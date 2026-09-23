Старклоуд компанияси фазода илк бор Bitcoin Майнингини амалга оширади
NVIDIA кўмагида фаолият юритувчи Американинг Старклоуд стартупи жорий йил якунига қадар Ер орбитасида Bitcoin майнингини бошловчи дунёдаги илк компания бўлишини эълон қилди. Ушбу инновацион қадам келгусида космик технологиялар ва криптовалюта саноатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, махсус АСИК-майнерлар Старклоуд-2 сунъий йўлдошига ўрнатилади ва бу компаниянинг илк тижорий миссияси бўлиб тарихга киради. Лойиҳа бош директори Филипп Жонстоннинг таъкидлашича, уларнинг жамоаси коинотда криптовалюта қазиб олиш бўйича мутлақ кашшофга айланади.
Космик маълумотлар марказлари ва сунъий интеллектДастлаб Старклоуд сунъий интеллект йўналишига ихтисослашган орбитал маълумотлар марказларини яратиш мақсадида ташкил этилган эди. Ҳозирда эса компания криптовалюта ҳисоб-китобларини ўзининг яна бир истиқболли йўналиши сифатида жадал ривожлантирмоқда.
Мазкур сунъий йўлдош таркибига махсус майнинг чип қурилмаларидан ташқари, график тезлатгичлар кластери ҳам киритилади. Бу эса коинотда нафақат рақамли активлар, балки бошқа мураккаб энергия талаб қилувчи вазифаларни ҳам бажариш имконини беради.
Орбитал ҳисоб-китобларнинг афзалликлариМутахассисларнинг фикрича, космик ҳисоб-китобларнинг энг асосий устунлиги қуёш энергиясидан деярли узлуксиз фойдаланиш имкониятидир. Ер юзидаги йирик маълумотлар марказлари дуч келаётган ер танқислиги ва энергетика инфратузилмаси муаммолари орбитал станцияларга таъсир қилмайди.
Филипп Жонстоннинг сўзларига кўра, Bitcoin майнинги орбитал технологиялар учун энг иқтисодий жиҳатдан жозибадор сценарийлардан бири бўлиши мумкин. Қурилмалар қиймати таққосланганда, масалан, 1 кВ қувват сарфлайдиган NVIDIA B200 тезлатгичи тахминан 30 000 АҚШ долларини ташкил этса, шундай қувватдаги АСИК-майнер нархи атиги 1 000 долларга тенг.
Техник қийинчиликлар ва келажак режалариБироқ лойиҳани амалга оширишда жиддий муҳандислик тўсиқлари ҳам мавжуд. Орбитага чиқарилгандан сўнг ускуналарни таъмирлаш ёки алмаштиришнинг иложи йўқ, вакюм шароитида эса анъанавий ҳаво совутиш тизимлари ишламайди. Шу боис иссиқликни чиқариб юбориш учун махсус радиаторлар ва терморегуляция тизимларидан фойдаланишга тўғри келади.
Қизиғи шундаки, Старклоуд-2 миссиясининг расмий саҳифасида дастлаб Bitcoin ва АСИК қурилмалари ҳақида маълумот берилмаган бўлиб, криптовалюта эксперименти лойиҳага кейинчалик қўшилган. Умуман олганда, Старклоуд космик маълумотлар марказларининг ҳаётга қанчалик лаёқатли эканини текшириш учун тўртта орбитал миссияни амалга оширишни режалаштирган.
Изоҳлар 0
…