Rossiyada yarim millioninchi Haval ishlab chiqarildi: Jolion yetakchilik qilmoqda
Tula viloyatidagi Haval zavodi 2019-yilda ish boshlaganidan buyon oʻzining 500 minginchi avtomobilini konveyerdan chiqardi. Yubiley nusxasi 1,5 litrli benzinli dvigatel va old uzatmali Haval H3 krossoverining Premium komplektatsiyasi boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Korxona faoliyati davomida eng koʻp ishlab chiqarilgan model Haval Jolion boʻlib, uning koʻrsatkichi 259 ming donadan oshdi. Ikkinchi oʻrinni Haval F7 va F7x (154 mingdan ortiq), uchinchi oʻrinni esa Haval Dargo (38 mingdan ortiq) egalladi. Shuningdek, kuchli beshlikka Haval H3 va Haval H7 modellari ham kirdi.
Hozirgi vaqtda Haval ishlab chiqarish majmuasi shtamplash, payvandlash, boʻyash va yigʻuv sexlarini, shuningdek, 2024-yilda ochilgan shaxsiy dvigatel zavodini oʻz ichiga oladi. 2025-yilda detallarga mexanik ishlov berish uchastkasi ishga tushirildi, 2026-yilda esa avtomat uzatmalar qutisini ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish rejalashtirilgan.
Bugungi kunda brend Rossiya bozorida City va Pro liniyalariga boʻlingan toʻqqizta modelni sotmoqda. Tula zavodidan tashqari, Haval M6 krossoveri Kaluga shahridagi korxonada ham yigʻilmoqda.
…