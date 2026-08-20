Xiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқарди

·1·Техно
Xiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқарди

Маиший техника ва гаджетлар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги қизиқарли қурилмасини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Хитой бозорида сотувга чиққан Mijia Смарт Ранге Ҳоод 3 номли Европа услубидаги янги ошхона вйтяжкаси ўзининг илғор функциялари ва ҳамёнбоп нархи билан эътиборни тортмоқда. Мазкур қурилма ошхоналардаги ҳаво тозалаш жараёнини янада самарали ва қулай қилиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг асосий техник кўрсаткичлари аввалги авлод қурилмаларига нисбатан сезиларли даражада яхшиланган. Қурилма асоси дақиқасига 2200 мартагача айлана оладиган янги авлод доимий ток двигатели ва юқори самарали вентилятор тизимига таянади. Бунинг натижасида максимал унумдорлик дақиқасига 25 куб метрни ташкил этиб, бу аввалги модел кўрсаткичидан 9 фоизга юқори эканини кўрсатади.

Ақлли бошқарув ва ҳаво қаршилигини аниқлаш

Mijia Смарт Ранге Ҳоод 3 қурилмасининг энг муҳим афзалликларидан бири бу унинг сунъий интеллект элементларига асосланган Круисе Боост алгоритмидадир. Ушбу тизим кўп қаватли уйлардаги умумий вентиляция каналида ҳаво қаршилигини автоматик равишда аниқлайди ҳамда шунга мос равишда ишлаш унумдорлиги ва босимни ўзи созлайди.

Қурилманинг максимал статик босими 1080 Па даражасига етади. Бу эса умумий уй вентиляциясида юқори қаршилик юзага келган мураккаб вазиятларда ҳам вйтяжканинг ўз самарадорлигини барқарор сақлаб қолишига ёрдам беради.

Қулайликлар ва экотизим билан интеграция

Ошхонада овқат тайёрлаш жараёнида юзага келадиган ноқулайликларни бартараф этиш мақсадида ишлаб чиқарувчилар қурилмани тегинишсиз бошқариш функцияси билан жиҳозладилар. Ўрнатилган жестларни аниқлаш тизими қўл силташ орқали қурилмани ёқиш, ўчириш ҳамда сўриш қувватини ўзгартириш имконини беради. Натижада фойдаланувчилар пишириқ ёки овқат тайёрлаш вақтида панелга ёғли ёки ҳўл қўллари билан тегишга ҳожат қолмайди.

Шунингдек, қурилма Xiaomi HyperOS Коннект экотизими ва Mijia иловаси билан тўлиқ интеграция қилинган. Фойдаланувчилар смартфон ёрдамида вйтяжкани масофадан туриб бошқариши ҳамда унинг Xiaomi ақлли уйининг бошқа қурилмалари билан ўзаро ишлаш сценарийларини яратиши мумкин.

Автоматик тозалаш ва нарх сиёсати

Қурилманинг яна бир технологик хусусияти Смарт Дрй Клеанинг деб номланган автоматик қуруқ тозалаш режимидир. Ушбу режимда паррак юқори тезликда айланиб, унинг ичида тўпланган ёғ қолдиқларининг бир қисмини чиқариб юборади. Xiaomi ғоясига кўра, бу вентилятор ичида ёғ қатламларининг ҳосил бўлиш жараёнини секинлаштиради ва унинг самарадорлигини узоқроқ сақлашга кўмаклашади.

Ҳозирги кунда Хитой бозорида сотуви бошланган Mijia Смарт Ранге Ҳоод 3 модели 1499 юан ёки тахминан 220 АҚШ доллари қийматида баҳоланмоқда. Бундай илғор технологиялар ва ақлли функцияларнинг нисбатан ҳамёнбоп нархда таклиф этилиши ошхона жиҳозлари бозоридаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда.

XiaomiMijia Смарт Ранге Ҳоод 3Ақлли уйHyperOSТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширдиSamsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширдиБугун, 21:59Жанубий Кореянинг Себит ракетаси синовида фавқулодда ҳолат юз бердиЖанубий Кореянинг Себит ракетаси синовида фавқулодда ҳолат юз бердиБугун, 21:29Samsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этдиSamsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этдиБугун, 20:56Литими талаб этмайдиган янги турдаги хавфсиз аккумулятор яратилдиЛитими талаб этмайдиган янги турдаги хавфсиз аккумулятор яратилдиБугун, 20:28Сеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 тақдим этилдиСеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 тақдим этилдиБугун, 19:55Google Pixel 11 туркумидаги смартфонлар савдоси бошландиGoogle Pixel 11 туркумидаги смартфонлар савдоси бошландиБугун, 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди