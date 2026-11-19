iPhone 17 смартфонларининг янги нархлари маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 19 ноябр ҳолатига кўра, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ва iPhone 17 Pro Max смартфонларининг нархлари эълон қилинди.
- Қурилмалар эСИМ + эСИМ ҳамда СИМ + эСИМ версияларида тақдим этилган бўлиб, ҳар бирида иккитадан ИМЕИ рўйхатдан ўтган.
- Нархлар хотира ҳажми ва модел турига қараб 949 доллардан 2499 долларгача бўлган оралиқда белгиланган.
- Айрим моделлар учун махсус чегирмалар ҳам жорий этилган.
iPhone 17 серияси смартфонларининг 2026 йил 19 ноябрь ҳолатидаги нархлари маълум бўлди. Рўйхатда iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ва iPhone 17 Pro Max моделлари бор. Қурилмалар eSIM + eSIM ҳамда SIM + eSIM версияларига ажратилган. Ҳар икки турдаги смартфонларда иккитадан IMEI рўйхатдан ўтган.
eSIM + eSIM (2 та IMEI рўйхатдан ўтган)
iPhone 17:
• 256 ГБ — 949 доллар
iPhone 17 Air:
• 256 ГБ Blue — 959 доллар
• 256 ГБ Black — 949 доллар
• 256 ГБ Gold — 959 доллар
• 256 ГБ White — 959 доллар
iPhone 17 Pro:
• 256 ГБ Orange — 1279 доллар (катта чегирма)
• 256 ГБ Deep Blue — 1259 доллар (чегирма)
• 256 ГБ Silver — 1339 доллар
• 512 ГБ Blue — 1499 доллар
• 512 ГБ Orange — 1299 доллар (чегирма)
• 512 ГБ Silver — 1399 доллар
• 1 ТБ Orange — 1649 доллар (чегирма)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 ГБ Deep Blue — 1369 доллар
• 256 ГБ Orange — 1399 доллар
• 256 ГБ Silver — 1439 доллар
• 512 ГБ Deep Blue — 1549 доллар (чегирма)
• 512 ГБ Orange — 1499 доллар (чегирма)
• 512 ГБ Silver — 1699 доллар
• 1 ТБ Orange — 1899 доллар
• 1 ТБ Blue — 1849 доллар
• 1 ТБ Silver — 1899 доллар
• 2 ТБ Blue — 2199 доллар
• 2 ТБ Orange — 2199 доллар
• 2 ТБ Silver — 2399 доллар
SIM + eSIM (2 та IMEI рўйхатдан ўтган)
iPhone 17:
• 256 ГБ — 949 доллар
iPhone 17 Pro:
• 256 ГБ Orange — 1349 доллар
• 256 ГБ Deep Blue — 1399 доллар
• 256 ГБ Silver — 1439 доллар
• 512 ГБ Orange — 1499 доллар
• 512 ГБ Silver — 1599 доллар
• 512 ГБ Blue — 1629 доллар
• 1 ТБ Orange — 1699 доллар (катта чегирма)
• 1 ТБ Silver — 1879 доллар (чегирма)
• 1 ТБ Blue — 1999 доллар
iPhone 17 Pro Max:
• 256 ГБ Deep Blue — 1399 доллар (чегирма)
• 256 ГБ Orange — 1399 доллар
• 256 ГБ Silver — 1579 доллар
• 512 ГБ Orange — 1649 доллар
• 512 ГБ Blue — 1679 доллар (катта чегирма)
• 512 ГБ Silver — 1729 доллар
• 1 ТБ Orange — 2029 доллар
• 1 ТБ Blue — 1949 доллар
• 1 ТБ Silver — 2099 доллар
• 2 ТБ Blue — 2399 доллар
• 2 ТБ Orange — 2399 доллар
• 2 ТБ Silver — 2499 доллар
Келтирилган нархлар 2026 йил 19 ноябрь ҳолатига тегишли.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…