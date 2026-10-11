«Интер» «Парма»ни тор-мор этиб, А Серия пешқадамига айланди

·11·Спорт
«Интер» «Парма»ни тор-мор этиб, А Серия пешқадамига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Интер» ўз майдонида «Парма»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, А Серия турнир жадвалида 16 очко билан пешқадам бўлди.
  • Ўйиннинг дастлабки 31 дақиқасида Сучич (13-дақиқа), Чалхонўғли (18-дақиқа, пеналти) ва Тюрам (31-дақиқа) киритган голлар «Нерадзурри»нинг устунлигини таъминлади.
  • Ушбу ғалаба «Интер»нинг Скудетто учун курашдаги жиддий фаворит эканлигини яна бир бор тасдиқлади, «Парма» эса 14-ўринда қолди.

Италия А Сериясининг 6-тури доирасида Миланнинг «Интер» клуби ўз майдонида «Парма»ни қабул қилиб, йирик 3:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Мезбонлар учрашув тақдирини дастлабки бўлимнинг ярмидаёқ ҳал этиб, рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Кристиан Киву шогирдлари томонидан намойиш этилган юқори темп ва маҳорат жамоага навбатдаги 3 очкони тақдим этиш билан бирга, уларни турнир жадвалининг чўққисига олиб чиқди.

Биринчи бўлимдаги 31 дақиқалик босим ва голлар хроникаси

«Нерадзурри» баҳсни шиддатли бошлаб, ҳар бир хавфли ҳужумни самарали якунлади:

  • Сучичдан тезкор старт (13-дақиқа): Ўйин бошиданоқ ташаббусни қўлга олган миланликлар 13-дақиқада Петар Сучичнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди;

  • Чалхонўғлининг совуққонлиги (18-дақиқа): Орадан атиги беш дақиқа ўтиб, «Интер» пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди ва Ҳоқон Чалхонўғли 11 метрлик нуқтадан адашмай, устунликни мустаҳкамлади;

  • Тюрамдан якуний нуқта (31-дақиқа): Ҳужумларни давом эттирган мезбонлар сафида Маркус Тюрам 31-дақиқада учинчи тўпни киритиб, ўйин интригасига амалда чек қўйди. Иккинчи бўлимда мураббийлар штаби бир қатор асосий етакчиларга дам беришга қарор қилди.

Турнир жадвали: «Интер» мусобақа чўққисида

Ушбу йирик натижа А Серия пешқадамлик пойгасидаги кучлар нисбатини ўзгартирди:

  • «Интер» (1-ўрин): Ишончли ғалабадан сўнг Кристиан Киву жамоаси очколари сонини 16 тага етказиб, чемпионат жадвалида яккапешқадам бўлиб олди;

  • «Парма»нинг ҳолати: Сафарда йирик ҳисобда имкониятни бой берган меҳмонлар эса 14-поғонада қолмоқда.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • А Серия. 6-тур

    «Интер» — «Парма» 3:0

    Голлар: Сучич (13), Чалхонўғли (18 пен.), Тюрам (31).

  • «Интер»: Мартинес, Павар, Биссек, Карлос Аугусто, Диуф (Спенц, 74), Сучич, Чалхонўғли (Станкович, 61), Мхитарян, Димарко (Луис Энрике, 73), Эспозито (Бонни, 61), Тюрам (Лаутаро Мартинес, 61).

  • «Парма»: Корви, дел Прато, Тройло, Карлос, Валери, Кейта, Серро, Туре (Фриган, 84), Эльфеж (Ромеро, 62), Фаббиан (Лонтани, 62).

Миланликлар барқарор ўйин намойиш этиб, Скудетто учун курашда жиддий фаворит эканликларини яна бир бор исботлади.

ИнтерПармаА СерияМилан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирдиДаҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирди15 сентябр 06:36Парма Милан академиясининг яна бир иқтидорли юлдузига кўз тикмоқдаПарма Милан академиясининг яна бир иқтидорли юлдузига кўз тикмоқда23 июл 17:19Доннарумма «Милан»га қайтадими? «Бавария» ва «Интер» италиялик посбон учун кураш бошладиДоннарумма «Милан»га қайтадими? «Бавария» ва «Интер» италиялик посбон учун кураш бошлади2 октябр 15:03Кристиан Киву Милан дербисидаги дуранг ва жамоанинг жисмоний ҳолати ҳақида гапирдиКристиан Киву Милан дербисидаги дуранг ва жамоанинг жисмоний ҳолати ҳақида гапирди5 август 20:16Кристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиКристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирди4 август 14:31«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!9 сентябр 07:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди