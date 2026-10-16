Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Инсон танасидаги ҳар бир ҳаётий муҳим аъзо кундалик истеъмол қилинадиган озиқ-овқатларга ўзига хос тарзда таъсир кўрсатади. Айрим таомлар танани ич-ичидан даволаб, ёшлик ва тетиклик бағишласа, баъзилари эса сезилмасдан аъзолар фаолиятини ишдан чиқаради.
Тиббиёт мутахассислари асосий органларнинг меъёрида ишлаши учун қандай маҳсулотлардан воз кечиш ва қайсиларини кўпроқ тановул қилиш кераклигини аниқлади.
Асосий аъзолар учун энг зарарли ва энг фойдали неъматлар
Инсон саломатлигини мустаҳкамлаш учун таомномани қуйидаги тартибда мувозанатлаш тавсия этилади:
Инсон териси:
Энг ёмони: Картошка фри (транс-ёғлар ва юқори ҳароратда қовурилган маҳсулотлар тери катакларини ёғлантириб, эрта қариш ва ҳуснбузарларга олиб келади);
Энг фойдалиси: Исмалоқ (антиоксидантлар, темир ва А, C витаминларига бой бўлиб, терини табиий тозалайди ва намлантиради).
Юрак-қон томир тизими:
Энг зарарлиси: Қайта ишланган гўшт маҳсулотлари, колбаса ва сосискалар (таркибидаги кимёвий консервантлар ва зарарли холестерин томирларни торайтиради);
Энг фойдалиси: Туршак (қуритилган ўрик) (калий ва магний моддасига жуда бой бўлиб, юрак мушакларини мустаҳкамлайди ва босимни меъёрлаштиради).
Ошқозон ости бези (панкреас):
Энг зарарлиси: Шакар ва сунъий ширинликлар (қонда глюкозанинг кескин кўтарилиши безни зўриқтириб, диабет хавфини туғдиради);
Энг фойдалиси: Гулкарам (ошқозон ости безидаги яллиғланишларни камайтиради ва енгил ҳазм бўлади).
Ичаклар фаолияти:
Энг ёмони: Газли ва ширин ичимликлар (фойдали микрофлорани нобуд қилади, ичакларда шиш ва чиришни келтириб чиқаради);
Энг фойдалиси: Киви (клетчатка ва махсус ферментларга бой бўлиб, ичак перистальтикасини яхшилайди ҳамда тиқинларни йўқотади).
Жигар:
Энг зарарлиси: Спиртли ичимликлар (жигар ҳужайраларини тўғридан-тўғри емиради ва ёғ босиши ёки циррозга сабаб бўлади);
Энг фойдалиси: Лавлаги (жигарни токсинлардан тозаловчи, сафро ҳайдовчи ва қон айланишини яхшиловчи бетакрор табиий восита).
Буйраклар:
Энг зарарлиси: Ҳаддан ташқари шўр таомлар ва шўр закускалар (танада ортиқча сув тўпланишига ва туз чўкиб, тош ҳосил бўлишига олиб келади);
Энг фойдалиси: Қовоқ (енгил сийдик ҳайдовчи хусусиятга эга бўлиб, буйракларни ювади ва ортиқча тузларни чиқариб юборади).
Бўғимлар ва пайлар:
Энг зарарлиси: Маргарин ва гидрогенланган ёғлар (бўғим тоғайларида кучли яллиғланишни кучайтиради ва ҳаракатни оғриқли қилади);
Энг фойдалиси: Лосось балиғи (Омега-3 ёғ кислоталарига бой бўлиб, бўғим тоғайларининг эластиклигини сақлайди ва емирилишининг олдини олади).
Таомномада зарарли одатларни фойдали муқобилларга алмаштириш бутун организмнинг узоқ йиллар давомида мустаҳкам ва хасталикларсиз ишлашини таъминлайди.
Изоҳлар 0
…