Garmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соат
Таниқли Garmin компанияси ўзининг энг сўнгги флагман ақлли соатлари — Garmin Fenix 9 Pro қурилмасини расман намойиш қилди. ixbt.com маълумотига кўра, юқори технологияли гаджет нафақат мустаҳкам титан корпус, балки узоқ муддатли автономлик ҳамда сунъий йўлдош алоқаси каби илғор имкониятларни ўзида мужассам этган бўлиб, экстремал шароитда фаолият юритувчи спортчилар ва саёҳатчилар учун муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ақлли соатлар фойдаланувчининг эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда 43, 47 ва 51 миллиметрли ўлчамларда чиқарилади. Кичик модел 1,3 дюймли, ўртаси 1,4 дюймли экран олган бўлса, 51 мм версиядаги AMOLED панелнинг диагонали 1,5 дюймга тенг. Ушбу экранларнинг энг юқори ёрқинлиги 3000 нитни ташкил этиб, қуёш остида ҳам маълумотларни ўқишни жуда қулай қилади.
Дисплей турлари ва рекорд даражадаги автономликИшлаб чиқарувчи 47 ва 51 миллиметрли версиялар учун AMOLED экранлар билан бир қаторда, интеграцияланган қуёш элементларига эга трансфлекатив МиП-дисплейни ҳам таклиф қилади. У рангларни узатишда AMOLED'дан бироз ортда қолса-да, батарея қувватини сақлашда тенгсиздир. Хусусан, 51 мм ўлчамдаги Garmin Fenix 9 Pro Солар модели оддий режимда 57 кунгача ишласа, энергия тежовчи функцияда қуёш нуридан етарли даражада фойдаланганда 291 кунгача қувват сақлаши мумкин.
Қурилманинг корпуги тўлиқ қимматбаҳо титан қотишмасидан ясалган бўлиб, олдинги авлодга нисбатан бироз юпқалашган. Соат 10 АТМ стандартига мувофиқ сув остига 43 метргача шўнғишга бардош беради. Ички хотира ҳажми эса икки баравар оширилиб, нақд 64 GB ни ташкил этди, бу эса фойдаланувчига кўплаб харита ва мусиқаларни сақлаш имконини беради.
Алоқа имкониятлари ва дастурий таъминотАлоҳида таъкидлаш жоизки, харидорлар ихтиёрий равишда ЛТE-модеми ва сунъий йўлдош алоқасига эга инРеач версиясини танлашлари мумкин. Бу мобил алоқа тармоқларидан узоқда бўлган олис ҳудудларда ҳам мулоқотда қолиш имконини беради, бироқ мазкур сервислар учун алоҳида обуна талаб этилади. Дастурий таъминот қисмида Garmin Эпик функцияси қўшилиб, у бир неча кунлик фаолликларни битта саёҳатга бирлаштириш, фото ва ҳаётий кўрсаткичлар статистикасини қўшиш имконини беради.
Шунингдек, интерфейс, айниқса топографик хариталар билан ишлаш янада силлиқлашгани айтилмоқда. Ўрнатилган ЛEД-чироқ эндиликда оқ, қизил ва яшил рангларда ёруғлик тарқатиш қобилиятига эга. Саломатликни кузатувчи Элевате 5 датчиги ўзгармаган ҳолда юрак уриши, қондаги кислород миқдори, тери ҳароратини ўлчаш ва ЭКГ ёзиб олиш имконини сақлаб қолган.
ГПС-навигация, Garmin Пай қўллаб-қувватлайдиган NFC ва спорт ҳамда фаол ҳордиқ учун мўлжалланган кенг функциялар тўплами сақланиб қолган. Маълумотларга кўра, Garmin Fenix 9 Pro AMOLED ва Солар версияларининг бошланғич нархи 1100 доллардан бошланади, 51 мм моделлар эса 1200 долларга баҳоланган. ЛТE ва сунъий йўлдош алоқасига эга инРеач модификацияси учун яна 100 доллар қўшиб тўлаш керак бўлади. Қурилманинг очиқ савдолари 28-август куни бошланиши режалаштирилган.
…