Garmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соат

·1·Техно
Garmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соат

Таниқли Garmin компанияси ўзининг энг сўнгги флагман ақлли соатлари — Garmin Fenix 9 Pro қурилмасини расман намойиш қилди. ixbt.com маълумотига кўра, юқори технологияли гаджет нафақат мустаҳкам титан корпус, балки узоқ муддатли автономлик ҳамда сунъий йўлдош алоқаси каби илғор имкониятларни ўзида мужассам этган бўлиб, экстремал шароитда фаолият юритувчи спортчилар ва саёҳатчилар учун муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ақлли соатлар фойдаланувчининг эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда 43, 47 ва 51 миллиметрли ўлчамларда чиқарилади. Кичик модел 1,3 дюймли, ўртаси 1,4 дюймли экран олган бўлса, 51 мм версиядаги AMOLED панелнинг диагонали 1,5 дюймга тенг. Ушбу экранларнинг энг юқори ёрқинлиги 3000 нитни ташкил этиб, қуёш остида ҳам маълумотларни ўқишни жуда қулай қилади.

Дисплей турлари ва рекорд даражадаги автономлик

Ишлаб чиқарувчи 47 ва 51 миллиметрли версиялар учун AMOLED экранлар билан бир қаторда, интеграцияланган қуёш элементларига эга трансфлекатив МиП-дисплейни ҳам таклиф қилади. У рангларни узатишда AMOLED'дан бироз ортда қолса-да, батарея қувватини сақлашда тенгсиздир. Хусусан, 51 мм ўлчамдаги Garmin Fenix 9 Pro Солар модели оддий режимда 57 кунгача ишласа, энергия тежовчи функцияда қуёш нуридан етарли даражада фойдаланганда 291 кунгача қувват сақлаши мумкин.

Қурилманинг корпуги тўлиқ қимматбаҳо титан қотишмасидан ясалган бўлиб, олдинги авлодга нисбатан бироз юпқалашган. Соат 10 АТМ стандартига мувофиқ сув остига 43 метргача шўнғишга бардош беради. Ички хотира ҳажми эса икки баравар оширилиб, нақд 64 GB ни ташкил этди, бу эса фойдаланувчига кўплаб харита ва мусиқаларни сақлаш имконини беради.

Алоқа имкониятлари ва дастурий таъминот

Алоҳида таъкидлаш жоизки, харидорлар ихтиёрий равишда ЛТE-модеми ва сунъий йўлдош алоқасига эга инРеач версиясини танлашлари мумкин. Бу мобил алоқа тармоқларидан узоқда бўлган олис ҳудудларда ҳам мулоқотда қолиш имконини беради, бироқ мазкур сервислар учун алоҳида обуна талаб этилади. Дастурий таъминот қисмида Garmin Эпик функцияси қўшилиб, у бир неча кунлик фаолликларни битта саёҳатга бирлаштириш, фото ва ҳаётий кўрсаткичлар статистикасини қўшиш имконини беради.

Шунингдек, интерфейс, айниқса топографик хариталар билан ишлаш янада силлиқлашгани айтилмоқда. Ўрнатилган ЛEД-чироқ эндиликда оқ, қизил ва яшил рангларда ёруғлик тарқатиш қобилиятига эга. Саломатликни кузатувчи Элевате 5 датчиги ўзгармаган ҳолда юрак уриши, қондаги кислород миқдори, тери ҳароратини ўлчаш ва ЭКГ ёзиб олиш имконини сақлаб қолган.

ГПС-навигация, Garmin Пай қўллаб-қувватлайдиган NFC ва спорт ҳамда фаол ҳордиқ учун мўлжалланган кенг функциялар тўплами сақланиб қолган. Маълумотларга кўра, Garmin Fenix 9 Pro AMOLED ва Солар версияларининг бошланғич нархи 1100 доллардан бошланади, 51 мм моделлар эса 1200 долларга баҳоланган. ЛТE ва сунъий йўлдош алоқасига эга инРеач модификацияси учун яна 100 доллар қўшиб тўлаш керак бўлади. Қурилманинг очиқ савдолари 28-август куни бошланиши режалаштирилган.

GarminСмарт-соатТ ТехнологияларГаджетларSport соатлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилдиБугун, 00:23Apple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиApple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиКеча, 19:57Apple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиApple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиКеча, 19:29Apple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этдиApple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этдиКеча, 19:21Apple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этдиApple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этдиКеча, 18:52Max миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилдиКеча, 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда