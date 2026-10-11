Рақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўради

·70·Спорт
Рақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Винисиус Жуниор Испания Ла Лигасининг 8-турида «Вилярреал»га қарши ўйинда рақибининг сочидан тортгани учун 74-дақиқада майдондан четлатилди.
  • Ўйиндан сўнг у жамоадошлари ва мухлисларидан ушбу хатти-ҳаракати учун узр сўради.
  • Носпортча ҳаракати туфайли Винисиус бир нечта ўйинга дисквалификация қилиниши мумкин, бу эса «Реал Мадрид»нинг навбатдаги «Севиля»га қарши ўйинига таъсир қилиши мумкин.

Испания Ла Лигасининг 8-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Вильярреал»ни қабул қилиб, 1:0 ҳисобидаги минимал ва ўта оғир ғалабани қўлга киритди. Бироқ учрашувнинг энг кўп муҳокама қилинган воқеаси мадридликлар юлдузи Винисиус Жуниорнинг ноодатий ва қўпол ҳаракати туфайли майдондан ҳайдалиши бўлди.

Бразилиялик ҳужумчи ўйиннинг 74-дақиқасида асабларини жиловлай олмай, «Вильярреал» футболчисининг сочидан тортиб қолди. Бош ҳакам ҳеч иккиланмасдан футболчига тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатиб, майдондан четлатди.

Винисиуснинг мурожаати: «Жамоам ва мухлислардан узр сўрайман»

Ўйиндан сўнг Винисиус Жуниор ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида қисқа ва самимий баёнот бериб, жамоадошларини озчиликда қолдиргани учун узр сўради:

  • Иқрор ва тавба: «Хурсандчилик давом этади… Жамоам ва мухлислардан узр сўрайман», — деб ёзди мадридликлар вингери;

  • Эҳтимолий дисквалификация: Рақибга нисбатан носпортча ва агрессив ҳаракати учун Винисиус Ла Лига интизом қўмитаси томонидан бир нечта ўйинга четлатилиши хавфи остида қолмоқда.

Турнир жадвалидаги ҳолат: «Барселона» билан 6 очколик фарқ

Таркибда бир киши кам бўлиб қолганига қарамай, «қироллик клуби» минимал устунликни сақлаб қолди ва турнир жадвалида муҳим 3 очкони қўлга киритди:

  • «Барселона» (1-ўрин): Каталонияликлар 24 очко билан мусобақа жадвалида ишончли тарзда яккапешқадамлик қилмоқда;

  • «Атлетико Мадрид» (2-ўрин): Диего Симеоне жамоаси 19 очко билан иккинчи поғонада бормоқда;

  • «Реал Мадрид» (3-ўрин): Мадрид гранди 8-турдан кейин ўз очколари сонини 18 тага етказди ва пешқадам «Барселона»дан 6 очко ортда қолмоқда;

  • «Вильярреал» (13-ўрин): Мағлубиятга учраган «сариқ сувости кемаси» 8 очко билан жадвалнинг 13-ўрнини банд этган.

Олдинда «Севилья»га қарши синов

«Реал Мадрид» навбатдаги 9-тур баҳсини 18 октябрь санасида «Севилья»га қарши сафарда ўтказади. Карло Анчелотти шогирдлари мазкур муҳим тўқнашувда эҳтимолий дисквалификация сабаб Винисиус Жуниор хизматидан фойдалана олмаслиги мумкин.

Реал МадридВинисиус ЖуниорЛа ЛигаВильярреал
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» муҳим ғалабага эришди, Винисиуснинг голи бекор қилиниб, майдондан ҳайдалди«Реал» муҳим ғалабага эришди, Винисиуснинг голи бекор қилиниб, майдондан ҳайдалдиБугун 08:37Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?Кеча 13:58Винисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаВинисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирда17 сентябр 21:37Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиЖозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилди12 сентябр 12:15Ла Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиЛа Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатди18 сентябр 06:11Андерсон замонавий футболчиларнинг мақоми ҳақида фикр билдирдиАндерсон замонавий футболчиларнинг мақоми ҳақида фикр билдирди5 октябр 19:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди