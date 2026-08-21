АҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкин

·3·Техно
АҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкин
Қисқача

Доналд Трамп имзолаган меморандумга кўра, АҚШ 2030-йилга бориб йилига мингдан ортиқ космик парвозлар ва қўнишларни амалга оширишни мақсад қилган. Ҳозирда мамлакат космик соҳаси йилига ўртача 200 тадан ортиқ парвозни бажармоқда. Ҳужжат космик транспорт инфратузилмасини ривожлантириш, давлат ва хусусий компаниялар ҳамкорлигини кучайтириш ҳамда рухсатномалар бериш жараёнини тезлаштиришни кўзда тутади.

АҚШ маъмурияти космик тадқиқотлар ва саноатни ривожлантириш йўлида улкан стратегик қадам ташлади. Доналд Трамп имзолаган янги меморандумга кўра, Қўшма Штатлар олдига 2030-йилга бориб йилига мингдан ортиқ космик парвозлар ва қўнишларни амалга ошириш вазифаси қўйилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бу кўрсаткич ҳозирги ҳолатдан кескин фарқ қилади, чунки айни пайтда Американинг космик соҳаси ўртача йилига 200 тадан ортиқ парвозни бажармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Имзоланган ҳужжат мамлакатнинг космик транспорт инфратузилмасини жадал ривожлантириш ҳамда давлат ва хусусий компаниялар ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлашни кўзда тутади. Ҳукумат келгусида парвозларни амалга ошириш ва тегишли инфратузилмани яратиш учун зарур бўлган рухсатномаларни бериш жараёнини сезиларли даражада тезлаштириш ниятида. Бу эса соҳадаги бюрократик тўсиқларни қисқартириб, иш унумдорлигини оширишга хизмат қилади.

Марсни ўзлаштириш ва роботлар миссияси

Ҳужжатнинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири Қизил сайёрани ўрганиш режаларига тааллуқлидир. Хусусан, Доналд Трамп Марс юзасига роботларни туширишнинг тижорий имкониятларини ўрганиш бўйича махсус топшириқ берди. Мазкур ёндашув келгусида космик тадқиқотларга хусусий капитал ва илғор технологияларни жалб қилиш имконини беради.

Келажакдаги дастурлар доирасида нафақат автоматлаштирилган қурилмаларни жўнатиш, балки одамларни Марсга юбориш ва уларни Ерга соғ-саломат қайтариш масалалари ҳам кўриб чиқилиши режалаштирилмоқда. Ушбу ташаббуслар инсониятнинг яқин келажакдаги космик имкониятларини тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда.

Янги стратегиянинг асосий мақсади — парвозлар частотасини кескин кўпайтириш билан бирга, Ер атрофидаги орбитадан Ой ва Марсни кенг кўламда ўзлаштириш дастурларига босқичма-босқич ўтиш учун қулай шарт-шароитлар яратишдир. Мутахассисларнинг фикрича, бундай улкан мақсадларга эришиш учун хусусий сектор ва давлат тузилмаларининг мувофиқлаштирилган ҳаракатлари ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

КосмосДоналд ТрампМарсАҚШТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш бердиSony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш бердиБугун, 10:23Huawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилдиHuawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилдиБугун, 09:58Samsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқдаSamsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқдаБугун, 07:51ChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиБугун, 03:22Samsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиSamsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиБугун, 02:58Агрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиАгрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиБугун, 02:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди