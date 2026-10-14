Грипп ва ЎРВИ ҳолатлари кескин кўпаймоқда — шифокорлар нималардан огоҳлантирмоқда?

·5·Саломатлик
Грипп ва ЎРВИ ҳолатлари кескин кўпаймоқда — шифокорлар нималардан огоҳлантирмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда сўнгги етти кунда грипп ва ЎРВИ ҳолатлари кескин кўпайди, айниқса офис ходимлари ва жамоат транспортидан фойдаланувчилар орасида касалланиш юқори.
  • Ҳозирда бир нечта турдаги респиратор вируслар тарқалмоқда, бу эса иммунитети заиф одамларда касалликнинг оғир кечишига олиб келиши мумкин.

Ўзбекистонда кузги мавсум бошланиши билан грипп ва ўткир респиратор вирусли инфекциялар (ЎРВИ) тарқалиши сезиларли даражада фаоллашди. Сўнгги бир ҳафта ичида аҳоли, хусусан, ёпиқ биноларда фаолият юритувчи офис ходимлари ва жамоат транспортидан фойдаланувчилар орасида касалланиш кўрсаткичлари кескин ошгани кузатилмоқда.

Инфекция айниқса ишхоналарда — ҳамкасблар, танишлар ва оила аъзолари ўртасида тез занжирли тарзда тарқалиб, кўплаб фуқароларни тўшакка михлаб қўймоқда.

Ҳозирги вазият: Симптомлар ва тарқалиш омиллари

Мамлакат бўйлаб кузатилаётган эпидемиологик ҳолатнинг асосий жиҳатлари:

  • Сўнгги 7 кундаги кескин ўсиш: Респиратор касалликлар билан мурожаат қилувчилар сони охирги етти кун ичида кескин кўпайган;

  • Ёпиқ жамоаларда юқори юқувчанлик: Офис ва ташкилотларда ҳаво алмашинуви етарли бўлмаган ёпиқ шароитлар туфайли вируснинг бир кишидан бошқаларга тез юқиши одатий ҳолга айланган;

  • Турли инфекциялар тўлқини: Мутахассисларнинг қайд этишича, ҳозирда бир эмас, бир нечта турдаги мавсумий респиратор вируслар ва турли инфекциялар айланмоқда, бу эса иммунитети паст фуқароларда касалликнинг оғирроқ кечишига сабаб бўлмоқда.

Шифокорлар тавсияси: Касаллик занжирини қандай узиш мумкин?

Тиббиёт мутахассислари аҳолини эҳтиёт чораларини кучайтиришга ва ўз соғлиғига беэътибор бўлмасликка чақирмоқда:

  • Гавжум жойлардан тийилиш: Ўзида тумов, томоқ оғриғи, йўтал ёки тана ҳарорати кўтарилиши каби аломатларни сезган одамлар касалликни бошқаларга юқтирмаслик учун одам гавжум жойларга бормаслиги зарур;

  • Иш жойига бормаслик ва уй шароитида даволаниш: Офис ходимларига аломатлар пайдо бўлган илк кунларданоқ ишга чиқмай, уйда изоляцияда бўлиш тавсия этилади;

  • Шахсий гигиена ва ниқоб: Жамоат транспортида тиббий ниқоб тақиш, қўлларни тез-тез совунлаб ювиш ва хоналарни мунтазам шамоллатиб туриш вирус юқиш хавфини бир неча баробарга камайтиради.

Мутахассислар, шунингдек, ўзбошимчалик билан антибиотиклар қабул қилмасликни ва касаллик белгилари кучайган тақдирда зудлик билан оилавий шифокорга мурожаат қилишни эслатмоқда.

Ўзбекистонгриппўткир респиратор вирусли инфекцияларёпиқ бинолар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда ЎРВИ, грипп ва COVID-19 билан касалланиш кескин ошдиРоссияда ЎРВИ, грипп ва COVID-19 билан касалланиш кескин ошди24 сентябр 14:46Шифокорлар беҳининг инсон танаси учун 8 та мўъжизавий фойдасини санаб ўтдиШифокорлар беҳининг инсон танаси учун 8 та мўъжизавий фойдасини санаб ўтди5 октябр 18:49Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:27Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?12 август 14:13Оғир заҳарланиш ва онкология хавфи: электрон сигаретларнинг яширин хавфи ошкор қилиндиОғир заҳарланиш ва онкология хавфи: электрон сигаретларнинг яширин хавфи ошкор қилинди3 октябр 16:51Шамоллаш ва хасталик пайтида қайси озиқ-овқатлардан воз кечиш керак?Шамоллаш ва хасталик пайтида қайси озиқ-овқатлардан воз кечиш керак?11 октябр 10:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?
Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?