АҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкин
Доналд Трамп имзолаган меморандумга кўра, АҚШ 2030-йилга бориб йилига мингдан ортиқ космик парвозлар ва қўнишларни амалга оширишни мақсад қилган. Ҳозирда мамлакат космик соҳаси йилига ўртача 200 тадан ортиқ парвозни бажармоқда. Ҳужжат космик транспорт инфратузилмасини ривожлантириш, давлат ва хусусий компаниялар ҳамкорлигини кучайтириш ҳамда рухсатномалар бериш жараёнини тезлаштиришни кўзда тутади.
АҚШ маъмурияти космик тадқиқотлар ва саноатни ривожлантириш йўлида улкан стратегик қадам ташлади. Доналд Трамп имзолаган янги меморандумга кўра, Қўшма Штатлар олдига 2030-йилга бориб йилига мингдан ортиқ космик парвозлар ва қўнишларни амалга ошириш вазифаси қўйилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бу кўрсаткич ҳозирги ҳолатдан кескин фарқ қилади, чунки айни пайтда Американинг космик соҳаси ўртача йилига 200 тадан ортиқ парвозни бажармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Имзоланган ҳужжат мамлакатнинг космик транспорт инфратузилмасини жадал ривожлантириш ҳамда давлат ва хусусий компаниялар ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлашни кўзда тутади. Ҳукумат келгусида парвозларни амалга ошириш ва тегишли инфратузилмани яратиш учун зарур бўлган рухсатномаларни бериш жараёнини сезиларли даражада тезлаштириш ниятида. Бу эса соҳадаги бюрократик тўсиқларни қисқартириб, иш унумдорлигини оширишга хизмат қилади.
Марсни ўзлаштириш ва роботлар миссиясиҲужжатнинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири Қизил сайёрани ўрганиш режаларига тааллуқлидир. Хусусан, Доналд Трамп Марс юзасига роботларни туширишнинг тижорий имкониятларини ўрганиш бўйича махсус топшириқ берди. Мазкур ёндашув келгусида космик тадқиқотларга хусусий капитал ва илғор технологияларни жалб қилиш имконини беради.
Келажакдаги дастурлар доирасида нафақат автоматлаштирилган қурилмаларни жўнатиш, балки одамларни Марсга юбориш ва уларни Ерга соғ-саломат қайтариш масалалари ҳам кўриб чиқилиши режалаштирилмоқда. Ушбу ташаббуслар инсониятнинг яқин келажакдаги космик имкониятларини тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда.
Янги стратегиянинг асосий мақсади — парвозлар частотасини кескин кўпайтириш билан бирга, Ер атрофидаги орбитадан Ой ва Марсни кенг кўламда ўзлаштириш дастурларига босқичма-босқич ўтиш учун қулай шарт-шароитлар яратишдир. Мутахассисларнинг фикрича, бундай улкан мақсадларга эришиш учун хусусий сектор ва давлат тузилмаларининг мувофиқлаштирилган ҳаракатлари ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
…