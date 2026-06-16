Bovensiepen Zagato: Alpina asoschilari va Italiya dizayni uygʻunligidagi yangi durdona
Alpina brendining asoschilari hisoblangan Bovensiepen oilasi avtomobil olamida yangi sahifa ochdi. BMW brendiga Alpina huquqlarini topshirgach, ular oʻzlarining yangi Bovensiepen Automobile loyihasini taqdim etishdi. Ushbu loyihaning ilk mevasi – Bovensiepen Zagato modeli boʻlib, u nemis muhandisligi va Italiyaning nafis dizayn maktabini oʻzida mujassam etgan. Bu shunchaki yangi model emas, balki kolleksionerlar uchun moʻljallangan, narxi 320 ming funt sterlingga teng boʻlgan noyob sanʼat asaridir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobilning tashqi koʻrinishi Milanda, taniqli dizayner Norihiko Harada tomonidan chizilgan. Bovensiepen Zagato modelining asosini BMW M4 Competition xDrive Convertible tashkil etadi. Garchi avtomobil M-seriyasining kuchli texnik bazasiga ega boʻlsa-da, u poyga yoʻlaklari uchun emas, balki uzoq masofalarga qulay sayohat qilish imkonini beruvchi hashamatli GT (Grand Tourer) sifatida talqin etilmoqda. Autocar nashri xabariga koʻra, ushbu model Aston Martin DB12 S kabi nufuzli avtomobillarga munosib muqobil boʻla oladi.
Texnik yechimlar va dizayn oʻziga xosligiNega aynan kabriolet asosi tanlangani koʻpchilikda qiziqish uygʻotishi tabiiy. Kompaniya rahbari Andreas Bovensiepenning tushuntirishicha, bu tanlov avtomobilning ustunlarsiz dizaynini saqlab qolish imkonini bergan. Shuningdek, Zagato brendining 1948-yildan buyon tashrif qogʻozi hisoblangan "qoʻshaloq gumbazli" (double-bubble) tom qismini donor avtomobilning monokok tuzilishiga zarar yetkazmagan holda oʻrnatishga sharoit yaratgan. Natijada, tomning orqa oyna bilan uzviy bogʻlanishi avtomobilga oʻzgacha chiroy baxsh etgan.
Avtomobil kuzovi butunlay uglerod tolasidan (karbon) ishlangan 12 ta paneldan iborat. Qizigʻi shundaki, donor avtomobilning yigʻiluvchi tom mexanizmi olib tashlanganidan soʻng, yangi karbon kuzov detallarining umumiy vazni bor-yoʻgʻi 50 kilogrammni tashkil etgan. Kapot qismi BMW M4 modeliga nisbatan 100 mm ga uzaytirilgan boʻlib, bu avtomobilga yanada tajovuzkor va shu bilan birga nafis koʻrinish beradi. Old chiroqlar esa BMW arxitekturasi ruxsat bergan eng past nuqtada joylashtirilgan.
Ichki makon va haydash xususiyatlariBovensiepen Zagato ichki qismi eng oliy navli charm bilan bezatilgan boʻlib, u haydovchi va yoʻlovchilar uchun maksimal darajada qulaylik yaratishga qaratilgan. Garchi u Salzburgring poyga trassasida sinovdan oʻtkazilgan boʻlsa-da, uning asosiy kuchi yuqori tortish kuchi va ravon harakatlanishidadir. Bu Alpina anʼanalariga sodiq qolgan holda yaratilgan "yoʻl avtomobili" boʻlib, unda qattiq sport osmalari oʻrniga yumshoqroq va hashamatli boshqaruvga urgʻu berilgan.
Ushbu modelning baʼzi texnik jihatlari quyidagilar bilan ajralib turadi:
- Toʻliq uglerod tolasidan ishlangan yengil kuzov panellari;
- BMW M4 Competition modelidan olingan kuchli dvigatel va xDrive tizimi;
- Zagato uslubidagi noyob aerodinamik yechimlar;
- Eksklyuziv interyer va qoʻlda ishlov berilgan detallar.
…