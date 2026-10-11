«Лугано» “Лузерн” дарвозасига 4 та гол урди, Беҳруз Каримовнинг голи ҳисобга олинмади

·29·Спорт
«Лугано» “Лузерн” дарвозасига 4 та гол урди, Беҳруз Каримовнинг голи ҳисобга олинмади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Лугано»
  • Швейсария Суперлигасининг 10-турида «Лузерн»ни 4:0 ҳисобида мағлуб этиб, пешқадамликни мустаҳкамлади.
  • Учрашувда Даниел дос Сантос дубл қайд этиб, бир голли узатмани ҳам амалга оширди, шунингдек, Рубен Данташ Фернандес автогол муаллифи бўлди ва Дерек Монкада тўртинчи голни урди.
  • Ўзбекистонлик футболчи Беҳруз Каримов асосий таркибда майдонга тушиб, 4-дақиқада сариқ карточка олди ва 69-дақиқада урган голи офсайд сабабли ҳисобга олинмади.

Швейцария Суперлигасининг 10-турида мусобақа пешқадами «Лугано» ўз майдонида «Лузерн»ни қабул қилиб, рақибини 4:0 ҳисобида йирик ва ишончли тарзда таслим этди. Мезбонлар бутун баҳс давомида тўлиқ устунликка эга бўлиб, йирик ҳисобдаги муҳим ғалабани расмийлаштиришди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов учрашувни асосий таркибда бошлади ва майдонда кечган кескин курашлар ҳамда эътиборга молик вазиятлар марказида бўлди.

Ўйин хроникаси ва дос Сантоснинг дубли

«Лугано» ҳужум чизиғи учрашувнинг бошидан то охиригача рақиб ҳимоясини тинимсиз босим остида ушлаб турди:

  • 12-дақиқада тезкор гол: Даниэл дос Сантос мезбонларнинг хавфли ҳужумини аниқ якунлаб, ҳисобни очди;

  • Автогол ва босимнинг кучайиши (61-дақиқа): Иккинчи бўлимда «Лузерн» футболчиси Рубен Данташ Фернандес кутилмаганда тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;

  • Дубль ва якуний нуқта: 78-дақиқада дос Сантос ўз ҳисобига иккинчи голни ёздириб, дублни расмийлаштирди. Баҳс якунланиши арафасида, 87-дақиқада Дерек Монкада меҳмонлар дарвозасини тўртинчи бор ишғол этиб, йирик ҳисобга нуқта қўйди.

Беҳруз Каримовнинг баҳсдаги иштироки: Сариқ карточка ва бекор қилинган гол

Ҳамюртимиз «Лугано» мудофаасида ишончли ва фаол ҳаракат қилди, бироқ учрашув у учун ҳиссиётларга бой лаҳзалар билан кечди:

  • Эрта сариқ карточка (4-дақиқа): Ўйин эндигина бошланган вақтда Беҳруз рақиб ҳужумини тўхтатиш вақтида қоида бузди ва бош ҳакам томонидан огоҳлантирилди;

  • Бекор қилинган гол (69-дақиқа): Ҳимоячи бўлишига қарамай ҳужумга қўшилган Каримов рақиб дарвозасини ишғол этиб, ажойиб гол урди. Бироқ видеотакрорлар ва ҳакам қарорига кўра, офсайд сабабли ушбу тўп ҳисобга олинмади;

  • 74-дақиқадаги алмаштириш: Мураббийлар штаби асосий вазифани бажариб бўлган ҳамюртимизни 74-дақиқада захирага олишга қарор қилди.

Турнир жадвалидаги яккапешқадамлик

Қўлга киритилган ушбу йирик натижа «Лугано»нинг чемпионлик пойгасидаги ўрнини янада кучайтирди:

  • «Лугано» (1-ўрин): 10-турдан сўнг очколари сонини 28 тага етказиб, чемпионат жадвалида ишончли тарзда яккапешқадамликни мустаҳкамлади;

  • «Лузерн» (8-ўрин): Сафарда қақшатқич мағлубиятга учраган жамоа 12 очко билан турнир жадвалининг 8-поғонасида қолмоқда.

Ўйин қайдномаси

  • Швейцария Суперлигаси. 10-тур

    «Лугано» — «Лузерн» 4:0

    Голлар: Даниэл дос Сантос (12, 78), Рубен Данташ Фернандес (61, автогол), Дерек Монкада (87).

  • Огоҳлантириш: Беҳруз Каримов (4).

ЛуганоЛузернДаниэл дос СантосШвейцария Суперлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади22 сентябр 06:40«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)20 сентябр 22:07Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди (видео)Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди (видео)17 сентябр 20:02Беҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБеҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллер13 сентябр 00:55“Занотти билан дўстмиз, лекин рақобат бор”: Беҳруз Каримов “Лугано” ва Каннаваро ҳақида“Занотти билан дўстмиз, лекин рақобат бор”: Беҳруз Каримов “Лугано” ва Каннаваро ҳақида30 сентябр 21:155000 доллардан: Беҳруз Каримов Европага жўнаш олдидан мураббийларини тақдирлади5000 доллардан: Беҳруз Каримов Европага жўнаш олдидан мураббийларини тақдирлади21 август 19:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди