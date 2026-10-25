iPhone Duo ва iPhone 18 Pro моделлари: бугунги нархлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 25 октябр куни iPhone Дуо, iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max смартфонларининг янгиланган нархлари эълон қилинди.
- Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда СИМ-карта турига қараб турлича белгиланган.
- Масалан, iPhone Дуо моделининг 256 GB хотирали версияси 3 799 доллар, 512 GB версияси эса 4 599 доллар этиб белгиланди.
- Харидорлар iPhone 18 Pro ва 18 Pro Max моделларини Э-СИМ ҳамда СИМ+Э-СИМ форматларида турли нархларда харид қилишлари мумкин.
25 октябрь куни учун iPhone смартфонларининг нархлари янгиланди. Рўйхатдан iPhone Duo, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари ўрин олган. Смартфонларнинг қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта турига қараб белгиланган.
iPhone Duo нархлари:
• 256 ГБ хотирали версия: 3 799 доллар
• 512 ГБ хотирали версия: 4 599 доллар
E-SIM + E-SIM версиялари
iPhone 18 Pro
• 256 ГБ Silver: 1 549 доллар
• 256 ГБ Glacier: 1 559 доллар
• 256 ГБ Black: 1 559 доллар
• 256 ГБ Burgundy: 1 559 доллар
• 512 ГБ: 1 819 доллар
• 1 ТБ: 2 899 доллар
iPhone 18 Pro Max
• 256 ГБ Black: 1 739 доллар
• 256 ГБ Silver: 1 749 доллар
• 256 ГБ Glacier: 1 749 доллар
• 256 ГБ Burgundy: 1 779 доллар
• 512 ГБ Black: 1 999 доллар
• 512 ГБ Silver: 2 019 доллар
• 512 ГБ Glacier: 1 999 доллар
• 512 ГБ Burgundy: 2 099 доллар
• 1 ТБ: 2 699 доллар
SIM + E-SIM версиялари
iPhone 18 Pro
• 256 ГБ Silver: 1 549 доллар
• 256 ГБ Glacier: 1 579 доллар
• 256 ГБ Black: 1 579 доллар
• 256 ГБ Burgundy: 1 589 доллар
• 512 ГБ: 1 869 доллар
• 1 ТБ: 2 799 доллар
iPhone 18 Pro Max
• 256 ГБ Glacier: 1 749 доллар
• 256 ГБ Black: 1 749 доллар, акцияда
• 256 ГБ Silver: 1 759 доллар
• 256 ГБ Burgundy: 1 799 доллар
• 512 ГБ Black: 2 059 доллар
• 512 ГБ Silver: 2 089 доллар
• 512 ГБ Burgundy: 2 079 доллар
• 512 ГБ Glacier: 2 099 доллар
• 1 ТБ Black: 2 679 доллар
• 1 ТБ Burgundy: 2 699 доллар
• 1 ТБ Glacier: 2 999 доллар
• 1 ТБ Silver: 2 999 доллар
Ушбу нархлар 2026 йил 25 октябрь учун келтирилган. Моделлар ва ранглар бўйича қийматлар кейинги кунларда ўзгариши мумкин.
Изоҳлар 0
…