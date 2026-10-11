Шамоллаш ва хасталик пайтида қайси озиқ-овқатлардан воз кечиш керак?

·32·Саломатлик
Шамоллаш ва хасталик пайтида қайси озиқ-овқатлардан воз кечиш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шамоллаш ва касаллик пайтида иммунитетни сусайтирувчи ва яллиғланишни кучайтирувчи шакарли маҳсулотлар, спиртли ичимликлар, ситрус мевалар, сут маҳсулотлари ҳамда ёғли ва қовурилган овқатлардан воз кечиш тавсия этилади.
  • Ушбу маҳсулотлар организмни сувсизлантириши, дори воситаларининг таъсирини пасайтириши, шиллиқ қаватларни қичиштириши, балғам ажралишини кўпайтириши ва ҳазм тизимига ортиқча юк тушириши мумкин.

Организм турли мавсумий хасталиклар, грипп ёки шамоллаш билан курашаётган вақтда тўғри овқатланиш рациони соғайиш жараёнида ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Соғлиқни сақлаш вазирлиги мутахассисларининг таъкидлашича, айрим маҳсулотлар касаллик аломатларини янада кучайтириб, табиий иммунитетни сусайтириб қўйиши мумкин.

Касалликни енгил ўтказиш ва организмнинг тикланишини тезлаштириш учун қуйидаги озиқ-овқатлардан вақтинча сақланиш тавсия этилади:

Хасталик вақтида тақиқланадиган 5 та асосий маҳсулот

  • Шакарга бой ширинликлар ва маҳсулотлар: Таркибида юқори миқдорда шакар бўлган егуликлар яллиғланиш жараёнларини кучайтиради ва оқ қон таначалари — лейкоцитларнинг вирусларга қарши курашиш қобилиятини сусайтиради;

  • Спиртли ичимликлар: Алкоголь организмни жиддий даражада сувсизлантиради (дегидратация), дори воситаларининг таъсирини кескин пасайтиради ва жигарга ортиқча юк туширади;

  • Цитрус мевалар: Апельсин, лимон каби мевалар С витаминига бой бўлса-да, улардаги юқори кислоталилик томоқ ва ошқозоннинг яллиғланган шиллиқ қаватини қичиштириб, оғриқни кучайтириши мумкин;

  • Сут ва сут маҳсулотлари: Айрим беморларда сут маҳсулотлари нафас йўлларида балғам ва шилимшиқ моддалар ажралишини кўпайтириб, йўтал ҳамда бурун битишини мураккаблаштиради;

  • Ёғли ва қовурилган овқатлар: Қовурма ва оғир таомларни ҳазм қилиш учун ошқозон-ичак тизими жуда кўп энергия сарфлайди. Натижада организм ўз кучини инфекцияга қарши курашга эмас, овқат ҳазм қилишга сарфлашга мажбур бўлади.

Мутахассислар хулосаси: Нима учун бу маҳсулотлар хавфли?

Соғлиқни сақлаш вазирлигининг тушунтиришича, юқорида санаб ўтилган маҳсулотларда беморлик даврида ҳимоя тизими учун ниҳоятда зарур бўлган фойдали витаминлар ва минераллар миқдори кам бўлади.

Бундан ташқари, улар ҳазм тизимига ортиқча зўриқиш юклайди. Шу сабабли мутахассислар хасталик пайтида кўпроқ илиқ суюқликлар, товуқ шўрваси, қайнатилган енгил таомлар ва витаминларга бой сабзавотларни истеъмол қилишни тавсия этади.

Соғлиқни сақлаш вазирлигишакарга бой ширинликларспиртли ичимликларцитрус мевалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лавр барги қайнатмаси йўтални даволайдими? Муҳим ҳақиқатЛавр барги қайнатмаси йўтални даволайдими? Муҳим ҳақиқат28 сентябр 11:05Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?25 сентябр 09:28Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:27Тунги хавф: Тўйиб ухламаслик 172 та касалликни келтириб чиқариши аниқланди!Тунги хавф: Тўйиб ухламаслик 172 та касалликни келтириб чиқариши аниқланди!21 сентябр 08:37 Шифокорлар: «Нонушта қилмаслик юрак хасталиги ва диабет хавфини кескин оширади!» Шифокорлар: «Нонушта қилмаслик юрак хасталиги ва диабет хавфини кескин оширади!»20 сентябр 12:54Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?12 август 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?
Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?