«Лугано» “Лузерн” дарвозасига 4 та гол урди, Беҳруз Каримовнинг голи ҳисобга олинмади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Лугано»
- Швейсария Суперлигасининг 10-турида «Лузерн»ни 4:0 ҳисобида мағлуб этиб, пешқадамликни мустаҳкамлади.
- Учрашувда Даниел дос Сантос дубл қайд этиб, бир голли узатмани ҳам амалга оширди, шунингдек, Рубен Данташ Фернандес автогол муаллифи бўлди ва Дерек Монкада тўртинчи голни урди.
- Ўзбекистонлик футболчи Беҳруз Каримов асосий таркибда майдонга тушиб, 4-дақиқада сариқ карточка олди ва 69-дақиқада урган голи офсайд сабабли ҳисобга олинмади.
Швейцария Суперлигасининг 10-турида мусобақа пешқадами «Лугано» ўз майдонида «Лузерн»ни қабул қилиб, рақибини 4:0 ҳисобида йирик ва ишончли тарзда таслим этди. Мезбонлар бутун баҳс давомида тўлиқ устунликка эга бўлиб, йирик ҳисобдаги муҳим ғалабани расмийлаштиришди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов учрашувни асосий таркибда бошлади ва майдонда кечган кескин курашлар ҳамда эътиборга молик вазиятлар марказида бўлди.
Ўйин хроникаси ва дос Сантоснинг дубли
«Лугано» ҳужум чизиғи учрашувнинг бошидан то охиригача рақиб ҳимоясини тинимсиз босим остида ушлаб турди:
12-дақиқада тезкор гол: Даниэл дос Сантос мезбонларнинг хавфли ҳужумини аниқ якунлаб, ҳисобни очди;
Автогол ва босимнинг кучайиши (61-дақиқа): Иккинчи бўлимда «Лузерн» футболчиси Рубен Данташ Фернандес кутилмаганда тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
Дубль ва якуний нуқта: 78-дақиқада дос Сантос ўз ҳисобига иккинчи голни ёздириб, дублни расмийлаштирди. Баҳс якунланиши арафасида, 87-дақиқада Дерек Монкада меҳмонлар дарвозасини тўртинчи бор ишғол этиб, йирик ҳисобга нуқта қўйди.
Беҳруз Каримовнинг баҳсдаги иштироки: Сариқ карточка ва бекор қилинган гол
Ҳамюртимиз «Лугано» мудофаасида ишончли ва фаол ҳаракат қилди, бироқ учрашув у учун ҳиссиётларга бой лаҳзалар билан кечди:
Эрта сариқ карточка (4-дақиқа): Ўйин эндигина бошланган вақтда Беҳруз рақиб ҳужумини тўхтатиш вақтида қоида бузди ва бош ҳакам томонидан огоҳлантирилди;
Бекор қилинган гол (69-дақиқа): Ҳимоячи бўлишига қарамай ҳужумга қўшилган Каримов рақиб дарвозасини ишғол этиб, ажойиб гол урди. Бироқ видеотакрорлар ва ҳакам қарорига кўра, офсайд сабабли ушбу тўп ҳисобга олинмади;
74-дақиқадаги алмаштириш: Мураббийлар штаби асосий вазифани бажариб бўлган ҳамюртимизни 74-дақиқада захирага олишга қарор қилди.
Турнир жадвалидаги яккапешқадамлик
Қўлга киритилган ушбу йирик натижа «Лугано»нинг чемпионлик пойгасидаги ўрнини янада кучайтирди:
«Лугано» (1-ўрин): 10-турдан сўнг очколари сонини 28 тага етказиб, чемпионат жадвалида ишончли тарзда яккапешқадамликни мустаҳкамлади;
«Лузерн» (8-ўрин): Сафарда қақшатқич мағлубиятга учраган жамоа 12 очко билан турнир жадвалининг 8-поғонасида қолмоқда.
Ўйин қайдномаси
Швейцария Суперлигаси. 10-тур
«Лугано» — «Лузерн» 4:0
Голлар: Даниэл дос Сантос (12, 78), Рубен Данташ Фернандес (61, автогол), Дерек Монкада (87).
Огоҳлантириш: Беҳруз Каримов (4).
Изоҳлар 0
…