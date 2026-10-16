Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати

·0·Саломатлик
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати

Инсон танасидаги ҳар бир ҳаётий муҳим аъзо кундалик истеъмол қилинадиган озиқ-овқатларга ўзига хос тарзда таъсир кўрсатади. Айрим таомлар танани ич-ичидан даволаб, ёшлик ва тетиклик бағишласа, баъзилари эса сезилмасдан аъзолар фаолиятини ишдан чиқаради.

Тиббиёт мутахассислари асосий органларнинг меъёрида ишлаши учун қандай маҳсулотлардан воз кечиш ва қайсиларини кўпроқ тановул қилиш кераклигини аниқлади.

Асосий аъзолар учун энг зарарли ва энг фойдали неъматлар

Инсон саломатлигини мустаҳкамлаш учун таомномани қуйидаги тартибда мувозанатлаш тавсия этилади:

  • Инсон териси:

    • Энг ёмони: Картошка фри (транс-ёғлар ва юқори ҳароратда қовурилган маҳсулотлар тери катакларини ёғлантириб, эрта қариш ва ҳуснбузарларга олиб келади);

    • Энг фойдалиси: Исмалоқ (антиоксидантлар, темир ва А, C витаминларига бой бўлиб, терини табиий тозалайди ва намлантиради).

  • Юрак-қон томир тизими:

    • Энг зарарлиси: Қайта ишланган гўшт маҳсулотлари, колбаса ва сосискалар (таркибидаги кимёвий консервантлар ва зарарли холестерин томирларни торайтиради);

    • Энг фойдалиси: Туршак (қуритилган ўрик) (калий ва магний моддасига жуда бой бўлиб, юрак мушакларини мустаҳкамлайди ва босимни меъёрлаштиради).

  • Ошқозон ости бези (панкреас):

    • Энг зарарлиси: Шакар ва сунъий ширинликлар (қонда глюкозанинг кескин кўтарилиши безни зўриқтириб, диабет хавфини туғдиради);

    • Энг фойдалиси: Гулкарам (ошқозон ости безидаги яллиғланишларни камайтиради ва енгил ҳазм бўлади).

  • Ичаклар фаолияти:

    • Энг ёмони: Газли ва ширин ичимликлар (фойдали микрофлорани нобуд қилади, ичакларда шиш ва чиришни келтириб чиқаради);

    • Энг фойдалиси: Киви (клетчатка ва махсус ферментларга бой бўлиб, ичак перистальтикасини яхшилайди ҳамда тиқинларни йўқотади).

  • Жигар:

    • Энг зарарлиси: Спиртли ичимликлар (жигар ҳужайраларини тўғридан-тўғри емиради ва ёғ босиши ёки циррозга сабаб бўлади);

    • Энг фойдалиси: Лавлаги (жигарни токсинлардан тозаловчи, сафро ҳайдовчи ва қон айланишини яхшиловчи бетакрор табиий восита).

  • Буйраклар:

    • Энг зарарлиси: Ҳаддан ташқари шўр таомлар ва шўр закускалар (танада ортиқча сув тўпланишига ва туз чўкиб, тош ҳосил бўлишига олиб келади);

    • Энг фойдалиси: Қовоқ (енгил сийдик ҳайдовчи хусусиятга эга бўлиб, буйракларни ювади ва ортиқча тузларни чиқариб юборади).

  • Бўғимлар ва пайлар:

    • Энг зарарлиси: Маргарин ва гидрогенланган ёғлар (бўғим тоғайларида кучли яллиғланишни кучайтиради ва ҳаракатни оғриқли қилади);

    • Энг фойдалиси: Лосось балиғи (Омега-3 ёғ кислоталарига бой бўлиб, бўғим тоғайларининг эластиклигини сақлайди ва емирилишининг олдини олади).

Таомномада зарарли одатларни фойдали муқобилларга алмаштириш бутун организмнинг узоқ йиллар давомида мустаҳкам ва хасталикларсиз ишлашини таъминлайди.

ИсмалоқТуршакГулкарамДиета ва саломатлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулотУзоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот30 сентябр 00:16Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?23 сентябр 08:1590 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?9 август 12:44Гарвард олимларининг шов-шувли кашфиёти — холестерин кушандаси ва узоқ умр кўриш сириГарвард олимларининг шов-шувли кашфиёти — холестерин кушандаси ва узоқ умр кўриш сири26 сентябр 08:55Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:27Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?12 август 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди