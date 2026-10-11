Рақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Винисиус Жуниор Испания Ла Лигасининг 8-турида «Вилярреал»га қарши ўйинда рақибининг сочидан тортгани учун 74-дақиқада майдондан четлатилди.
- Ўйиндан сўнг у жамоадошлари ва мухлисларидан ушбу хатти-ҳаракати учун узр сўради.
- Носпортча ҳаракати туфайли Винисиус бир нечта ўйинга дисквалификация қилиниши мумкин, бу эса «Реал Мадрид»нинг навбатдаги «Севиля»га қарши ўйинига таъсир қилиши мумкин.
Испания Ла Лигасининг 8-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Вильярреал»ни қабул қилиб, 1:0 ҳисобидаги минимал ва ўта оғир ғалабани қўлга киритди. Бироқ учрашувнинг энг кўп муҳокама қилинган воқеаси мадридликлар юлдузи Винисиус Жуниорнинг ноодатий ва қўпол ҳаракати туфайли майдондан ҳайдалиши бўлди.
Бразилиялик ҳужумчи ўйиннинг 74-дақиқасида асабларини жиловлай олмай, «Вильярреал» футболчисининг сочидан тортиб қолди. Бош ҳакам ҳеч иккиланмасдан футболчига тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатиб, майдондан четлатди.
Винисиуснинг мурожаати: «Жамоам ва мухлислардан узр сўрайман»
Ўйиндан сўнг Винисиус Жуниор ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида қисқа ва самимий баёнот бериб, жамоадошларини озчиликда қолдиргани учун узр сўради:
Иқрор ва тавба: «Хурсандчилик давом этади… Жамоам ва мухлислардан узр сўрайман», — деб ёзди мадридликлар вингери;
Эҳтимолий дисквалификация: Рақибга нисбатан носпортча ва агрессив ҳаракати учун Винисиус Ла Лига интизом қўмитаси томонидан бир нечта ўйинга четлатилиши хавфи остида қолмоқда.
Турнир жадвалидаги ҳолат: «Барселона» билан 6 очколик фарқ
Таркибда бир киши кам бўлиб қолганига қарамай, «қироллик клуби» минимал устунликни сақлаб қолди ва турнир жадвалида муҳим 3 очкони қўлга киритди:
«Барселона» (1-ўрин): Каталонияликлар 24 очко билан мусобақа жадвалида ишончли тарзда яккапешқадамлик қилмоқда;
«Атлетико Мадрид» (2-ўрин): Диего Симеоне жамоаси 19 очко билан иккинчи поғонада бормоқда;
«Реал Мадрид» (3-ўрин): Мадрид гранди 8-турдан кейин ўз очколари сонини 18 тага етказди ва пешқадам «Барселона»дан 6 очко ортда қолмоқда;
«Вильярреал» (13-ўрин): Мағлубиятга учраган «сариқ сувости кемаси» 8 очко билан жадвалнинг 13-ўрнини банд этган.
Олдинда «Севилья»га қарши синов
«Реал Мадрид» навбатдаги 9-тур баҳсини 18 октябрь санасида «Севилья»га қарши сафарда ўтказади. Карло Анчелотти шогирдлари мазкур муҳим тўқнашувда эҳтимолий дисквалификация сабаб Винисиус Жуниор хизматидан фойдалана олмаслиги мумкин.
Изоҳлар 0
…