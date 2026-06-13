Hyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konsepti
Hyundai brendining subbrendi hisoblangan Genesis kompaniyasi sport va poyga yoʻnalishining kelajagini ifodalovchi Magma GT3 konseptini taqdim etdi. Ushbu loyiha Hyundai Motorsport boʻlinmasi bilan yaqin hamkorlikda ishlab chiqilgan boʻlib, brendning yuqori tezlikka moʻljallangan avtomobillar bozoridagi ambitsiyalarini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Koʻplab poyga loyihalaridan farqli oʻlaroq, Magma GT3 mavjud seriyali model asosida yaratilmagan. Avtomobil boshidanoq GT3 toifasi talablarini hisobga olgan holda loyihalashtirilgan va butunlay original arxitekturaga ega boʻlgan. U kengaytirilgan gʻildirak bazasi, massiv old splitter, kattalashtirilgan havo soʻrgichlar va eshiklardagi aerodinamik elementlar bilan ajralib turadi.
Genesis vakillarining soʻzlariga koʻra, barcha muhandislik yechimlari pastga bosuvchi kuchni oshirish, sovutish tizimini yaxshilash va poyga vaqtidagi issiqlik rejimlarini optimallashtirishga qaratilgan. Shuningdek, brendning oʻziga xos boʻlgan qoʻsh gorizontal chiziqli chiroqlari saqlab qolingan va poyga ehtiyojlari uchun toʻrtta qoʻshimcha fara bilan boyitilgan.
Hozircha Magma GT3 tadqiqot loyihasi boʻlib qolmoqda va uning seriyali ishlab chiqarilishi yoki musobaqalarda ishtirok etishi boʻyicha aniq rejalar tasdiqlanmagan. Shunga qaramay, ushbu konsept poyga texnologiyalari kelajakdagi Genesis sport avtomobillariga qanday taʼsir koʻrsatishini baholash imkonini beradi.
Shu bilan birga, brend 2025-yil oxirida taqdim etilgan Magma GT konseptining interyerini ham ilk bor koʻrsatdi. Salon ikki kishilik gran-turizmo sxemasida bajarilgan boʻlib, haydovchi va yoʻlovchi oʻrindigʻi baland markaziy tunnel orqali yaqqol ajratilgan.
…