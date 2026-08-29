Таъсирли лаҳзалар: Ислом Каримов Мустақилликни эълон қилган тарихий кадрлар намойиш этилди
Ўзбекистон Республикаси давлат Мустақиллигининг 35 йиллик байрам тантаналари пойтахтда юксак шукуҳ ва миллий бирдамлик руҳида бўлиб ўтди. Тантанали дастурнинг энг таъсирли, барчанинг кўзига ёш ва қалбига чексиз фахр бағишлаган қисми Ўзбекистон давлатчилиги пойдевори қўйилган тарихий онларга бағишланди.
Байрам майдонидаги улкан экранларда Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг 1991 йил 31 август куни Олий Кенгаш минбаридан туриб юртимиз мустақиллигини расман эълон қилган тарихий видеокадрлари кўрсатилди.
1991 йил 31 август: Тарихий эълон ва залга уланган олқишлар
Катта экранларда Биринчи Президентнинг миллий мустақилликни эълон қилган лаҳзалари, унинг халққа қарата қилган мурожаати ва қўлларини баланд кўтариб билдирган миннатдорчилиги намойиш этилди:
Тарихий хотирага эҳтиром: Минбардан туриб озодлик ҳақидаги қарорни ўқиб эшиттирган Ислом Каримовнинг шижоатли овози ва ҳаяжонли лаҳзалари бутун майдонни қамраб олди;
Ноёб архив лавҳалари: Видеороликда Ислом Каримов ҳамда Шавкат Мирзиёевнинг биргаликда фаолият юритган, давлат пойдевори ва мустақилликни мустаҳкамлаш йўлидаги самимий суҳбатлари акс этган ноёб лавҳалар ҳам ўрин олди;
Президент ва жамоатчилик олқиши: Ушбу кадрлар намойиши вақтида Президент Шавкат Мирзиёев ва тадбирга йиғилган минглаб юртдошларимиз, зиёлилар ҳамда ёшлар ўринларидан туриб давомли олқишлар билан тарихий хотирага юксак эҳтиром билдирди.
Садоқат ва тарихий давомийлик рамзи
Мазкур тарихий кадрларнинг 35 йиллик тўй тантаналарида намойиш этилиши Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида миллий тарихга, мустақиллик асосчиларига бўлган ҳурмат ва давлатчилик анъаналарининг давомийлигини яққол намоён этди.
Тадбир иштирокчилари 35 йил олдин босиб ўтилган мураккаб йўл, қўлга киритилган буюк неъмат — эркинликнинг қадри ва бугунги тинч, фаровон кунларнинг аҳамиятини яна бир бор чуқур ҳис этдилар.
…