Пенсионерлар темирйўл чипталарини қачон ва қандай арзон олиши мумкин?

·13·Жамият
Пенсионерлар темирйўл чипталарини қачон ва қандай арзон олиши мумкин?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда 55 ёшдан ошган аёллар ва 60 ёшдан ошган эркаклар учун темирйўл чипталарига 20 фоизлик чегирма жорий этилди.
  • Ушбу чегирма «Кексалар ҳафталиги»
  • (2-8 октябр) ва «Кексалар учун туризм ойлиги»
  • (1-30 ноябр) даврида республика ичидаги барча маҳаллий йўловчи поездларига, «Афросиёб» электропоездлари бундан мустасно, татбиқ этилади. Чипталарни вокзал кассалари ёки «Ўзбекистон темир йўллари»нинг онлайн платформалари орқали харид қилиш мумкин.

Ўзбекистонда кекса авлод вакилларининг мамлакат бўйлаб саёҳат қилишини қўллаб-қувватлаш ва ички туризмни ривожлантириш мақсадида поезд чипталари тарифларига 20 фоизлик чегирма жорий этилди. Ушбу ташаббус ҳар йили анъанавий тарзда ўтказиладиган «Кексалар ҳафталиги» ҳамда «Кексалар учун туризм ойлиги» доирасида амалга оширилмоқда.

Мазкур имтиёз юртимиз нуронийлари учун тарихий шаҳарлар ва диққатга сазовор масканларга қулай нархларда сафар қилиш имконини яратади.

Кимлар фойдаланиши мумкин ва қайси йўналишларга амал қилади?

Чегирмадан фойдаланиш тартиби ва шартлари қуйидагича белгиланган:

  • Ёш тоифаси: Имтиёз Ўзбекистон Республикаси фуқаролари — 55 ёшдан ошган аёллар ҳамда 60 ёшдан ошган эркаклар (пенсия ёшидаги нуронийлар) учун тақдим этилади;

  • Қамраб олинган йўналишлар: 20 фоизлик чегирма республика ичида ҳаракатланувчи барча маҳаллий йўловчи поездларининг тариф қисмига нисбатан қўлланилади;

  • Истисно: Мазкур имтиёз фақат юқори тезликда ҳаракатланувчи «Афросиёб» электропоездлари учун амал қилмайди.

Чегирма амал қиладиган муддатлар ва расмийлаштириш тартиби

Имтиёзли чипталар йилига иккита асосий мавсумда амалда бўлади:

  • «Кексалар ҳафталиги»: Ҳар йили 2 октябрдан 8 октябргача бўлган даврда;

  • «Кексалар учун туризм ойлиги»: Ҳар йили 1 ноябрдан 30 ноябргача бўлган бутун ой давомида;

  • Харид қилиш усуллари: Чипталарни чегирма билан расмийлаштириш жуда оддий — уларни темирйўл вокзаллари кассалари орқали ҳамда «Ўзбекистон темир йўллари»нинг онлайн платформалари (расмий веб-сайт ва илова) орқали масофадан туриб сотиб олиш мумкин.

Давлат томонидан кўрсатилаётган бундай эътибор ва ғамхўрлик фахрийларимизнинг мазмунли ҳордиқ чиқариши ҳамда юртимиз бўйлаб бекаму кўст саёҳат қилишларига хизмат қилади.

Кексалар ҳафталигиКексалар учун туризм ойлигиЎзбекистон темир йўллариАфросиёб
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муниса Ризаева вагонда «Бевафо» таронасини жонли ижро этди (видео)Муниса Ризаева вагонда «Бевафо» таронасини жонли ижро этди (видео)21 август 09:18“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)18 август 10:08Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабариТошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари16 август 12:21Афросиёб кўчасида ҳаракат тўхтатилдиАфросиёб кўчасида ҳаракат тўхтатилди25 май 11:01Зангиота туманида замонавий янги йўл ўтказгич қурилиши бошландиЗангиота туманида замонавий янги йўл ўтказгич қурилиши бошланди4 июн 23:11Фарғонада янги электропоезд йўлга тушди, имкониятлар кенгайди (фото)Фарғонада янги электропоезд йўлга тушди, имкониятлар кенгайди (фото)27 апрел 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди