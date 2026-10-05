Шифокорлар беҳининг инсон танаси учун 8 та мўъжизавий фойдасини санаб ўтди

·27·Саломатлик
Шифокорлар беҳининг инсон танаси учун 8 та мўъжизавий фойдасини санаб ўтди

Олтин куз фаслининг кириб келиши бозорларимиз ва дастурхонларимизга энг шифобахш мевалардан бири — хушбўй беҳини олиб келди. Халқ табобатида ҳам, замонавий тиббиётда ҳам ўзининг беқиёс доривор хусусиятлари билан қадрланадиган ушбу мева айнан мавсумий касалликлар авж оладиган паллада табиий қалқон вазифасини бажаради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мунтазам равишда беҳи истеъмол қилиш организмни мустаҳкамлаш ва бир қатор оғир хасталикларнинг олдини олишда кучли табиий терапия ҳисобланади.

Беҳи танага қандай таъсир кўрсатади? 8 та асосий шифобахш жиҳат

Кўплаб илмий ва клиник тадқиқотлар беҳининг қуйидаги муҳим фойдаларини тасдиқлаган:

  • Ортиқча вазндан халос этади: Мева паст калорияга эга бўлиб, таркибидаги бой бириктирувчи тўқималар (клетчатка) узоқ вақт тўқлик ҳиссини беради ва моддалар алмашинувини тезлаштиради;

  • Ошқозон ярасини даволашга ёрдам беради: Беҳи таркибидаги шилимшиқ ва боғловчи моддалар ошқозон-ичак шиллиқ қаватини ҳимоялаб, яраларнинг битишига кўмаклашади ва гастрит аломатларини енгиллаштиради;

  • Яллиғланишга қарши табиий восита: Организмдаги яллиғланиш жараёнларини пасайтиради ва тўқималарнинг тез тикланишига замин яратади;

  • Кучли антиоксидант қалқон: Ҳужайраларни эркин радикаллар зарбасидан ва эрта қаришдан сақлайдиган табиий бирикмаларга ниҳоятда бой;

  • Грипп ва вирусларга қарши табиий тўсиқ: Тадқиқотлар беҳи қимматли феноллар манбаи эканини исботлаган. Ушбу феноллар мавсумий грипп, шамоллаш ва нафас йўллари вирусларини янада самарали даволашда фаол таъсир кўрсатади;

  • Овқат ҳазм қилишни яхшилайди: Ошқозон-ичак фаолиятини меъёрга келтириб, ичакларда фойдали микрофлоранинг ривожланишига хизмат қилади;

  • Юрак-қон томир саломатлиги: Қон томирларини мустаҳкамлайди, қон босимини барқарорлаштиради ва юрак мушаклари фаолиятини қувватлайди;

  • Кўриш қобилиятини ўткирлаштиради: Таркибидаги зарур микроэлементлар ва витаминлар кўз тўрпардасини озиқлантириб, кўриш қобилиятини яхшилашга ижобий ҳисса қўшади.

Қандай истеъмол қилиш маъқул?

Мутахассислар беҳини хом ҳолда, шунингдек, буғда ёки духовкада пишириб, чойга дамлаб истеъмол қилишни тавсия этади. Пиширилган ҳолатдаги беҳи айниқса ошқозони нозик бўлган ва овқат ҳазм қилишда муаммоси бор инсонлар учун енгил ва фойдали ширинликка айланади.

Куз фасли давомида кундалик рационга бир дона бўлса ҳам беҳини киритиш — қиш олдидан иммунитетни кўтаришнинг энг мазали ва самарали усулидир.

БеҳОлтин кузТабиий терапияФитотерапия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашларЭрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар10 сентябр 08:29Олимлар асалари заҳри таркибида мўъжизавий модда топди: онкологияда кутилмаган инқилобОлимлар асалари заҳри таркибида мўъжизавий модда топди: онкологияда кутилмаган инқилоб24 сентябр 10:40«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...9 август 01:14Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?12 август 11:57Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...14 сентябр 12:38Оғир заҳарланиш ва онкология хавфи: электрон сигаретларнинг яширин хавфи ошкор қилиндиОғир заҳарланиш ва онкология хавфи: электрон сигаретларнинг яширин хавфи ошкор қилинди3 октябр 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот