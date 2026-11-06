Ўзбекистон терма жамоаси ўқ отиш бўйича жаҳон чемпионатида илк медални қўлга киритди
Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида ўқ отиш спорти бўйича ўтказилаётган нуфузли жаҳон чемпионати Ўзбекистон спорти тарихида янги саҳифа очди. Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот хизмати маълум қилишича, мамлакатимиз терма жамоаси мазкур спорт тури бўйича дунё биринчиликларидаги ўз тарихидаги илк медалига эга чиқди.
Тарихий муваффақият эркаклар ўртасида 10 метр масофадан пневматик тўппончадан ўқ отиш бўйича жамоавий дастур баҳсларида қайд этилди.
Асабий финал ва кучли учлик тақсимоти
Владимир Свечников, Содиқжон Абдуллаев ҳамда Муҳаммад Камоловдан иборат Ўзбекистон термаси финал баҳсларида юксак аниқлик ва матонат намойиш этди:
Шоҳсупа учун кураш: Мерганларимиз умумий ҳисобда 1738 очко жамғариб, жаҳон чемпионатининг бронза медалига сазовор бўлишди;
Қўшимча кўрсаткичлар драматизми: Мусобақада кумуш медални қўлга киритган Жанубий Корея терма жамоаси ҳам худди мерганларимиз сингари 1738 очко тўплади. Бироқ регламентга мувофиқ, қўшимча кўрсаткичлар (марказга тегишлар сони) бўйича кореяликлар устун келиб, шоҳсупанинг иккинчи поғонасини эгаллади;
Олтин медаль соҳиби: Мусобақа ғолиблиги 1755 очко тўплаган Хитой терма жамоасига насиб этди.
Якуний натижалар:
Хитой — 1755 очко;
Жанубий Корея — 1738 очко;
Ўзбекистон — 1738 очко.
Ушбу тарихий бронза медали ўзбек ўқ отиш спорти мактабининг жаҳон майдонларида рақобатбардошлиги тобора ошиб бораётганини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…