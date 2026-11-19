Бокуда 23 ёшли рассом ўлдирилди: жиноятда ўгай укаси гумонланмоқда
Озарбайжон пойтахти Бокуда 23 ёшли рассом Гулара Меҳдиеванинг ўлдирилиши юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Жиноятни содир этишда унинг 18 ёшли ўгай укаси Айхан Меҳдиев гумонланмоқда.
Озарбайжон ОАВлари хабарига кўра, фожиа 16 ноябрь куни соат 14:30 атрофида пойтахтнинг Бинагади тумани, 9-микрорайонидаги хонадонда юз берган. Дастлабки маълумотларга кўра, опа ва ука ўртасида ижтимоий тармоққа жойланган суратлар сабабли келишмовчилик чиққан.
Хабарларда айтилишича, Айхан опасидан айрим суратларни ўчиришни талаб қилган. Гулара эса бунга рози бўлмаган. Натижада улар ўртасида жанжал келиб чиққан. Можаро вақтида йигит опасига пичоқ билан уч марта зарба берган. Оғир тан жароҳатлари олган аёл шифохонага етказилган, бироқ унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.
Полиция ходимлари томонидан гумонланувчи қўлга олинган. Qafqazinfo нашрининг ёзишича, Айхан дастлабки кўрсатмасида жиноятни рашк сабабли содир этганини билдирган. Бироқ бу ҳолат юзасидан якуний хулоса тергов ва суд жараёнлари натижасида аниқланади.
Маълум қилинишича, Гулара ва Айхан бир отадан, аммо бошқа-бошқа оналардан туғилган. Улар бир хонадонда яшаган.
Факт юзасидан Бинагади тумани прокуратурасида жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда ҳодисанинг барча тафсилотларини аниқлаш бўйича тергов давом этмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…