Belarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlum
Belarusning Minsk yaqinidagi “Yunison” zavodida Fransiyaning mashhur Citroen brendi avtomobillarini yirik uzelli yigʻish (SKD) jarayoni rasman yoʻlga qoʻyildi. 1990-yillarda Ford modellari bilan oʻz faoliyatini boshlagan ushbu korxona endilikda Yevropa brendining Xitoy bozori uchun moʻljallangan modellarini MDH hududida ommalashtirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
“Za rulem” nashri bosh muharriri Maksim Kadakovning ma“lumotiga koʻra, ishlab chiqarish liniyasidan bir yoʻla uchta model oʻrin olgan. Ushbu qadam Belarus avtomobil bozorida xilma-xillikni oshirish bilan birga, Citroen brendining mintaqadagi pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shunisi e“tiborliki, barcha modellar Dongfeng Peugeot-Citroen qoʻshma korxonasi tomonidan ishlab chiqilgan texnik bazaga asoslangan.
Modellar qatori va texnik xususiyatlarIshlab chiqarish quvvatlarida birinchi boʻlib Citroen C3-XR ixcham krossoveri yigʻilmoqda. Uzunligi 4,3 metrni tashkil etuvchi ushbu avtomobil 116 ot kuchiga ega dvigatel va 6 pogʻonali robotlashtirilgan uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Ushbu model Yevropadagi standart C3 dan farq qilib, asosan Osiyo bozorlari uchun maxsus loyihalashtirilgan. Belarusda uning narxi taxminan 75 ming belarus rubli (qariyb 23 ming dollar) etib belgilangan.
Krossoverlar safini Citroen C5 Aircross modeli davom ettiradi. Uzunligi 4,5 metr boʻlgan ushbu avtomobil kapoti ostida 175 ot kuchiga ega kuchliroq dvigatel va 8 pogʻonali “avtomat” korobka joylashgan. Ta“kidlash joizki, zavodda ushbu modelning hozirgi Yevropa avlodidan biroz farq qiluvchi, ammo sinovdan oʻtgan avvalgi iteratsiyasi yigʻilmoqda. Uning narxi 95 ming belarus rubli (taxminan 29 ming dollar) atrofida baholanmoqda.
Flagman model va bozor istiqbollariLiniyadagi eng yirik va qimmat model bu — Citroen C5 X liftbek-krossoveridir. Uzunligi deyarli 4,8 metrga yetadigan ushbu avtomobil ham 175 ot kuchiga ega agregat va 8 pogʻonali transmissiya bilan ta“minlangan. Hashamat va qulaylikni oʻzida mujassam etgan ushbu flagmanning narxi 96 ming belarus rublidan boshlanadi.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli boʻlishi mumkin. Hozirda mamlakatimizda BYD va Chevrolet kabi brendlar ustunlik qilayotgan boʻlsa-da, qoʻshni MDH davlatlarida Citroen kabi Yevropa brendlarining mahalliylashtirilishi parallel import yoki rasmiy dilerlik tarmoqlari orqali narxlarning nisbatan barqarorlashuviga bilvosita ta“sir koʻrsatishi mumkin. Belarusda yigʻilgan ushbu modellar kelajakda mintaqaviy eksport salohiyatiga ham ega boʻlishi kutilmoqda.
…