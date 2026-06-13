Hyundai Elantra 2026 Xitoyda sotuvga chiqdi: Narxlar va asosiy oʻzgarishlar

·0·Avto
Hyundai Elantra 2026 Xitoyda sotuvga chiqdi: Narxlar va asosiy oʻzgarishlar

Hyundai kompaniyasi Xitoy bozorida yangilangan Elantra 2026 sedanining sotuvlarini rasman boshladi. Yangi model xaridorlarga uch xil komplektatsiyada taklif etilmoqda. Avtomobilning narxi tanlangan versiyasiga qarab 100 mingdan 124 ming yuangacha (taxminan 13 800 dan 17 100 dollargacha) etib belgilangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tashqi koʻrinish nuqtayi nazaridan 2026-yilgi model avvalgi versiyadan deyarli farq qilmaydi. Elantra oʻzining brend uslubidagi keng radiator panjarasi va orqa qismdagi chiroqlarni birlashtirib turuvchi yagona svetodiodli chiziqni saqlab qolgan. Avtomobilning oʻlchamlari oʻzgarishsiz qolgan: uzunligi 4720 mm, kengligi 1810 mm va balandligi 1415 mm boʻlib, gʻildirak bazasi 2720 mm ni tashkil etadi.

Salon qismida old panelda ikkita ekran joylashgan. Boshlangʻich va oʻrta komplektatsiyalarda 8 dyuymli raqamli asboblar paneli oʻrnatilgan boʻlsa, eng yuqori versiyada ushbu ekranning diagonali 10,25 dyuymni tashkil qiladi. Shuningdek, Hyundai jihozlar roʻyxatiga biroz oʻzgartirishlar kiritgan. Xususan, GLX Elite komplektatsiyasidan navigatsiya va rul isitish tizimi kabi ayrim funksiyalar olib tashlangan, biroq endi barcha versiyalar USB-C portlari bilan taʼminlangan.

Texnik xususiyatlariga koʻra, barcha Hyundai Elantra 2026 modellari 1,5 litrli atmosfera dvigateli bilan jihozlangan. Ushbu dvigatel 115 ot kuchi va 143,9 Nm aylanish momentini taqdim etadi. Transmissiya sifatida esa anʼanaviy variatordan foydalanilgan.

HyundaiElantraAvtomobilXitoySedan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa uchun ilk gibrid BYD: Dolphin G modeli taqdim etildiYevropa uchun ilk gibrid BYD: Dolphin G modeli taqdim etildiBugun, 13:53Belgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadiBelgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadiBugun, 12:26Yangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldiYangi Volga modellari toʻliq mahalliylashtirilgan menyu va zamonaviy tizimga ega boʻldiBugun, 10:28Hyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konseptiHyundai birinchi giperkarini namoyish etdi: Genesis Magma GT3 konseptiBugun, 10:00BYD Kanadada 1500 kW quvvatli oʻta tezkor quvvatlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Kanadada 1500 kW quvvatli oʻta tezkor quvvatlash stansiyalarini oʻrnatadiBugun, 08:53Rossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqdaRossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqdaBugun, 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi