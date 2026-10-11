Пенсионерлар темирйўл чипталарини қачон ва қандай арзон олиши мумкин?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда 55 ёшдан ошган аёллар ва 60 ёшдан ошган эркаклар учун темирйўл чипталарига 20 фоизлик чегирма жорий этилди.
- Ушбу чегирма «Кексалар ҳафталиги»
- (2-8 октябр) ва «Кексалар учун туризм ойлиги»
- (1-30 ноябр) даврида республика ичидаги барча маҳаллий йўловчи поездларига, «Афросиёб» электропоездлари бундан мустасно, татбиқ этилади. Чипталарни вокзал кассалари ёки «Ўзбекистон темир йўллари»нинг онлайн платформалари орқали харид қилиш мумкин.
Ўзбекистонда кекса авлод вакилларининг мамлакат бўйлаб саёҳат қилишини қўллаб-қувватлаш ва ички туризмни ривожлантириш мақсадида поезд чипталари тарифларига 20 фоизлик чегирма жорий этилди. Ушбу ташаббус ҳар йили анъанавий тарзда ўтказиладиган «Кексалар ҳафталиги» ҳамда «Кексалар учун туризм ойлиги» доирасида амалга оширилмоқда.
Мазкур имтиёз юртимиз нуронийлари учун тарихий шаҳарлар ва диққатга сазовор масканларга қулай нархларда сафар қилиш имконини яратади.
Кимлар фойдаланиши мумкин ва қайси йўналишларга амал қилади?
Чегирмадан фойдаланиш тартиби ва шартлари қуйидагича белгиланган:
Ёш тоифаси: Имтиёз Ўзбекистон Республикаси фуқаролари — 55 ёшдан ошган аёллар ҳамда 60 ёшдан ошган эркаклар (пенсия ёшидаги нуронийлар) учун тақдим этилади;
Қамраб олинган йўналишлар: 20 фоизлик чегирма республика ичида ҳаракатланувчи барча маҳаллий йўловчи поездларининг тариф қисмига нисбатан қўлланилади;
Истисно: Мазкур имтиёз фақат юқори тезликда ҳаракатланувчи «Афросиёб» электропоездлари учун амал қилмайди.
Чегирма амал қиладиган муддатлар ва расмийлаштириш тартиби
Имтиёзли чипталар йилига иккита асосий мавсумда амалда бўлади:
«Кексалар ҳафталиги»: Ҳар йили 2 октябрдан 8 октябргача бўлган даврда;
«Кексалар учун туризм ойлиги»: Ҳар йили 1 ноябрдан 30 ноябргача бўлган бутун ой давомида;
Харид қилиш усуллари: Чипталарни чегирма билан расмийлаштириш жуда оддий — уларни темирйўл вокзаллари кассалари орқали ҳамда «Ўзбекистон темир йўллари»нинг онлайн платформалари (расмий веб-сайт ва илова) орқали масофадан туриб сотиб олиш мумкин.
Давлат томонидан кўрсатилаётган бундай эътибор ва ғамхўрлик фахрийларимизнинг мазмунли ҳордиқ чиқариши ҳамда юртимиз бўйлаб бекаму кўст саёҳат қилишларига хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…