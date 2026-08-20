Жанубий Кореянинг Себит ракетаси синовида фавқулодда ҳолат юз берди

·1·Техно
Жанубий Кореянинг Себит ракетаси синовида фавқулодда ҳолат юз берди
Қисқача

Инноспасе компаниясининг Себит суборбитал ракетаси илк синов парвози вақтида белгиланган траекториядан четга чиққани сабабли тўхтатилди. 19-август куни маҳаллий вақт билан соат 16:30 да Бразилиядаги Алкантара космик марказидан учирилган ракета Бразилия Ҳарбий-ҳаво кучларининг ФЦ (Флигҳт Терминатион Сйстем) тизими фаоллаштирилгач, хавфсиз денгиз ҳудудига қулаган.

Жанубий Кореянинг Инноспасе аэрокосмик компанияси ўзининг кўп мақсадли Себит суборбитал ракетасининг илк синов парвозини амалга оширди. Бироқ коинот сари интилган қурилма белгиланган траекториядан четга чиқиб кетгани сабабли парвоз вақтида тўхтатилди. ixbt.com маълумотига кўра, бу каби синовлар технологик камчиликларни аниқлаш ва келгусида тизимни такомиллаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур тарихий синов парвози 19-август куни маҳаллий вақт билан соат 16:30 да Бразилиядаги Алкантара космик марказидан муваффақиятли амалга оширилиши керак эди. Себит ўзининг хусусий қурилмасидан муваффақиятли кўтарилиб, двигателни штат режимида ишга туширган. Шунга қарамай, парвоз жараёнининг дастлабки босқичларидаёқ бошқарув тизимлари траекторияда оғиш борлигини қайд этган.

Хавфсизлик чоралари ва ракетанинг йўқ қилиниши

Космодром хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилган ҳолда, фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш мақсадида Бразилия Ҳарбий-ҳаво кучлари ФТС (Фlight Терминатион Сйстем) деб номланган авария ҳолатида парвозни тўхтатиш тизимини фаоллаштирган. Ушбу механизм ишга тушгач, ракета олдиндан белгиланган хавфсиз денгиз ҳудудига қулаган.

Гарчи миссия ўз якунига етмай тўхтатилган бўлса-да, Инноспасе мутахассислари муваффақиятсизликдан муҳим телеметрия маълумотларини тўплаб олишга муваффақ бўлишди. Хусусан, мутахассислар учириш мажмуаси, куч қурилмаси ҳамда йўналтирувчи, навигация ва бошқарув тизимларининг ишлаши бўйича қимматли маълумотларга эга бўлишди.

Ҳамкорлик ва келгусидаги режалар

Мазкур синов Бразилиянинг мамлакат аэрокосмик инфратузилмасидан тижорат мақсадларида фойдаланишни кенгайтириш учун махсус ташкил этилган АЛADA давлат компанияси билан ҳамкорликда ўтказилди. Шунингдек, операцияни мувофиқлаштиришда Бразилия Ҳарбий-ҳаво кучлари бевосита иштирок этди.

Ҳозирги вақтда Инноспасе муҳандислари траекториядан четга чиқиш сабабларини аниқлаш учун барча йиғилган телеметрия маълумотларини чуқур таҳлил қилишни бошлаган. Текширув натижалари Себит ракетасининг дастурий таъминоти ҳамда конструкциясини янада такомиллаштириш, шунингдек, келгусидаги парвозлар ишончлилиги ва барқарорлигини ошириш йўлида қўлланилиши режалаштирилган.

СебитИнноспасеРакета синовиАэрокосмик технологияларБразилия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этдиSamsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этдиБугун, 20:56Литими талаб этмайдиган янги турдаги хавфсиз аккумулятор яратилдиЛитими талаб этмайдиган янги турдаги хавфсиз аккумулятор яратилдиБугун, 20:28Сеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 тақдим этилдиСеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 тақдим этилдиБугун, 19:55Google Pixel 11 туркумидаги смартфонлар савдоси бошландиGoogle Pixel 11 туркумидаги смартфонлар савдоси бошландиБугун, 19:23Android 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайдиAndroid 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайдиБугун, 18:58Xiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этдиXiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этдиБугун, 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди