:53Firefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборадиFirefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборадиБугун, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади