Haval H6 Classic yangilanmoqda: Mashhur krossoverning 2026-yilgi modeli taqdim etiladi
Xitoyning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Great Wall Motor kompaniyasi oʻzining eng xaridorgir modellaridan biri — Haval H6 Classic krossoverining yangilangan versiyasini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya rasmiy bayonotiga koʻra, 2026-yilgi model yiliga mansub ushbu avtomobilning debyuti joriy yilning 15-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Ushbu yangilanish modelning raqobatbardoshligini oshirish va texnologik jihatdan zamon bilan hamnafas boʻlishini taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Haval H6 Classic modelidagi eng asosiy oʻzgarish uning ichki interyerida, xususan, multimedia tizimida kuzatiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobil Coffee Smart Cockpit deb nomlangan yangi dasturiy qobiq bilan jihozlanadi. Bu tizim haydovchi va yoʻlovchilarga yanada kengroq imkoniyatlarni taqdim etib, smartfonlar bilan integratsiyani yuqori darajaga olib chiqadi. Shuningdek, markaziy panelda 14,6 dyuymli ulkan sensorli ekran oʻrin oladi, bu esa avvalgi versiyalarga qaraganda ancha qulayroq boshqaruvni taʼminlaydi.
Texnik xususiyatlar va dizaynHozircha ishlab chiqaruvchi yangilangan modelning barcha texnik tafsilotlarini ochiqlamagan boʻlsa-da, krossover oʻzining anʼanaviy oʻlchamlarini saqlab qolishi kutilmoqda. Maʼlumot uchun, amaldagi Haval H6 Classic modelining uzunligi 4653 mm, kengligi 1886 mm va balandligi 1730 mm ni tashkil etadi. Gʻildiraklar bazasi esa 2738 mm ga teng. Ushbu koʻrsatkichlar avtomobilning oilaviy krossover segmentida oʻz oʻrniga ega boʻlishini taʼminlab kelmoqda.
Dvigatel qismida ham keskin oʻzgarishlar kutilmayapti. Amaldagi model 184 ot kuchiga ega boʻlgan 1,5 litrli turbomotor bilan jihozlangan. Mutaxassislarning fikricha, 2026-yilgi model ham xuddi shu quvvat qurilmasini saqlab qolishi yoki uning samaradorligi biroz oshirilgan varianti bilan taqdim etilishi mumkin. Toʻliq maʼlumotlar 15-iyun kuni boʻlib oʻtadigan rasmiy prezentatsiyada eʼlon qilinadi.
Narxlar va bozor istiqbollariHozirgi vaqtda Haval H6 Classic Xitoy bozorida taxminan 122 ming yuandan (oʻrtacha 17 ming AQSH dollari) boshlanadigan narxlarda sotilmoqda. Tahlilchilarning taxminiga koʻra, yangilangan modelning narxi sezilarli darajada oshmaydi. Bu esa Great Wall Motor kompaniyasiga oʻzining byudjetli va sifatli krossoverlar segmentidagi yetakchiligini saqlab qolish imkonini beradi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Haval brendi sezilarli oʻringa ega boʻlib bormoqda. Haval H6 modeli mahalliy haydovchilar orasida oʻzining chidamliligi va zamonaviy opsiyalari bilan tanilgan. Yangilangan Classic versiyasining raqamli texnologiyalar bilan boyitilishi, kelajakda ushbu modelning mamlakatimiz bozoriga ham kirib kelishi va xaridorlar eʼtiborini tortishiga xizmat qilishi mumkin.
Umuman olganda, Haval H6 Classic 2026 modeli avtomobil sanoatidagi umumiy tendensiyaga muvofiq ravishda "raqamli transformatsiya"ni boshidan kechirmoqda. Bu esa oddiy krossoverni nafaqat transport vositasi, balki aqlli gadjetga aylantirish yoʻlidagi navbatdagi qadamdir.
…