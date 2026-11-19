Италиянинг «Эмполи» клуби ит билан расмий шартнома имзолади: Мауи — клуб янги тимсоли
Италиянинг «Эмполи» клуби футбол оламида кам учрайдиган қарорга қўл урди: жамоа Мауи лақабли ит билан расмий шартнома имзолади. Энди у шунчаки клуб атрофида юрадиган уй ҳайвони эмас, балки «Эмполи»нинг расмий тимсоли сифатида фаолият олиб боради.
Клубнинг расмий сайтида эълон қилинган хабарга кўра, Мауи билан шартнома тузиш маросими профессионал футболчилар тақдимотига ўхшаш тарзда ташкил этилган. Унинг бўйнига клуб шарфи тақилиб, махсус фотосессия ҳам ўтказилган.
Мауининг клубдаги вазифаси қандай бўлади?
Келишувга мувофиқ, Мауи энди «Эмполи» ҳаётининг бир қисмига айланади. У клуб ташкил этадиган турли тадбирларда қатнашади, стадион трибуналарида мухлислар қаршисида пайдо бўлади ва медиа лойиҳаларда иштирок этади.
Клуб раҳбарияти бу ташаббус орқали мухлислар билан янада яқин алоқа ўрнатишни мақсад қилган. Мауи жамоанинг ўзига хос жонли рамзи сифатида клуб муҳитини жонлантириши кутилмоқда.
«Эмполи» учун мавсум омадли кечмаяпти
Қизиғи, клубнинг бу ғайриоддий ташаббуси спорт натижалари қониқарли бўлмаган даврга тўғри келди.
«Эмполи» Италиянинг иккинчи дивизиони — B Серияда иштирок этмоқда. Жамоа мавсумнинг дастлабки 11 турида атиги 9 очко жамғарган ва турнир жадвалининг қуйи қисмида қолган.
Бундай вазиятда Мауининг жамоа ҳаётига қўшилиши мухлислар учун ижобий кайфият бағишлайдиган ўзига хос ташаббус бўлиши мумкин. Энди клубнинг янги тимсоли нафақат тадбирларда, балки стадионда ҳам жамоа мухлислари эътиборида бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…