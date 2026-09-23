Килиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юборди

·3·Спорт
Килиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Килиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франсия терма жамоасининг умумий машғулотларини ўтказиб юборди.
  • Бу ҳолат янги бош мураббий Зинедине Зидане учун илк жиддий муаммолардан бирига айланди.
  • Тиббий ходимлар Мбаппени тезроқ сафга қайтариш устида ишламоқда ва унинг Туркияга қарши ўйин олдидан майдонга тушиши жисмоний ҳолатига боғлиқ бўлади.

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Миллатлар лигаси ўйинлари олдидан грипп аломатлари безовта қилгани боис Клерфонтендаги умумий гуруҳ машғулотларида қатнаша олмади. Goal.com хабар беришича, Реал Мадрид ҳужумчиси очиқ ҳавода ўтказилган машғулотни ўтказиб юбориб, бинок ичида шуғулланишга мажбур бўлган ва бу янги бош мураббий Зинедине Зидане учун илк жиддий бош оғриққа айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Париж чеккасидаги машғулот базасида юзага келган мазкур кичик муаммо 27 ёшли футболчининг жамоани муҳим ўйинларга бошлаб бориш жараёнига вақтинча тўсқинлик қилди. Ушбу йиғин Зинедине Зидане учун терма жамоа бошқарувини қабул қилиб олганидан кейинги дастлабки йирик синов ҳисобланади.

Олдинда турган мураккаб сафарлар

Франция терма жамоасини олдинда жуда тиғиз тақвим ва мураккаб сафар ўйинлари кутиб турибди. Жамоа 25-сентябрь, жума куни Туркияга сафар уюштирса, шундан уч кун ўтиб Белгия билан баҳс олиб боради. Октябр ойининг бошида эса французларни ўз уйида Италия ҳамда сафарда яна Белгия қаршилиги кутиб турибди.

Тўртта кетма-кет ўйин терма жамоанинг кадрлар захирасини жиддий синовдан ўтказиши аниқ. Бундай вазиятда жамоа етакчининг сафда бўлиши мураббийлар штаби учун муҳим аҳамият касб этади.

Тиббий ходимлар ва тикланиш жараёни

Клерфонтен тиббий ходимлари футболчининг соғлиғини назоратга олиб, уни тезроқ сафга қайтариш устида ишламоқда. Мавсумий грипп оддий ҳолат бўлгани боис, тиббиёт маркази Мбаппе аломатлар бартараф этилиши билан умумий гуруҳга қўшилишига умид қилмоқда.

Туркияга қарши кечадиган баҳс олдидан футболчининг майдонга тушиш масадаси унинг жисмоний ҳолатига қараб ҳал қилинади. Зинедине Зидане ва унинг штаби ўйин олдидан асосий таркиб борасида якуний қарорга келиши кутилмоқда.

Килиан МбаппеФранцияРеал МадридЗинедине ЗиданеМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёсладиКилиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёслади21 сентябр 21:16Раян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтдиРаян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтди21 сентябр 16:53Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»19 июл 01:33Килиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиКилиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиКеча 00:52Зинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиЗинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирди18 сентябр 23:39Франция терма жамоасида янги давр: Тьерри Анри бош мураббийликни орзу қилмоқдаФранция терма жамоасида янги давр: Тьерри Анри бош мураббийликни орзу қилмоқда24 июл 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди