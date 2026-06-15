Haval H6 Classic yangilanmoqda: Mashhur krossoverning 2026-yilgi modeli taqdim etiladi

·0·Avto
Haval H6 Classic yangilanmoqda: Mashhur krossoverning 2026-yilgi modeli taqdim etiladi

Xitoyning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Great Wall Motor kompaniyasi oʻzining eng xaridorgir modellaridan biri — Haval H6 Classic krossoverining yangilangan versiyasini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya rasmiy bayonotiga koʻra, 2026-yilgi model yiliga mansub ushbu avtomobilning debyuti joriy yilning 15-iyun kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Ushbu yangilanish modelning raqobatbardoshligini oshirish va texnologik jihatdan zamon bilan hamnafas boʻlishini taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Haval H6 Classic modelidagi eng asosiy oʻzgarish uning ichki interyerida, xususan, multimedia tizimida kuzatiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobil Coffee Smart Cockpit deb nomlangan yangi dasturiy qobiq bilan jihozlanadi. Bu tizim haydovchi va yoʻlovchilarga yanada kengroq imkoniyatlarni taqdim etib, smartfonlar bilan integratsiyani yuqori darajaga olib chiqadi. Shuningdek, markaziy panelda 14,6 dyuymli ulkan sensorli ekran oʻrin oladi, bu esa avvalgi versiyalarga qaraganda ancha qulayroq boshqaruvni taʼminlaydi.

Texnik xususiyatlar va dizayn

Hozircha ishlab chiqaruvchi yangilangan modelning barcha texnik tafsilotlarini ochiqlamagan boʻlsa-da, krossover oʻzining anʼanaviy oʻlchamlarini saqlab qolishi kutilmoqda. Maʼlumot uchun, amaldagi Haval H6 Classic modelining uzunligi 4653 mm, kengligi 1886 mm va balandligi 1730 mm ni tashkil etadi. Gʻildiraklar bazasi esa 2738 mm ga teng. Ushbu koʻrsatkichlar avtomobilning oilaviy krossover segmentida oʻz oʻrniga ega boʻlishini taʼminlab kelmoqda.

Dvigatel qismida ham keskin oʻzgarishlar kutilmayapti. Amaldagi model 184 ot kuchiga ega boʻlgan 1,5 litrli turbomotor bilan jihozlangan. Mutaxassislarning fikricha, 2026-yilgi model ham xuddi shu quvvat qurilmasini saqlab qolishi yoki uning samaradorligi biroz oshirilgan varianti bilan taqdim etilishi mumkin. Toʻliq maʼlumotlar 15-iyun kuni boʻlib oʻtadigan rasmiy prezentatsiyada eʼlon qilinadi.

Narxlar va bozor istiqbollari

Hozirgi vaqtda Haval H6 Classic Xitoy bozorida taxminan 122 ming yuandan (oʻrtacha 17 ming AQSH dollari) boshlanadigan narxlarda sotilmoqda. Tahlilchilarning taxminiga koʻra, yangilangan modelning narxi sezilarli darajada oshmaydi. Bu esa Great Wall Motor kompaniyasiga oʻzining byudjetli va sifatli krossoverlar segmentidagi yetakchiligini saqlab qolish imkonini beradi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Haval brendi sezilarli oʻringa ega boʻlib bormoqda. Haval H6 modeli mahalliy haydovchilar orasida oʻzining chidamliligi va zamonaviy opsiyalari bilan tanilgan. Yangilangan Classic versiyasining raqamli texnologiyalar bilan boyitilishi, kelajakda ushbu modelning mamlakatimiz bozoriga ham kirib kelishi va xaridorlar eʼtiborini tortishiga xizmat qilishi mumkin.

Umuman olganda, Haval H6 Classic 2026 modeli avtomobil sanoatidagi umumiy tendensiyaga muvofiq ravishda "raqamli transformatsiya"ni boshidan kechirmoqda. Bu esa oddiy krossoverni nafaqat transport vositasi, balki aqlli gadjetga aylantirish yoʻlidagi navbatdagi qadamdir.

HavalGreat Wall MotorKrossoverAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klassika qudrati: 70 yoshli Chevrolet 350 kundalik hayotda zamonaviy mashinalardan ustunmi?Klassika qudrati: 70 yoshli Chevrolet 350 kundalik hayotda zamonaviy mashinalardan ustunmi?Kecha, 15:27Geely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlarGeely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlarKecha, 11:52Xitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlarXitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlarKecha, 10:26Li Auto yangilangan Li L8 krossoverini taqdim etadi: 100 kmga 0,23 litr yoqilgʻi sarfiLi Auto yangilangan Li L8 krossoverini taqdim etadi: 100 kmga 0,23 litr yoqilgʻi sarfiKecha, 08:27Decart startapi Oasis 3 modelini taqdim etdi: Haydovchisiz avto uchun cheksiz virtual yoʻllarDecart startapi Oasis 3 modelini taqdim etdi: Haydovchisiz avto uchun cheksiz virtual yoʻllarKecha, 07:59Skoda Elroq: 2026-yilning eng yaxshi elektromobili boʻlishga asosiy nomzodSkoda Elroq: 2026-yilning eng yaxshi elektromobili boʻlishga asosiy nomzodKecha, 06:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi