SpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқда
Илон Маск океанда деярли бир ой қолиб кетган ва ҳозир мутахассислар ўрганаётган Starship космик кемаси суратини эълон қилди. Сурат қурилма ўта юқори ҳарорат таъсирида қизигани ва ташиш вақтида кучли бўрондан жиддий шикастланганини кўрсатади. SpaceX муҳандислари кемани Starbase базасига қайтаришдан олдин тинч сувларда қўшимча таҳлил ўтказмоқда.
Илон Маск ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида океанда деярли бир ой давомида қолиб кетган ва ҳозирда мутахассислар томонидан ўрганилаётган Starship космик кема суратини эълон қилди. Ушбу кадр қурилманинг ўта юқори ҳароратлар таъсирида қизиганини ҳамда ташиш жараёнида кучли бўрондан жиддий шикастланганини яққол кўрсатиб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания раҳбари мазкур суратга изоҳ берар экан, унинг илмий-фантастик фильм кадрларига ўхшашини алоҳида таъкидлаган. Ҳозирги босқичда SpaceX муҳандислари кемани Starbase базасига қайтаришдан аввал тинч сувларда қўшимча таҳлил ва ўрганиш ишларини олиб бормоқда.
Космик кема келгуси режалари ва муддатлариАввалроқ SpaceX жамоаси Starship прототипини Рождество ороли яқинидаги қирғоққа муваффақиятли етказиб олгани тасдиқланган эди. Мутахассислар ушбу амалиёт орқали кеманинг экстремал шароитлардаги чидамлилиги бўйича муҳим маълумотларни тўпламоқда.
Маълум бўлишича, Илон Маск яқин ойлардаёқ қайтиб келаётган Starship кемасини махсус старт минораси ёрдамида тутиб олишни режалаштирмоқда. Ушбу технологик қадам келгусида космик қурилмаларни қайта тиклаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштириши кутилмоқда.
Экспертларнинг баҳолашича, Starship кемасининг илк такрорий парвозини амалга ошириш 2026-йилнинг охири ёки 2027-йилнинг бошларига мўлжалланган. Ушбу синовлар келажакдаги узоқ масофали коинот парвозлари учун пойдевор вазифасини бажаради.
…