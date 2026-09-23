Килиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франсия терма жамоасининг умумий машғулотларини ўтказиб юборди.
- Бу ҳолат янги бош мураббий Зинедине Зидане учун илк жиддий муаммолардан бирига айланди.
- Тиббий ходимлар Мбаппени тезроқ сафга қайтариш устида ишламоқда ва унинг Туркияга қарши ўйин олдидан майдонга тушиши жисмоний ҳолатига боғлиқ бўлади.
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Миллатлар лигаси ўйинлари олдидан грипп аломатлари безовта қилгани боис Клерфонтендаги умумий гуруҳ машғулотларида қатнаша олмади. Goal.com хабар беришича, Реал Мадрид ҳужумчиси очиқ ҳавода ўтказилган машғулотни ўтказиб юбориб, бинок ичида шуғулланишга мажбур бўлган ва бу янги бош мураббий Зинедине Зидане учун илк жиддий бош оғриққа айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Париж чеккасидаги машғулот базасида юзага келган мазкур кичик муаммо 27 ёшли футболчининг жамоани муҳим ўйинларга бошлаб бориш жараёнига вақтинча тўсқинлик қилди. Ушбу йиғин Зинедине Зидане учун терма жамоа бошқарувини қабул қилиб олганидан кейинги дастлабки йирик синов ҳисобланади.
Олдинда турган мураккаб сафарларФранция терма жамоасини олдинда жуда тиғиз тақвим ва мураккаб сафар ўйинлари кутиб турибди. Жамоа 25-сентябрь, жума куни Туркияга сафар уюштирса, шундан уч кун ўтиб Белгия билан баҳс олиб боради. Октябр ойининг бошида эса французларни ўз уйида Италия ҳамда сафарда яна Белгия қаршилиги кутиб турибди.
Тўртта кетма-кет ўйин терма жамоанинг кадрлар захирасини жиддий синовдан ўтказиши аниқ. Бундай вазиятда жамоа етакчининг сафда бўлиши мураббийлар штаби учун муҳим аҳамият касб этади.
Тиббий ходимлар ва тикланиш жараёниКлерфонтен тиббий ходимлари футболчининг соғлиғини назоратга олиб, уни тезроқ сафга қайтариш устида ишламоқда. Мавсумий грипп оддий ҳолат бўлгани боис, тиббиёт маркази Мбаппе аломатлар бартараф этилиши билан умумий гуруҳга қўшилишига умид қилмоқда.
Туркияга қарши кечадиган баҳс олдидан футболчининг майдонга тушиш масадаси унинг жисмоний ҳолатига қараб ҳал қилинади. Зинедине Зидане ва унинг штаби ўйин олдидан асосий таркиб борасида якуний қарорга келиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…