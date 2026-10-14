Грипп ва ЎРВИ ҳолатлари кескин кўпаймоқда — шифокорлар нималардан огоҳлантирмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда сўнгги етти кунда грипп ва ЎРВИ ҳолатлари кескин кўпайди, айниқса офис ходимлари ва жамоат транспортидан фойдаланувчилар орасида касалланиш юқори.
- Ҳозирда бир нечта турдаги респиратор вируслар тарқалмоқда, бу эса иммунитети заиф одамларда касалликнинг оғир кечишига олиб келиши мумкин.
Ўзбекистонда кузги мавсум бошланиши билан грипп ва ўткир респиратор вирусли инфекциялар (ЎРВИ) тарқалиши сезиларли даражада фаоллашди. Сўнгги бир ҳафта ичида аҳоли, хусусан, ёпиқ биноларда фаолият юритувчи офис ходимлари ва жамоат транспортидан фойдаланувчилар орасида касалланиш кўрсаткичлари кескин ошгани кузатилмоқда.
Инфекция айниқса ишхоналарда — ҳамкасблар, танишлар ва оила аъзолари ўртасида тез занжирли тарзда тарқалиб, кўплаб фуқароларни тўшакка михлаб қўймоқда.
Ҳозирги вазият: Симптомлар ва тарқалиш омиллари
Мамлакат бўйлаб кузатилаётган эпидемиологик ҳолатнинг асосий жиҳатлари:
Сўнгги 7 кундаги кескин ўсиш: Респиратор касалликлар билан мурожаат қилувчилар сони охирги етти кун ичида кескин кўпайган;
Ёпиқ жамоаларда юқори юқувчанлик: Офис ва ташкилотларда ҳаво алмашинуви етарли бўлмаган ёпиқ шароитлар туфайли вируснинг бир кишидан бошқаларга тез юқиши одатий ҳолга айланган;
Турли инфекциялар тўлқини: Мутахассисларнинг қайд этишича, ҳозирда бир эмас, бир нечта турдаги мавсумий респиратор вируслар ва турли инфекциялар айланмоқда, бу эса иммунитети паст фуқароларда касалликнинг оғирроқ кечишига сабаб бўлмоқда.
Шифокорлар тавсияси: Касаллик занжирини қандай узиш мумкин?
Тиббиёт мутахассислари аҳолини эҳтиёт чораларини кучайтиришга ва ўз соғлиғига беэътибор бўлмасликка чақирмоқда:
Гавжум жойлардан тийилиш: Ўзида тумов, томоқ оғриғи, йўтал ёки тана ҳарорати кўтарилиши каби аломатларни сезган одамлар касалликни бошқаларга юқтирмаслик учун одам гавжум жойларга бормаслиги зарур;
Иш жойига бормаслик ва уй шароитида даволаниш: Офис ходимларига аломатлар пайдо бўлган илк кунларданоқ ишга чиқмай, уйда изоляцияда бўлиш тавсия этилади;
Шахсий гигиена ва ниқоб: Жамоат транспортида тиббий ниқоб тақиш, қўлларни тез-тез совунлаб ювиш ва хоналарни мунтазам шамоллатиб туриш вирус юқиш хавфини бир неча баробарга камайтиради.
Мутахассислар, шунингдек, ўзбошимчалик билан антибиотиклар қабул қилмасликни ва касаллик белгилари кучайган тақдирда зудлик билан оилавий шифокорга мурожаат қилишни эслатмоқда.
Изоҳлар 0
…