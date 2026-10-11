«Интер» «Парма»ни тор-мор этиб, А Серия пешқадамига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Интер» ўз майдонида «Парма»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, А Серия турнир жадвалида 16 очко билан пешқадам бўлди.
- Ўйиннинг дастлабки 31 дақиқасида Сучич (13-дақиқа), Чалхонўғли (18-дақиқа, пеналти) ва Тюрам (31-дақиқа) киритган голлар «Нерадзурри»нинг устунлигини таъминлади.
- Ушбу ғалаба «Интер»нинг Скудетто учун курашдаги жиддий фаворит эканлигини яна бир бор тасдиқлади, «Парма» эса 14-ўринда қолди.
Италия А Сериясининг 6-тури доирасида Миланнинг «Интер» клуби ўз майдонида «Парма»ни қабул қилиб, йирик 3:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Мезбонлар учрашув тақдирини дастлабки бўлимнинг ярмидаёқ ҳал этиб, рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Кристиан Киву шогирдлари томонидан намойиш этилган юқори темп ва маҳорат жамоага навбатдаги 3 очкони тақдим этиш билан бирга, уларни турнир жадвалининг чўққисига олиб чиқди.
Биринчи бўлимдаги 31 дақиқалик босим ва голлар хроникаси
«Нерадзурри» баҳсни шиддатли бошлаб, ҳар бир хавфли ҳужумни самарали якунлади:
Сучичдан тезкор старт (13-дақиқа): Ўйин бошиданоқ ташаббусни қўлга олган миланликлар 13-дақиқада Петар Сучичнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди;
Чалхонўғлининг совуққонлиги (18-дақиқа): Орадан атиги беш дақиқа ўтиб, «Интер» пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди ва Ҳоқон Чалхонўғли 11 метрлик нуқтадан адашмай, устунликни мустаҳкамлади;
Тюрамдан якуний нуқта (31-дақиқа): Ҳужумларни давом эттирган мезбонлар сафида Маркус Тюрам 31-дақиқада учинчи тўпни киритиб, ўйин интригасига амалда чек қўйди. Иккинчи бўлимда мураббийлар штаби бир қатор асосий етакчиларга дам беришга қарор қилди.
Турнир жадвали: «Интер» мусобақа чўққисида
Ушбу йирик натижа А Серия пешқадамлик пойгасидаги кучлар нисбатини ўзгартирди:
«Интер» (1-ўрин): Ишончли ғалабадан сўнг Кристиан Киву жамоаси очколари сонини 16 тага етказиб, чемпионат жадвалида яккапешқадам бўлиб олди;
«Парма»нинг ҳолати: Сафарда йирик ҳисобда имкониятни бой берган меҳмонлар эса 14-поғонада қолмоқда.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
А Серия. 6-тур
«Интер» — «Парма» 3:0
Голлар: Сучич (13), Чалхонўғли (18 пен.), Тюрам (31).
«Интер»: Мартинес, Павар, Биссек, Карлос Аугусто, Диуф (Спенц, 74), Сучич, Чалхонўғли (Станкович, 61), Мхитарян, Димарко (Луис Энрике, 73), Эспозито (Бонни, 61), Тюрам (Лаутаро Мартинес, 61).
«Парма»: Корви, дел Прато, Тройло, Карлос, Валери, Кейта, Серро, Туре (Фриган, 84), Эльфеж (Ромеро, 62), Фаббиан (Лонтани, 62).
Миланликлар барқарор ўйин намойиш этиб, Скудетто учун курашда жиддий фаворит эканликларини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…