Жанубий Кореянинг Себит ракетаси синовида фавқулодда ҳолат юз берди
Инноспасе компаниясининг Себит суборбитал ракетаси илк синов парвози вақтида белгиланган траекториядан четга чиққани сабабли тўхтатилди. 19-август куни маҳаллий вақт билан соат 16:30 да Бразилиядаги Алкантара космик марказидан учирилган ракета Бразилия Ҳарбий-ҳаво кучларининг ФЦ (Флигҳт Терминатион Сйстем) тизими фаоллаштирилгач, хавфсиз денгиз ҳудудига қулаган.
Жанубий Кореянинг Инноспасе аэрокосмик компанияси ўзининг кўп мақсадли Себит суборбитал ракетасининг илк синов парвозини амалга оширди. Бироқ коинот сари интилган қурилма белгиланган траекториядан четга чиқиб кетгани сабабли парвоз вақтида тўхтатилди. ixbt.com маълумотига кўра, бу каби синовлар технологик камчиликларни аниқлаш ва келгусида тизимни такомиллаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур тарихий синов парвози 19-август куни маҳаллий вақт билан соат 16:30 да Бразилиядаги Алкантара космик марказидан муваффақиятли амалга оширилиши керак эди. Себит ўзининг хусусий қурилмасидан муваффақиятли кўтарилиб, двигателни штат режимида ишга туширган. Шунга қарамай, парвоз жараёнининг дастлабки босқичларидаёқ бошқарув тизимлари траекторияда оғиш борлигини қайд этган.
Хавфсизлик чоралари ва ракетанинг йўқ қилинишиКосмодром хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилган ҳолда, фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш мақсадида Бразилия Ҳарбий-ҳаво кучлари ФТС (Фlight Терминатион Сйстем) деб номланган авария ҳолатида парвозни тўхтатиш тизимини фаоллаштирган. Ушбу механизм ишга тушгач, ракета олдиндан белгиланган хавфсиз денгиз ҳудудига қулаган.
Гарчи миссия ўз якунига етмай тўхтатилган бўлса-да, Инноспасе мутахассислари муваффақиятсизликдан муҳим телеметрия маълумотларини тўплаб олишга муваффақ бўлишди. Хусусан, мутахассислар учириш мажмуаси, куч қурилмаси ҳамда йўналтирувчи, навигация ва бошқарув тизимларининг ишлаши бўйича қимматли маълумотларга эга бўлишди.
Ҳамкорлик ва келгусидаги режаларМазкур синов Бразилиянинг мамлакат аэрокосмик инфратузилмасидан тижорат мақсадларида фойдаланишни кенгайтириш учун махсус ташкил этилган АЛADA давлат компанияси билан ҳамкорликда ўтказилди. Шунингдек, операцияни мувофиқлаштиришда Бразилия Ҳарбий-ҳаво кучлари бевосита иштирок этди.
Ҳозирги вақтда Инноспасе муҳандислари траекториядан четга чиқиш сабабларини аниқлаш учун барча йиғилган телеметрия маълумотларини чуқур таҳлил қилишни бошлаган. Текширув натижалари Себит ракетасининг дастурий таъминоти ҳамда конструкциясини янада такомиллаштириш, шунингдек, келгусидаги парвозлар ишончлилиги ва барқарорлигини ошириш йўлида қўлланилиши режалаштирилган.
…