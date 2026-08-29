Таъсирли лаҳзалар: Ислом Каримов Мустақилликни эълон қилган тарихий кадрлар намойиш этилди

·2·Ўзбекистон
Таъсирли лаҳзалар: Ислом Каримов Мустақилликни эълон қилган тарихий кадрлар намойиш этилди

Ўзбекистон Республикаси давлат Мустақиллигининг 35 йиллик байрам тантаналари пойтахтда юксак шукуҳ ва миллий бирдамлик руҳида бўлиб ўтди. Тантанали дастурнинг энг таъсирли, барчанинг кўзига ёш ва қалбига чексиз фахр бағишлаган қисми Ўзбекистон давлатчилиги пойдевори қўйилган тарихий онларга бағишланди.

Байрам майдонидаги улкан экранларда Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг 1991 йил 31 август куни Олий Кенгаш минбаридан туриб юртимиз мустақиллигини расман эълон қилган тарихий видеокадрлари кўрсатилди.

1991 йил 31 август: Тарихий эълон ва залга уланган олқишлар

Катта экранларда Биринчи Президентнинг миллий мустақилликни эълон қилган лаҳзалари, унинг халққа қарата қилган мурожаати ва қўлларини баланд кўтариб билдирган миннатдорчилиги намойиш этилди:

  • Тарихий хотирага эҳтиром: Минбардан туриб озодлик ҳақидаги қарорни ўқиб эшиттирган Ислом Каримовнинг шижоатли овози ва ҳаяжонли лаҳзалари бутун майдонни қамраб олди;

  • Ноёб архив лавҳалари: Видеороликда Ислом Каримов ҳамда Шавкат Мирзиёевнинг биргаликда фаолият юритган, давлат пойдевори ва мустақилликни мустаҳкамлаш йўлидаги самимий суҳбатлари акс этган ноёб лавҳалар ҳам ўрин олди;

  • Президент ва жамоатчилик олқиши: Ушбу кадрлар намойиши вақтида Президент Шавкат Мирзиёев ва тадбирга йиғилган минглаб юртдошларимиз, зиёлилар ҳамда ёшлар ўринларидан туриб давомли олқишлар билан тарихий хотирага юксак эҳтиром билдирди.

Садоқат ва тарихий давомийлик рамзи

Мазкур тарихий кадрларнинг 35 йиллик тўй тантаналарида намойиш этилиши Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида миллий тарихга, мустақиллик асосчиларига бўлган ҳурмат ва давлатчилик анъаналарининг давомийлигини яққол намоён этди.

Тадбир иштирокчилари 35 йил олдин босиб ўтилган мураккаб йўл, қўлга киритилган буюк неъмат — эркинликнинг қадри ва бугунги тинч, фаровон кунларнинг аҳамиятини яна бир бор чуқур ҳис этдилар.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБугун, 09:09Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)Бугун, 08:53Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонни ўзгартирган ислоҳотлар ҳақида очиқ гапирдиШавкат Мирзиёев Ўзбекистонни ўзгартирган ислоҳотлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 08:29Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этдиЯнги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этдиКеча, 21:46Шавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилдиШавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилдиКеча, 20:10Ўзбекистонга кўчиб келаётганлар сони 2,5 баробарга ошди: Улар қайси ҳудудларни танламоқда?Ўзбекистонга кўчиб келаётганлар сони 2,5 баробарга ошди: Улар қайси ҳудудларни танламоқда?Кеча, 19:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)