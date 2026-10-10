Компьютердаги матнни дафтарга чиройли ҳуснихатда кўчириб берувчи қурилма пайдо бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Компютердаги матнларни инсон қўл ёзувига ўхшаш тарзда дафтарига кўчириб берувчи ихчам плоттер қурилмаси пайдо бўлди.
- Ушбу қурилма стандарт ручка билан ишлайди ва ҳарфларни жонли ҳуснихатда, дафтар чизиқларига мослашган ҳолда ёзади.
- Қурилма талабалар орасида вақтни тежаш имконини бергани учун олқишланса-да, баъзи педагоглар қўлда ёзишнинг хотира ва диққатга таъсирини ҳисобга олиб, унинг таълим сифатига салбий таъсиридан хавотир билдиришмоқда.
Олий таълим муассасаларида соатлаб дафтар тўлдириш, маъруза ва рефератларни қўлда ёзишдан чарчаган талабалар учун замонавий технологиялар кутилмаган қулайликни тақдим этди. Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалаётган навбатдаги видеоролик миллионлаб ўқувчи ва талабаларнинг ҳавасини келтирмоқда: унда оддий шарикли ручка ўрнатилган ихчам робот компьютердаги тайёр матнларни инсон қўл ёзувидан мутлақо фарқ қилмайдиган тарзда тўғридан-тўғри катак дафтарга кўчириб бераётгани акс этган.
Ушбу видео аллақачон тармоқ фойдаланувчилари орасида вирус даражасида оммалашиб, «бу қурилмани ҳар бир талабага олиб бериш керак» қабилидаги изоҳларга сабаб бўлди.
Қурилма қандай ишлайди: Оддий ручка ва мукаммал имитация
Кадрларда кўриниб турган ихчам плоттер (CNC ёзув машинаси) анъанавий принтерлардан тубдан фарқ қилади:
Стандарт ручка билан ишлаш механизми: Қурилманинг ҳаракатланувчи бошчасига бозордаги энг оддий шарикли ёки гелли ручка махсус қисқич орқали маҳкамланади;
Инсон қўлига тўлиқ тақлид: Робот штрихларни тўғри чизиқли рақамли шрифт кўринишида эмас, балки худди одам ёзгандек жонли ҳуснихат, ҳарфлар орасидаги боғланишлар ва ҳатто ручканинг қоғозга босилиш кучини ҳисобга олган ҳолда чиқаради;
Дафтар чизиқларига аниқ мослашув: Қурилма матнни оддий катакли ёки чизиқли мактаб дафтарига белгиланган чегара ва майдонлардан чиқиб кетмасдан, бенуқсон текисликда тушириб беради.
Талабалар қувончи ва таълим тизимидаги баҳслар
Мазкур ихтиро тармоқда пайдо бўлиши билан жамоатчиликни икки лагерга ажратиб қўйди:
Талабалар фойдаси: Эндиликда вақтни механик равишда кўчириб ёзишга эмас, балки дастурлаш, хорижий тиллар ёки реал амалий кўникмаларни ривожлантиришга сарфлаш мумкинлиги айтилмоқда;
Педагоглар хавотири: Баъзи ўқитувчилар эса қўлда ёзиш инсон хотирасини мустаҳкамлаши ва диққатни жамлашга хизмат қилишини таъкидлаб, бундай автоматлаштириш таълим сифати ва талабаларнинг мустақил фикрлашига салбий таъсир кўрсатишидан хавотирда;
Тармоқдаги тренд: Шунга қарамай, ёшлар ушбу видеони дўстлари ва ота-оналарига ҳазиломуз улашиб, конспект текширувларидан осон ўтишнинг энг зўр усули сифатида тавсия қилмоқда.
Технологиялар шиддат билан ривожланаётган даврда бундай робот-ёрдамчилар одатий кундалик юмушларни тез ва сифатли бажариш учун яна бир қулай воситага айланиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…