Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди

·75·Саломатлик
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Инсон умрининг максимал чегараси сўнгги минг йилда ўзгармаган, бу ҳақда Н.И.
  • Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети ректори, РАН академиги Сергей Лукянов маълум қилди.
  • Олимнинг таъкидлашича, ген инженерияси ва замонавий терапия воситалари инсонни биологик чегарадан, яни 122–125 ёшдан нарига олиб ўта олмайди.

Замонавий тиббиёт, илғор генетика ва юқори технологиялар қанчалик жадал ривожланмасин, инсон организмининг табиий биологик имкониятлари ва максимал умр кўриш чегараси сўнгги минг йил ичида деярли ўзгармаган. Бу ҳақда Н.И. Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети ректори, Россия Фанлар академияси (РАН) академиги Сергей Лукьянов «Наука 0+» илмий фестивалидаги чиқишида маълум қилди.

Олим бугунги кунда боқийлик ва инсон умрини чексиз узайтириш ҳақида тарқалаётган турли миш-миш ҳамда фаразларни илмий далиллар билан рад этди.

«Сўнгги минг йилда ҳеч нарса ўзгармади»: 125 ёшлик девор

Академик Сергей Лукьяновнинг таъкидлашича, ўртача умр кўриш кўрсаткичлари санитария ва даволаш усуллари ҳисобига ошган бўлса-да, инсон биологик турининг максимал яшаш чегараси ўзгаришсиз қолмоқда:

  • Биологик чеклов: «Барибир биз маълум бир чегарага бориб тақаламиз: на 1000 йил аввал ва на бугун 122–125 ёшдан нарига ўтиш ҳеч кимга насиб этмаган. Инсоннинг чекланган ёши ўша-ўшалигича қолмоқда», — дейди олим;

  • Афсоналарнинг рад этилиши: Ген инженерияси ва замонавий терапия воситалари инсонни ушбу чегарадан (125 ёш) узоқроққа олиб ўта олмаслиги илмий жиҳатдан асослаб берилди.

Табиатнинг махсус коди: Кексайиш ва янгиланиш дастури

РАН академиги барча тирик мавжудотлар генетикасига чуқур сингиб кетган табиий эволюцион механизмни эслатиб ўтди:

  • Ҳар бир турнинг ўз муддати бор: Тирик организмларнинг кексайиши асосида махсус биологик дастур ётади. Бу тизим ҳар бир жонзот тури учун хос бўлган умр кўриш муддатини қатъий белгилаб беради;

  • Эволюция ва мослашув: Табиат нима учун инсонга чексиз умр бермаган? Чунки кекса авлоднинг ўрнини янги авлод эгаллаши организмларнинг ўзгарувчан ташқи муҳитга яхшироқ мослашиши ва турнинг сақланиб қолиши учун зарур бўлган табиий қонуниятдир.

Академик Лукьяновнинг хулосасига кўра, бугунги тиббиётнинг асосий вазифаси инсонни 150 ёшгача яшатиш эмас, балки табиат томонидан ажратилган 120 йиллик умр давомида сифатли, фаол ва турли сурункали хасталикларсиз ҳаёт кечиришни таъминлашдан иборат.

Сергей ЛукьяновНаука 0+ фестивалиРАН академиглариПирогов тиббиёт университети
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизаларОч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар26 сентябр 18:20Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулотУзоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот30 сентябр 00:16Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...14 сентябр 12:38Кунига бир соат спорт билан шуғулланиш ҳаётни қандай ўзгартиради?Кунига бир соат спорт билан шуғулланиш ҳаётни қандай ўзгартиради?18 май 13:52«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...12 сентябр 00:00Ҳар иккинчи ўзбекистонлик саломатлик борасида сунъий интеллектга суянмоқдами?Ҳар иккинчи ўзбекистонлик саломатлик борасида сунъий интеллектга суянмоқдами?Бугун 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?
Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?