Xiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқарди
Маиший техника ва гаджетлар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги қизиқарли қурилмасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Хитой бозорида сотувга чиққан Mijia Смарт Ранге Ҳоод 3 номли Европа услубидаги янги ошхона вйтяжкаси ўзининг илғор функциялари ва ҳамёнбоп нархи билан эътиборни тортмоқда. Мазкур қурилма ошхоналардаги ҳаво тозалаш жараёнини янада самарали ва қулай қилиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг асосий техник кўрсаткичлари аввалги авлод қурилмаларига нисбатан сезиларли даражада яхшиланган. Қурилма асоси дақиқасига 2200 мартагача айлана оладиган янги авлод доимий ток двигатели ва юқори самарали вентилятор тизимига таянади. Бунинг натижасида максимал унумдорлик дақиқасига 25 куб метрни ташкил этиб, бу аввалги модел кўрсаткичидан 9 фоизга юқори эканини кўрсатади.
Ақлли бошқарув ва ҳаво қаршилигини аниқлашMijia Смарт Ранге Ҳоод 3 қурилмасининг энг муҳим афзалликларидан бири бу унинг сунъий интеллект элементларига асосланган Круисе Боост алгоритмидадир. Ушбу тизим кўп қаватли уйлардаги умумий вентиляция каналида ҳаво қаршилигини автоматик равишда аниқлайди ҳамда шунга мос равишда ишлаш унумдорлиги ва босимни ўзи созлайди.
Қурилманинг максимал статик босими 1080 Па даражасига етади. Бу эса умумий уй вентиляциясида юқори қаршилик юзага келган мураккаб вазиятларда ҳам вйтяжканинг ўз самарадорлигини барқарор сақлаб қолишига ёрдам беради.
Қулайликлар ва экотизим билан интеграцияОшхонада овқат тайёрлаш жараёнида юзага келадиган ноқулайликларни бартараф этиш мақсадида ишлаб чиқарувчилар қурилмани тегинишсиз бошқариш функцияси билан жиҳозладилар. Ўрнатилган жестларни аниқлаш тизими қўл силташ орқали қурилмани ёқиш, ўчириш ҳамда сўриш қувватини ўзгартириш имконини беради. Натижада фойдаланувчилар пишириқ ёки овқат тайёрлаш вақтида панелга ёғли ёки ҳўл қўллари билан тегишга ҳожат қолмайди.
Шунингдек, қурилма Xiaomi HyperOS Коннект экотизими ва Mijia иловаси билан тўлиқ интеграция қилинган. Фойдаланувчилар смартфон ёрдамида вйтяжкани масофадан туриб бошқариши ҳамда унинг Xiaomi ақлли уйининг бошқа қурилмалари билан ўзаро ишлаш сценарийларини яратиши мумкин.
Автоматик тозалаш ва нарх сиёсатиҚурилманинг яна бир технологик хусусияти Смарт Дрй Клеанинг деб номланган автоматик қуруқ тозалаш режимидир. Ушбу режимда паррак юқори тезликда айланиб, унинг ичида тўпланган ёғ қолдиқларининг бир қисмини чиқариб юборади. Xiaomi ғоясига кўра, бу вентилятор ичида ёғ қатламларининг ҳосил бўлиш жараёнини секинлаштиради ва унинг самарадорлигини узоқроқ сақлашга кўмаклашади.
Ҳозирги кунда Хитой бозорида сотуви бошланган Mijia Смарт Ранге Ҳоод 3 модели 1499 юан ёки тахминан 220 АҚШ доллари қийматида баҳоланмоқда. Бундай илғор технологиялар ва ақлли функцияларнинг нисбатан ҳамёнбоп нархда таклиф этилиши ошхона жиҳозлари бозоридаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда.
…