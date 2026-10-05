Шифокорлар беҳининг инсон танаси учун 8 та мўъжизавий фойдасини санаб ўтди
Олтин куз фаслининг кириб келиши бозорларимиз ва дастурхонларимизга энг шифобахш мевалардан бири — хушбўй беҳини олиб келди. Халқ табобатида ҳам, замонавий тиббиётда ҳам ўзининг беқиёс доривор хусусиятлари билан қадрланадиган ушбу мева айнан мавсумий касалликлар авж оладиган паллада табиий қалқон вазифасини бажаради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мунтазам равишда беҳи истеъмол қилиш организмни мустаҳкамлаш ва бир қатор оғир хасталикларнинг олдини олишда кучли табиий терапия ҳисобланади.
Беҳи танага қандай таъсир кўрсатади? 8 та асосий шифобахш жиҳат
Кўплаб илмий ва клиник тадқиқотлар беҳининг қуйидаги муҳим фойдаларини тасдиқлаган:
Ортиқча вазндан халос этади: Мева паст калорияга эга бўлиб, таркибидаги бой бириктирувчи тўқималар (клетчатка) узоқ вақт тўқлик ҳиссини беради ва моддалар алмашинувини тезлаштиради;
Ошқозон ярасини даволашга ёрдам беради: Беҳи таркибидаги шилимшиқ ва боғловчи моддалар ошқозон-ичак шиллиқ қаватини ҳимоялаб, яраларнинг битишига кўмаклашади ва гастрит аломатларини енгиллаштиради;
Яллиғланишга қарши табиий восита: Организмдаги яллиғланиш жараёнларини пасайтиради ва тўқималарнинг тез тикланишига замин яратади;
Кучли антиоксидант қалқон: Ҳужайраларни эркин радикаллар зарбасидан ва эрта қаришдан сақлайдиган табиий бирикмаларга ниҳоятда бой;
Грипп ва вирусларга қарши табиий тўсиқ: Тадқиқотлар беҳи қимматли феноллар манбаи эканини исботлаган. Ушбу феноллар мавсумий грипп, шамоллаш ва нафас йўллари вирусларини янада самарали даволашда фаол таъсир кўрсатади;
Овқат ҳазм қилишни яхшилайди: Ошқозон-ичак фаолиятини меъёрга келтириб, ичакларда фойдали микрофлоранинг ривожланишига хизмат қилади;
Юрак-қон томир саломатлиги: Қон томирларини мустаҳкамлайди, қон босимини барқарорлаштиради ва юрак мушаклари фаолиятини қувватлайди;
Кўриш қобилиятини ўткирлаштиради: Таркибидаги зарур микроэлементлар ва витаминлар кўз тўрпардасини озиқлантириб, кўриш қобилиятини яхшилашга ижобий ҳисса қўшади.
Қандай истеъмол қилиш маъқул?
Мутахассислар беҳини хом ҳолда, шунингдек, буғда ёки духовкада пишириб, чойга дамлаб истеъмол қилишни тавсия этади. Пиширилган ҳолатдаги беҳи айниқса ошқозони нозик бўлган ва овқат ҳазм қилишда муаммоси бор инсонлар учун енгил ва фойдали ширинликка айланади.
Куз фасли давомида кундалик рационга бир дона бўлса ҳам беҳини киритиш — қиш олдидан иммунитетни кўтаришнинг энг мазали ва самарали усулидир.
Изоҳлар 0
…