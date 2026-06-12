BMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildi

·18·Avto
BMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildi

BMW kompaniyasi oʻzining M boʻlinmasi kelajagini belgilab beruvchi radikal yangi konseptni namoyish etdi. M Concept Neue Klasse bugun Le Mans 24 Hours poygasida taqdim etildi. Ushbu loyiha avtosportning BMW M brendi ostidagi kelajakdagi avtomobillar dizayni, texnologiyasi va xarakteriga qanday taʼsir koʻrsatishini koʻrsatib beruvchi oʻziga xos bayonot boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi avlod M3 sedani joriy yilning oxirida taqdim etilishi kutilayotgan yangi i3 modeliga asoslanadi. Avtomobil BMW kompaniyasining Gen6 platformasida quriladi va xaridorlarga ham anʼanaviy olti silindrli dvigatel, ham toʻliq elektr quvvati bilan taklif etiladi. Biroq, yangi M3 oʻzining texnik yechimlari va butunlay oʻzgacha dizayni bilan standart modellardan keskin farq qiladi.

Vision Neue Klasse konsepti minimal oʻzgarishlar bilan i3 modeliga aylangani kabi, ushbu yangi M konsepti ham brendning birinchi toʻliq elektr quvvatli M avtomobili qanday koʻrinishda boʻlishini koʻrsatib beradi. Bu BMW M dizayn boʻlimining yangi rahbari Oliver Heilmer uchun oʻziga xos debyut loyihadir. Uning soʻzlariga koʻra, yangi dizayn tili Neue Klasse oilasining eng ifodali va kuchli qiyofasini shakllantiradi.

Asosiy maqsad — yangi avlod M avtomobillarini oddiy seriyali modellardan yanada koʻproq ajratib turishdir. Hozirgi M3 va M4 modellari standart 3 va 4 Series bilan faqat umumiy siluet va platformani baham koʻrsa, kelajakda bu farq yanada sezilarli boʻladi. Heilmerning taʼkidlashicha, BMW M brendida shakl har doim funksiyaga boʻysunadi va har bir detal yuqori unumdorlikka xizmat qiladi.

BMWBMW M3Neue KlasseElektromobilAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Genesis Magma GT3: Superkar konsepti poyga avtomobiliga aylandiGenesis Magma GT3: Superkar konsepti poyga avtomobiliga aylandiBugun, 13:53Yangi Peugeot e-208 GTi: 277 ot kuchi va 35 ming funtlik narxYangi Peugeot e-208 GTi: 277 ot kuchi va 35 ming funtlik narxBugun, 11:58Xiaomi uzoq masofaga mo‘ljallangan yangi avtomobilini taqdim etadiXiaomi uzoq masofaga mo‘ljallangan yangi avtomobilini taqdim etadiBugun, 07:37Rossiyada yarim millioninchi Haval ishlab chiqarildi: Jolion yetakchilik qilmoqdaRossiyada yarim millioninchi Haval ishlab chiqarildi: Jolion yetakchilik qilmoqdaBugun, 07:30Nima uchun yangi Honda Prelude 2026-yilning eng yaxshi gibridi deb topildiNima uchun yangi Honda Prelude 2026-yilning eng yaxshi gibridi deb topildiBugun, 06:58Elise, Evoque va Corvette: Dizayner Julian Thomson dunyosiga sayohatElise, Evoque va Corvette: Dizayner Julian Thomson dunyosiga sayohatBugun, 05:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi