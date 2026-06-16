Belarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlum

·15·Avto
Belarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlum

Belarusning Minsk yaqinidagi “Yunison” zavodida Fransiyaning mashhur Citroen brendi avtomobillarini yirik uzelli yigʻish (SKD) jarayoni rasman yoʻlga qoʻyildi. 1990-yillarda Ford modellari bilan oʻz faoliyatini boshlagan ushbu korxona endilikda Yevropa brendining Xitoy bozori uchun moʻljallangan modellarini MDH hududida ommalashtirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

“Za rulem” nashri bosh muharriri Maksim Kadakovning ma“lumotiga koʻra, ishlab chiqarish liniyasidan bir yoʻla uchta model oʻrin olgan. Ushbu qadam Belarus avtomobil bozorida xilma-xillikni oshirish bilan birga, Citroen brendining mintaqadagi pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shunisi e“tiborliki, barcha modellar Dongfeng Peugeot-Citroen qoʻshma korxonasi tomonidan ishlab chiqilgan texnik bazaga asoslangan.

Modellar qatori va texnik xususiyatlar

Ishlab chiqarish quvvatlarida birinchi boʻlib Citroen C3-XR ixcham krossoveri yigʻilmoqda. Uzunligi 4,3 metrni tashkil etuvchi ushbu avtomobil 116 ot kuchiga ega dvigatel va 6 pogʻonali robotlashtirilgan uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Ushbu model Yevropadagi standart C3 dan farq qilib, asosan Osiyo bozorlari uchun maxsus loyihalashtirilgan. Belarusda uning narxi taxminan 75 ming belarus rubli (qariyb 23 ming dollar) etib belgilangan.

Krossoverlar safini Citroen C5 Aircross modeli davom ettiradi. Uzunligi 4,5 metr boʻlgan ushbu avtomobil kapoti ostida 175 ot kuchiga ega kuchliroq dvigatel va 8 pogʻonali “avtomat” korobka joylashgan. Ta“kidlash joizki, zavodda ushbu modelning hozirgi Yevropa avlodidan biroz farq qiluvchi, ammo sinovdan oʻtgan avvalgi iteratsiyasi yigʻilmoqda. Uning narxi 95 ming belarus rubli (taxminan 29 ming dollar) atrofida baholanmoqda.

Flagman model va bozor istiqbollari

Liniyadagi eng yirik va qimmat model bu — Citroen C5 X liftbek-krossoveridir. Uzunligi deyarli 4,8 metrga yetadigan ushbu avtomobil ham 175 ot kuchiga ega agregat va 8 pogʻonali transmissiya bilan ta“minlangan. Hashamat va qulaylikni oʻzida mujassam etgan ushbu flagmanning narxi 96 ming belarus rublidan boshlanadi.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli boʻlishi mumkin. Hozirda mamlakatimizda BYD va Chevrolet kabi brendlar ustunlik qilayotgan boʻlsa-da, qoʻshni MDH davlatlarida Citroen kabi Yevropa brendlarining mahalliylashtirilishi parallel import yoki rasmiy dilerlik tarmoqlari orqali narxlarning nisbatan barqarorlashuviga bilvosita ta“sir koʻrsatishi mumkin. Belarusda yigʻilgan ushbu modellar kelajakda mintaqaviy eksport salohiyatiga ham ega boʻlishi kutilmoqda.

CitroenBelarusAvtomobilKrossoverYunison
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanRossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanBugun, 11:55Kalugada yangi Tenet T8 krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyildiKalugada yangi Tenet T8 krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyildiBugun, 11:20Audi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildiAudi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildiBugun, 10:21Renault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildiRenault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildiKecha, 17:55Belgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlikBelgee avtomobillari oʻzining elektronika tizimlariga ega boʻladi: Gorizont bilan hamkorlikKecha, 13:51Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?Yangi avlod BMW X5 sinovdan oʻtdi: Afsonaviy krossoverda qanday oʻzgarishlar bor?Kecha, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi