Қувонч ҳисси нега йўқоляпти? Олимлар COVID-19 нинг мияга кутилмаган таъсирини аниқлади

·45·Саломатлик
Қувонч ҳисси нега йўқоляпти? Олимлар COVID-19 нинг мияга кутилмаган таъсирини аниқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • КОВИД-19 инфексияси нафақат нафас йўлларига, балки инсоннинг руҳий ҳолати ва ҳаётдан завқ олиш қобилиятига ҳам зарба бериши мумкинлиги аниқланди.
  • Касаллик миянинг мотивация, бахт ва хотира учун масъул бўлган муҳим соҳаларига салбий таъсир кўрсатади, бу эса дофамин ишлаб чиқариш билан боғлиқ нерв учлари зичлигининг камайишига олиб келади.
  • Натижада, инсон аввал завқланган оддий нарсалардан ҳам завқ ололмай қолади, бу ҳолат ангедония деб аталади.

Дунё тиббиёт олимлари коронавирус инфекциясининг инсон организмига етказадиган яширин ва узоқ муддатли асоратларини ўрганишда давом этмоқда. Сўнгги илмий тадқиқотлар COVID-19 нафақат нафас йўлларига, балки инсоннинг руҳий ҳолати, ҳаётдан завқ олиш қобилияти ва бахт ҳиссига ҳам бевосита зарба бериши мумкинлигини кўрсатди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, касалликни бошдан кечирган кўплаб инсонларда кузатилаётган бефарқлик, доимий чарчоқ ва қувонч ҳиссининг камайиши ортида мияда юз берадиган жиддий физиологик ўзгаришлар ётибди.

Вирус миянинг қайси марказларига зарба беради?

Илмий хулосаларга кўра, инфекция инсон хулқ-атвори ва кайфиятини бошқарувчи марказларга салбий таъсир кўрсатади:

  • Мотивация ва бахт маркази: Коронавирус миянинг мотивация, бахт, қониқиш ҳамда хотира сақланиши учун масъул бўлган муҳим соҳалари фаолиятини сусайтиради;

  • Касаллик оғирлигига боғлиқлик: Инфекция организмда қанчалик оғир кечган бўлса, унинг асаб тизими ва ҳиссий ҳолатга қолдирадиган салбий оқибатлари ҳам шунчалик чуқур ва хавфли бўлади.

Дофамин танқислиги: Қувонч нега йўқолади?

Тадқиқот давомида олимлар коронавирусдан кейинги руҳий ўзгаришларнинг бош сабабини очиқлади:

  • Нерв толалари зичлигининг камайиши: Касалликни бошдан ўтказган беморларда завқ ва рағбат гормони саналган дофамин ишлаб чиқариш билан боғлиқ нерв учлари зичлиги сезиларли даражада камайиб кетгани қайд этилган;

  • Ҳиссиётларнинг «сўниши»: Дофамин рецепторлари ва нерв учларининг зарарланиши оқибатида инсон аввал ўзини қувонтирган оддий нарсалардан — севимли машғулотлар, мулоқот ёки ютуқлардан аввалгидек завқ ололмай қолади (бу тиббиётда ангедония деб аталади).

Асоратлар қанчалик ортга қайтади?

Шифокорлар ва нейробиологлар бу жараённинг қай даражада тикланиши мумкинлигини ҳали тўлиқ баҳолай олгани йўқ:

  • Қўшимча тадқиқотлар зарурати: Мия тўқималари ва нерв учларининг касалликдан кейин ўз ҳолига тўлиқ қайтиш имконияти, тикланиш муддатлари ва бунинг учун қандай тиббий муолажалар зарурлиги қўшимча чуқур клиник ўрганишларни талаб қилади;

  • Мутахассис тавсияси: Агар COVID-19 ни ўтказгандан сўнг узоқ вақт давомида чуқур лоқайдлик, хотира сустлиги ва мотивация етишмовчилиги кузатилса, буни шунчаки дангасалик ёки мавсумий чарчоқ деб билмасдан, невролог ёки терапевт кўригидан ўтиш тавсия этилади.

COVID-19коронавирусдан кейинги руҳий ўзгаришлардафаминнейрологик асоратлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...25 июл 11:13Тунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурларТунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурлар13 сентябр 13:52Босиб турилган ҳис-туйғулар саломатликка қандай зарба беради?Босиб турилган ҳис-туйғулар саломатликка қандай зарба беради?21 август 23:01Ҳис-туйғуларимиз жисмоний танамизни қандай қайта қуриши мумкин?Ҳис-туйғуларимиз жисмоний танамизни қандай қайта қуриши мумкин?11 июл 18:44Грипп ва ЎРВИ ҳолатлари кескин кўпаймоқда — шифокорлар нималардан огоҳлантирмоқда?Грипп ва ЎРВИ ҳолатлари кескин кўпаймоқда — шифокорлар нималардан огоҳлантирмоқда?Кеча 18:42Тадқиқотчилар инсультдан сақланишнинг кутилмаган сирини ошкор қилдиТадқиқотчилар инсультдан сақланишнинг кутилмаган сирини ошкор қилди12 октябр 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?
Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?