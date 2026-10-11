Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Инсон умрининг максимал чегараси сўнгги минг йилда ўзгармаган, бу ҳақда Н.И.
- Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети ректори, РАН академиги Сергей Лукянов маълум қилди.
- Олимнинг таъкидлашича, ген инженерияси ва замонавий терапия воситалари инсонни биологик чегарадан, яни 122–125 ёшдан нарига олиб ўта олмайди.
Замонавий тиббиёт, илғор генетика ва юқори технологиялар қанчалик жадал ривожланмасин, инсон организмининг табиий биологик имкониятлари ва максимал умр кўриш чегараси сўнгги минг йил ичида деярли ўзгармаган. Бу ҳақда Н.И. Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети ректори, Россия Фанлар академияси (РАН) академиги Сергей Лукьянов «Наука 0+» илмий фестивалидаги чиқишида маълум қилди.
Олим бугунги кунда боқийлик ва инсон умрини чексиз узайтириш ҳақида тарқалаётган турли миш-миш ҳамда фаразларни илмий далиллар билан рад этди.
«Сўнгги минг йилда ҳеч нарса ўзгармади»: 125 ёшлик девор
Академик Сергей Лукьяновнинг таъкидлашича, ўртача умр кўриш кўрсаткичлари санитария ва даволаш усуллари ҳисобига ошган бўлса-да, инсон биологик турининг максимал яшаш чегараси ўзгаришсиз қолмоқда:
Биологик чеклов: «Барибир биз маълум бир чегарага бориб тақаламиз: на 1000 йил аввал ва на бугун 122–125 ёшдан нарига ўтиш ҳеч кимга насиб этмаган. Инсоннинг чекланган ёши ўша-ўшалигича қолмоқда», — дейди олим;
Афсоналарнинг рад этилиши: Ген инженерияси ва замонавий терапия воситалари инсонни ушбу чегарадан (125 ёш) узоқроққа олиб ўта олмаслиги илмий жиҳатдан асослаб берилди.
Табиатнинг махсус коди: Кексайиш ва янгиланиш дастури
РАН академиги барча тирик мавжудотлар генетикасига чуқур сингиб кетган табиий эволюцион механизмни эслатиб ўтди:
Ҳар бир турнинг ўз муддати бор: Тирик организмларнинг кексайиши асосида махсус биологик дастур ётади. Бу тизим ҳар бир жонзот тури учун хос бўлган умр кўриш муддатини қатъий белгилаб беради;
Эволюция ва мослашув: Табиат нима учун инсонга чексиз умр бермаган? Чунки кекса авлоднинг ўрнини янги авлод эгаллаши организмларнинг ўзгарувчан ташқи муҳитга яхшироқ мослашиши ва турнинг сақланиб қолиши учун зарур бўлган табиий қонуниятдир.
Академик Лукьяновнинг хулосасига кўра, бугунги тиббиётнинг асосий вазифаси инсонни 150 ёшгача яшатиш эмас, балки табиат томонидан ажратилган 120 йиллик умр давомида сифатли, фаол ва турли сурункали хасталикларсиз ҳаёт кечиришни таъминлашдан иборат.
Изоҳлар 0
…