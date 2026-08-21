SpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқда

·5·Техно
SpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқда
Қисқача

Илон Маск океанда деярли бир ой қолиб кетган ва ҳозир мутахассислар ўрганаётган Starship космик кемаси суратини эълон қилди. Сурат қурилма ўта юқори ҳарорат таъсирида қизигани ва ташиш вақтида кучли бўрондан жиддий шикастланганини кўрсатади. SpaceX муҳандислари кемани Starbase базасига қайтаришдан олдин тинч сувларда қўшимча таҳлил ўтказмоқда.

Илон Маск ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида океанда деярли бир ой давомида қолиб кетган ва ҳозирда мутахассислар томонидан ўрганилаётган Starship космик кема суратини эълон қилди. Ушбу кадр қурилманинг ўта юқори ҳароратлар таъсирида қизиганини ҳамда ташиш жараёнида кучли бўрондан жиддий шикастланганини яққол кўрсатиб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания раҳбари мазкур суратга изоҳ берар экан, унинг илмий-фантастик фильм кадрларига ўхшашини алоҳида таъкидлаган. Ҳозирги босқичда SpaceX муҳандислари кемани Starbase базасига қайтаришдан аввал тинч сувларда қўшимча таҳлил ва ўрганиш ишларини олиб бормоқда.

Космик кема келгуси режалари ва муддатлари

Аввалроқ SpaceX жамоаси Starship прототипини Рождество ороли яқинидаги қирғоққа муваффақиятли етказиб олгани тасдиқланган эди. Мутахассислар ушбу амалиёт орқали кеманинг экстремал шароитлардаги чидамлилиги бўйича муҳим маълумотларни тўпламоқда.

Маълум бўлишича, Илон Маск яқин ойлардаёқ қайтиб келаётган Starship кемасини махсус старт минораси ёрдамида тутиб олишни режалаштирмоқда. Ушбу технологик қадам келгусида космик қурилмаларни қайта тиклаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштириши кутилмоқда.

Экспертларнинг баҳолашича, Starship кемасининг илк такрорий парвозини амалга ошириш 2026-йилнинг охири ёки 2027-йилнинг бошларига мўлжалланган. Ушбу синовлар келажакдаги узоқ масофали коинот парвозлари учун пойдевор вазифасини бажаради.

StarshipSpaceXИлон МаскКосмик кемаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлдиRedmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлдиБугун, 11:29АҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкинАҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкинБугун, 10:51Sony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш бердиSony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш бердиБугун, 10:23Huawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилдиHuawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилдиБугун, 09:58Samsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқдаSamsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқдаБугун, 07:51ChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиБугун, 03:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди