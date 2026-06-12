Rossiyada yarim millioninchi Haval ishlab chiqarildi: Jolion yetakchilik qilmoqda

·0·Avto
Rossiyada yarim millioninchi Haval ishlab chiqarildi: Jolion yetakchilik qilmoqda

Tula viloyatidagi Haval zavodi 2019-yilda ish boshlaganidan buyon oʻzining 500 minginchi avtomobilini konveyerdan chiqardi. Yubiley nusxasi 1,5 litrli benzinli dvigatel va old uzatmali Haval H3 krossoverining Premium komplektatsiyasi boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Korxona faoliyati davomida eng koʻp ishlab chiqarilgan model Haval Jolion boʻlib, uning koʻrsatkichi 259 ming donadan oshdi. Ikkinchi oʻrinni Haval F7 va F7x (154 mingdan ortiq), uchinchi oʻrinni esa Haval Dargo (38 mingdan ortiq) egalladi. Shuningdek, kuchli beshlikka Haval H3 va Haval H7 modellari ham kirdi.

Hozirgi vaqtda Haval ishlab chiqarish majmuasi shtamplash, payvandlash, boʻyash va yigʻuv sexlarini, shuningdek, 2024-yilda ochilgan shaxsiy dvigatel zavodini oʻz ichiga oladi. 2025-yilda detallarga mexanik ishlov berish uchastkasi ishga tushirildi, 2026-yilda esa avtomat uzatmalar qutisini ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish rejalashtirilgan.

Bugungi kunda brend Rossiya bozorida City va Pro liniyalariga boʻlingan toʻqqizta modelni sotmoqda. Tula zavodidan tashqari, Haval M6 krossoveri Kaluga shahridagi korxonada ham yigʻilmoqda.

HavalHaval JolionAvtomobilRossiyaSanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nima uchun yangi Honda Prelude 2026-yilning eng yaxshi gibridi deb topildiNima uchun yangi Honda Prelude 2026-yilning eng yaxshi gibridi deb topildiBugun, 06:58Elise, Evoque va Corvette: Dizayner Julian Thomson dunyosiga sayohatElise, Evoque va Corvette: Dizayner Julian Thomson dunyosiga sayohatBugun, 05:54Yangi Lada Azimut krossoveri –40 dan +60 darajagacha chidamlilikni namoyish etdiYangi Lada Azimut krossoveri –40 dan +60 darajagacha chidamlilikni namoyish etdiKecha, 17:26RJD yangi avlod SV vagonlarini taqdim etdi: kengroq joy va alohida dushRJD yangi avlod SV vagonlarini taqdim etdi: kengroq joy va alohida dushKecha, 15:23Toyota, Lexus va Honda yetakchilik qilgan reyting e’lon qilindiToyota, Lexus va Honda yetakchilik qilgan reyting e’lon qilindiKecha, 14:29Denza Z superkari 1582 ot kuchi va 350 km/soat tezlik bilan namoyish etildiDenza Z superkari 1582 ot kuchi va 350 km/soat tezlik bilan namoyish etildiKecha, 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi