Компьютердаги матнни дафтарга чиройли ҳуснихатда кўчириб берувчи қурилма пайдо бўлди

·31·Техно
Компьютердаги матнни дафтарга чиройли ҳуснихатда кўчириб берувчи қурилма пайдо бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Компютердаги матнларни инсон қўл ёзувига ўхшаш тарзда дафтарига кўчириб берувчи ихчам плоттер қурилмаси пайдо бўлди.
  • Ушбу қурилма стандарт ручка билан ишлайди ва ҳарфларни жонли ҳуснихатда, дафтар чизиқларига мослашган ҳолда ёзади.
  • Қурилма талабалар орасида вақтни тежаш имконини бергани учун олқишланса-да, баъзи педагоглар қўлда ёзишнинг хотира ва диққатга таъсирини ҳисобга олиб, унинг таълим сифатига салбий таъсиридан хавотир билдиришмоқда.

Олий таълим муассасаларида соатлаб дафтар тўлдириш, маъруза ва рефератларни қўлда ёзишдан чарчаган талабалар учун замонавий технологиялар кутилмаган қулайликни тақдим этди. Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалаётган навбатдаги видеоролик миллионлаб ўқувчи ва талабаларнинг ҳавасини келтирмоқда: унда оддий шарикли ручка ўрнатилган ихчам робот компьютердаги тайёр матнларни инсон қўл ёзувидан мутлақо фарқ қилмайдиган тарзда тўғридан-тўғри катак дафтарга кўчириб бераётгани акс этган.

Ушбу видео аллақачон тармоқ фойдаланувчилари орасида вирус даражасида оммалашиб, «бу қурилмани ҳар бир талабага олиб бериш керак» қабилидаги изоҳларга сабаб бўлди.

Қурилма қандай ишлайди: Оддий ручка ва мукаммал имитация

Кадрларда кўриниб турган ихчам плоттер (CNC ёзув машинаси) анъанавий принтерлардан тубдан фарқ қилади:

  • Стандарт ручка билан ишлаш механизми: Қурилманинг ҳаракатланувчи бошчасига бозордаги энг оддий шарикли ёки гелли ручка махсус қисқич орқали маҳкамланади;

  • Инсон қўлига тўлиқ тақлид: Робот штрихларни тўғри чизиқли рақамли шрифт кўринишида эмас, балки худди одам ёзгандек жонли ҳуснихат, ҳарфлар орасидаги боғланишлар ва ҳатто ручканинг қоғозга босилиш кучини ҳисобга олган ҳолда чиқаради;

  • Дафтар чизиқларига аниқ мослашув: Қурилма матнни оддий катакли ёки чизиқли мактаб дафтарига белгиланган чегара ва майдонлардан чиқиб кетмасдан, бенуқсон текисликда тушириб беради.

Талабалар қувончи ва таълим тизимидаги баҳслар

Мазкур ихтиро тармоқда пайдо бўлиши билан жамоатчиликни икки лагерга ажратиб қўйди:

  • Талабалар фойдаси: Эндиликда вақтни механик равишда кўчириб ёзишга эмас, балки дастурлаш, хорижий тиллар ёки реал амалий кўникмаларни ривожлантиришга сарфлаш мумкинлиги айтилмоқда;

  • Педагоглар хавотири: Баъзи ўқитувчилар эса қўлда ёзиш инсон хотирасини мустаҳкамлаши ва диққатни жамлашга хизмат қилишини таъкидлаб, бундай автоматлаштириш таълим сифати ва талабаларнинг мустақил фикрлашига салбий таъсир кўрсатишидан хавотирда;

  • Тармоқдаги тренд: Шунга қарамай, ёшлар ушбу видеони дўстлари ва ота-оналарига ҳазиломуз улашиб, конспект текширувларидан осон ўтишнинг энг зўр усули сифатида тавсия қилмоқда.

Технологиялар шиддат билан ривожланаётган даврда бундай робот-ёрдамчилар одатий кундалик юмушларни тез ва сифатли бажариш учун яна бир қулай воситага айланиб бормоқда.

CNC ёзув машинасиробот- ёзувчиўқитиш технологиясисоциал медиа вирус
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда аёл собиқ севгилисидан "қасос" олиш мақсадида унинг уйига 1 тонна пиёз юборди, аммо йигит...Хитойда аёл собиқ севгилисидан "қасос" олиш мақсадида унинг уйига 1 тонна пиёз юборди, аммо йигит...15 сентябр 22:30Сунъий интеллект ва инсон тафаккури: тил моделлари ўқиш жараёнини тўлиқ тушунтира олмайдиСунъий интеллект ва инсон тафаккури: тил моделлари ўқиш жараёнини тўлиқ тушунтира олмайди11 август 21:55Anthropic компанияси Claude учун кўринмас сув белгисини жорий қилдиAnthropic компанияси Claude учун кўринмас сув белгисини жорий қилди11 август 16:27Google янги Gemini Спарк сунъий интеллект агентини Мак фойдаланувчилари учун тақдим этдиGoogle янги Gemini Спарк сунъий интеллект агентини Мак фойдаланувчилари учун тақдим этди1 июл 19:54ChatGPT қисқа ҳикоялар ёзишда инсонларни ортда қолдирдиChatGPT қисқа ҳикоялар ёзишда инсонларни ортда қолдирди6 август 16:20Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?28 май 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда