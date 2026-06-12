BMW M3 kelajagi: Yangi radikal konsept taqdim etildi
BMW kompaniyasi oʻzining M boʻlinmasi kelajagini belgilab beruvchi radikal yangi konseptni namoyish etdi. M Concept Neue Klasse bugun Le Mans 24 Hours poygasida taqdim etildi. Ushbu loyiha avtosportning BMW M brendi ostidagi kelajakdagi avtomobillar dizayni, texnologiyasi va xarakteriga qanday taʼsir koʻrsatishini koʻrsatib beruvchi oʻziga xos bayonot boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi avlod M3 sedani joriy yilning oxirida taqdim etilishi kutilayotgan yangi i3 modeliga asoslanadi. Avtomobil BMW kompaniyasining Gen6 platformasida quriladi va xaridorlarga ham anʼanaviy olti silindrli dvigatel, ham toʻliq elektr quvvati bilan taklif etiladi. Biroq, yangi M3 oʻzining texnik yechimlari va butunlay oʻzgacha dizayni bilan standart modellardan keskin farq qiladi.
Vision Neue Klasse konsepti minimal oʻzgarishlar bilan i3 modeliga aylangani kabi, ushbu yangi M konsepti ham brendning birinchi toʻliq elektr quvvatli M avtomobili qanday koʻrinishda boʻlishini koʻrsatib beradi. Bu BMW M dizayn boʻlimining yangi rahbari Oliver Heilmer uchun oʻziga xos debyut loyihadir. Uning soʻzlariga koʻra, yangi dizayn tili Neue Klasse oilasining eng ifodali va kuchli qiyofasini shakllantiradi.
Asosiy maqsad — yangi avlod M avtomobillarini oddiy seriyali modellardan yanada koʻproq ajratib turishdir. Hozirgi M3 va M4 modellari standart 3 va 4 Series bilan faqat umumiy siluet va platformani baham koʻrsa, kelajakda bu farq yanada sezilarli boʻladi. Heilmerning taʼkidlashicha, BMW M brendida shakl har doim funksiyaga boʻysunadi va har bir detal yuqori unumdorlikka xizmat qiladi.
…