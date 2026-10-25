iPhone Duo ва iPhone 18 Pro моделлари: бугунги нархлар

·94·Техно
iPhone Duo ва iPhone 18 Pro моделлари: бугунги нархлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 25 октябр куни iPhone Дуо, iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max смартфонларининг янгиланган нархлари эълон қилинди.
  • Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда СИМ-карта турига қараб турлича белгиланган.
  • Масалан, iPhone Дуо моделининг 256 GB хотирали версияси 3 799 доллар, 512 GB версияси эса 4 599 доллар этиб белгиланди.
  • Харидорлар iPhone 18 Pro ва 18 Pro Max моделларини Э-СИМ ҳамда СИМ+Э-СИМ форматларида турли нархларда харид қилишлари мумкин.

25 октябрь куни учун iPhone смартфонларининг нархлари янгиланди. Рўйхатдан iPhone Duo, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари ўрин олган. Смартфонларнинг қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта турига қараб белгиланган.

iPhone Duo нархлари:

• 256 ГБ хотирали версия: 3 799 доллар
• 512 ГБ хотирали версия: 4 599 доллар

E-SIM + E-SIM версиялари

iPhone 18 Pro

• 256 ГБ Silver: 1 549 доллар
• 256 ГБ Glacier: 1 559 доллар
• 256 ГБ Black: 1 559 доллар
• 256 ГБ Burgundy: 1 559 доллар
• 512 ГБ: 1 819 доллар
• 1 ТБ: 2 899 доллар

iPhone 18 Pro Max

• 256 ГБ Black: 1 739 доллар
• 256 ГБ Silver: 1 749 доллар
• 256 ГБ Glacier: 1 749 доллар
• 256 ГБ Burgundy: 1 779 доллар
• 512 ГБ Black: 1 999 доллар
• 512 ГБ Silver: 2 019 доллар
• 512 ГБ Glacier: 1 999 доллар
• 512 ГБ Burgundy: 2 099 доллар
• 1 ТБ: 2 699 доллар

SIM + E-SIM версиялари

iPhone 18 Pro

• 256 ГБ Silver: 1 549 доллар
• 256 ГБ Glacier: 1 579 доллар
• 256 ГБ Black: 1 579 доллар
• 256 ГБ Burgundy: 1 589 доллар
• 512 ГБ: 1 869 доллар
• 1 ТБ: 2 799 доллар

iPhone 18 Pro Max

• 256 ГБ Glacier: 1 749 доллар
• 256 ГБ Black: 1 749 доллар, акцияда
• 256 ГБ Silver: 1 759 доллар
• 256 ГБ Burgundy: 1 799 доллар
• 512 ГБ Black: 2 059 доллар
• 512 ГБ Silver: 2 089 доллар
• 512 ГБ Burgundy: 2 079 доллар
• 512 ГБ Glacier: 2 099 доллар
• 1 ТБ Black: 2 679 доллар
• 1 ТБ Burgundy: 2 699 доллар
• 1 ТБ Glacier: 2 999 доллар
• 1 ТБ Silver: 2 999 доллар

Ушбу нархлар 2026 йил 25 октябрь учун келтирилган. Моделлар ва ранглар бўйича қийматлар кейинги кунларда ўзгариши мумкин.

iPhone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxСмартфонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари эълон қилиндиiPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари эълон қилинди15 октябр 12:17iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 14 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 14 октябрдаги нархлари14 октябр 11:15«Малика» бозорида iPhone Duo Spark нархида сотилмоқда«Малика» бозорида iPhone Duo Spark нархида сотилмоқда23 октябр 21:11iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 11 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 11 октябрдаги нархлари11 октябр 15:39iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари10 октябр 11:48iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 9 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 9 октябрдаги нархлари9 октябр 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари