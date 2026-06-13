Hyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konsepti

·39·Avto
Hyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konsepti

Hyundai brendining subbrendi hisoblangan Genesis kompaniyasi sport va poyga yoʻnalishining kelajagini ifodalovchi Magma GT3 konseptini taqdim etdi. Ushbu loyiha Hyundai Motorsport boʻlinmasi bilan yaqin hamkorlikda ishlab chiqilgan boʻlib, brendning yuqori tezlikka moʻljallangan avtomobillar bozoridagi ambitsiyalarini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Koʻplab poyga loyihalaridan farqli oʻlaroq, Magma GT3 mavjud seriyali model asosida yaratilmagan. Avtomobil boshidanoq GT3 toifasi talablarini hisobga olgan holda loyihalashtirilgan va butunlay original arxitekturaga ega boʻlgan. U kengaytirilgan gʻildirak bazasi, massiv old splitter, kattalashtirilgan havo soʻrgichlar va eshiklardagi aerodinamik elementlar bilan ajralib turadi.

Genesis vakillarining soʻzlariga koʻra, barcha muhandislik yechimlari pastga bosuvchi kuchni oshirish, sovutish tizimini yaxshilash va poyga vaqtidagi issiqlik rejimlarini optimallashtirishga qaratilgan. Shuningdek, brendning oʻziga xos boʻlgan qoʻsh gorizontal chiziqli chiroqlari saqlab qolingan va poyga ehtiyojlari uchun toʻrtta qoʻshimcha fara bilan boyitilgan.

Hozircha Magma GT3 tadqiqot loyihasi boʻlib qolmoqda va uning seriyali ishlab chiqarilishi yoki musobaqalarda ishtirok etishi boʻyicha aniq rejalar tasdiqlanmagan. Shunga qaramay, ushbu konsept poyga texnologiyalari kelajakdagi Genesis sport avtomobillariga qanday taʼsir koʻrsatishini baholash imkonini beradi.

Shu bilan birga, brend 2025-yil oxirida taqdim etilgan Magma GT konseptining interyerini ham ilk bor koʻrsatdi. Salon ikki kishilik gran-turizmo sxemasida bajarilgan boʻlib, haydovchi va yoʻlovchi oʻrindigʻi baland markaziy tunnel orqali yaqqol ajratilgan.

HyundaiGenesisMagma GT3GiperkarAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldiYangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldiBugun, 10:28BYD Kanadada 1500 kW quvvatli oʻta tezkor quvvatlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Kanadada 1500 kW quvvatli oʻta tezkor quvvatlash stansiyalarini oʻrnatadiBugun, 08:53Rossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqdaRossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqdaBugun, 07:59Superkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobiliSuperkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobiliBugun, 06:27Skoda qanday qilib Yevropaning ikkinchi raqamli brendiga aylandiSkoda qanday qilib Yevropaning ikkinchi raqamli brendiga aylandiBugun, 05:26Toyota Sienna 2027 Xitoyda taqdim etildi: Huawei va Xiaomi tizimlari bilanToyota Sienna 2027 Xitoyda taqdim etildi: Huawei va Xiaomi tizimlari bilanBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi