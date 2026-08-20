NASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилди

·0·Техно
NASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилди

NASA ва Каталйст Спасе космик коинотда Неил Геҳрельс Свифт обсерваториясининг орбитасини кўтариш бўйича режалаштирилган ноёб тажрибавий операциядан воз кечишди. СпасеНевс хабар қилишича, бунга Линк деб номланган экспериментал космик аппаратнинг йўналишни бошқариш тизимидаги жиддий носозликлар сабаб бўлган ва бунинг оқибатида телескопни жисмоний жиҳатдан тутиб олиш хавфли деб топилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Линк аппарати орбитага жорий йилнинг 3-июль куни Пегасус ХЛ ракетаси ёрдамида чиқарилган эди. Лойиҳанинг асосий вазифаси Свифт телескопига яқинлашиш, уни қамраб олиш ва ўз двигателлари ёрдамида юқорироқ орбитага олиб чиқишдан иборат эди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай операция Ер атмосфераси таъсирида кутилганидан тезроқ пастлаб бораётган илмий аппаратнинг хизмат муддатини сезиларли даражада узайтириши мумкин эди.

Техник муаммолар ва муваффақиятсизлик сабаблари

Бироқ, учирилишдан кўп ўтмай, Линк аппаратининг ўзида кутилмаган техник муаммолар юзага келди. Каталйст Спасе компанияси маълумотига кўра, 28-июль куни космик аппарат бошқарув тизимидаги хатоликлар туфайли бир нечта ўқлар бўйича назорат қилинмайдиган айланиш ҳолатига тушиб қолган. Хусусан, қурилма фазодаги ҳолатни бошқариш учун мўлжалланган учта маҳовикдан иккитасини йўқотиб қўйган, реактив ҳаракат тизими эса фақат қисман ишлай бошлаган эди.

Муҳандислар вазиятни ижобий томонга ўзгартириш учун бор кучларини ишга солишди. Август ойининг бошларига келиб, Линкнинг айланиш тезлигини секундига 9 граддан 1,47 градусгача камайтиришга муваффақ бўлинди. Аппаратни барқарорлаштириш мақсадида дастлаб телескоп орбитасини ўзгартириш учун мўлжалланган электр двигателларини ишга солишга тўғри келди. Кейинчалик мутахассислар миссияни давом эттиришга ёрдам бериши керак бўлган янги дастурий таъминотни ўрнатдилар.

Келгусидаги режа ва истиқболлар

Август ойининг ўрталарида Каталйст компанияси дастурий янгиланишдан сўнг Линк Свифт билан яқинлашиб, уни тутиб олишга уриниб кўришига умид қилган эди. Лекин 20-август куни NASA билан ўтказилган маслаҳатлашувлардан сўнг компания миссиянинг ушбу қисмидан қатъий воз кечди. Томонлар операцияни ўта хавфли деб топишга асос бўлган аниқ мезонларни ошкор қилишмади.

Шунга қарамай, Линк аппаратидан орбитал хизмат кўрсатиш технологияларини синовдан ўтказишда фойдаланишда давом этишлари мумкин. NASA ва Каталйст Свифт билан жисмоний алоқасиз ва унинг орбитасини кўтармасдан туриб, бевосита унинг яқинида турли операциялар ва яқинлашиш синовларини ўтказиш имкониятларини кўриб чиқмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Свифт космосда 2004-йилдан буён фаолият юритиб келмоқда ва асосан гамма-нурланиш чақнашларини ўрганишга ихтисослашган. Унинг орбитаси Ер юқори қатламлари атмосфераси таъсирида аста-секин пасайиб бормоқда. Юқори қуёш фаоллиги сунъий йўлдош баландлигидаги атмосфера зичлигини ошириб, қаршиликни кучайтиради ва баландликни йўқотиш жараёнини тезлаштиради. NASA 2025-йилда тижорат аппаратлари ёрдамида ушбу обсерваторияни қутқариш имкониятларини ўрганишни бошлаган эди. Линкнинг муваффақияти дастлаб учирилгандан кейин хизмат кўрсатишга мўлжалланмаган сунъий йўлдошларнинг умрини узайтириш технологиясининг муҳим намойиши бўлиши мумкин эди.

NASAКосмосТехнологияАстрономияИлмий янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этдиФрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этдиБугун, 02:27Гвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқдаГвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқдаБугун, 01:28МагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этдиМагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этдиБугун, 00:23OpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блокладиOpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блокладиКеча, 23:50Австралияда крахмал асосидаги «вечний» батарея яратилдиАвстралияда крахмал асосидаги «вечний» батарея яратилдиКеча, 23:24АҚШ космик ядро энергетикаси ёқилғи тақчиллигига дуч келдиАҚШ космик ядро энергетикаси ёқилғи тақчиллигига дуч келдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади