Старклоуд компанияси фазода илк бор Bitcoin Майнингини амалга оширади

·0·Техно
Старклоуд компанияси фазода илк бор Bitcoin Майнингини амалга оширади

NVIDIA кўмагида фаолият юритувчи Американинг Старклоуд стартупи жорий йил якунига қадар Ер орбитасида Bitcoin майнингини бошловчи дунёдаги илк компания бўлишини эълон қилди. Ушбу инновацион қадам келгусида космик технологиялар ва криптовалюта саноатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, махсус АСИК-майнерлар Старклоуд-2 сунъий йўлдошига ўрнатилади ва бу компаниянинг илк тижорий миссияси бўлиб тарихга киради. Лойиҳа бош директори Филипп Жонстоннинг таъкидлашича, уларнинг жамоаси коинотда криптовалюта қазиб олиш бўйича мутлақ кашшофга айланади.

Космик маълумотлар марказлари ва сунъий интеллект

Дастлаб Старклоуд сунъий интеллект йўналишига ихтисослашган орбитал маълумотлар марказларини яратиш мақсадида ташкил этилган эди. Ҳозирда эса компания криптовалюта ҳисоб-китобларини ўзининг яна бир истиқболли йўналиши сифатида жадал ривожлантирмоқда.

Мазкур сунъий йўлдош таркибига махсус майнинг чип қурилмаларидан ташқари, график тезлатгичлар кластери ҳам киритилади. Бу эса коинотда нафақат рақамли активлар, балки бошқа мураккаб энергия талаб қилувчи вазифаларни ҳам бажариш имконини беради.

Орбитал ҳисоб-китобларнинг афзалликлари

Мутахассисларнинг фикрича, космик ҳисоб-китобларнинг энг асосий устунлиги қуёш энергиясидан деярли узлуксиз фойдаланиш имкониятидир. Ер юзидаги йирик маълумотлар марказлари дуч келаётган ер танқислиги ва энергетика инфратузилмаси муаммолари орбитал станцияларга таъсир қилмайди.

Филипп Жонстоннинг сўзларига кўра, Bitcoin майнинги орбитал технологиялар учун энг иқтисодий жиҳатдан жозибадор сценарийлардан бири бўлиши мумкин. Қурилмалар қиймати таққосланганда, масалан, 1 кВ қувват сарфлайдиган NVIDIA B200 тезлатгичи тахминан 30 000 АҚШ долларини ташкил этса, шундай қувватдаги АСИК-майнер нархи атиги 1 000 долларга тенг.

Техник қийинчиликлар ва келажак режалари

Бироқ лойиҳани амалга оширишда жиддий муҳандислик тўсиқлари ҳам мавжуд. Орбитага чиқарилгандан сўнг ускуналарни таъмирлаш ёки алмаштиришнинг иложи йўқ, вакюм шароитида эса анъанавий ҳаво совутиш тизимлари ишламайди. Шу боис иссиқликни чиқариб юбориш учун махсус радиаторлар ва терморегуляция тизимларидан фойдаланишга тўғри келади.

Қизиғи шундаки, Старклоуд-2 миссиясининг расмий саҳифасида дастлаб Bitcoin ва АСИК қурилмалари ҳақида маълумот берилмаган бўлиб, криптовалюта эксперименти лойиҳага кейинчалик қўшилган. Умуман олганда, Старклоуд космик маълумотлар марказларининг ҳаётга қанчалик лаёқатли эканини текшириш учун тўртта орбитал миссияни амалга оширишни режалаштирган.

СтарклоудNvidiaBitcoinКоинотТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкинАльфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкин2 сентябр 23:57Коинот пойгасида янги босқич: NVIDIA чиплари Ой сиртига йўл олмоқдаКоинот пойгасида янги босқич: NVIDIA чиплари Ой сиртига йўл олмоқда23 июл 20:58Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссиядаПикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссияда19 сентябр 18:25Дварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилдиДварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилди12 сентябр 14:30DeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқдаDeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқда5 сентябр 12:52NASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиNASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширди7 сентябр 04:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди