Bovensiepen Zagato: Alpina asoschilari va Italiya dizayni uygʻunligidagi yangi durdona

·9·Avto
Bovensiepen Zagato: Alpina asoschilari va Italiya dizayni uygʻunligidagi yangi durdona

Alpina brendining asoschilari hisoblangan Bovensiepen oilasi avtomobil olamida yangi sahifa ochdi. BMW brendiga Alpina huquqlarini topshirgach, ular oʻzlarining yangi Bovensiepen Automobile loyihasini taqdim etishdi. Ushbu loyihaning ilk mevasi – Bovensiepen Zagato modeli boʻlib, u nemis muhandisligi va Italiyaning nafis dizayn maktabini oʻzida mujassam etgan. Bu shunchaki yangi model emas, balki kolleksionerlar uchun moʻljallangan, narxi 320 ming funt sterlingga teng boʻlgan noyob sanʼat asaridir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobilning tashqi koʻrinishi Milanda, taniqli dizayner Norihiko Harada tomonidan chizilgan. Bovensiepen Zagato modelining asosini BMW M4 Competition xDrive Convertible tashkil etadi. Garchi avtomobil M-seriyasining kuchli texnik bazasiga ega boʻlsa-da, u poyga yoʻlaklari uchun emas, balki uzoq masofalarga qulay sayohat qilish imkonini beruvchi hashamatli GT (Grand Tourer) sifatida talqin etilmoqda. Autocar nashri xabariga koʻra, ushbu model Aston Martin DB12 S kabi nufuzli avtomobillarga munosib muqobil boʻla oladi.

Texnik yechimlar va dizayn oʻziga xosligi

Nega aynan kabriolet asosi tanlangani koʻpchilikda qiziqish uygʻotishi tabiiy. Kompaniya rahbari Andreas Bovensiepenning tushuntirishicha, bu tanlov avtomobilning ustunlarsiz dizaynini saqlab qolish imkonini bergan. Shuningdek, Zagato brendining 1948-yildan buyon tashrif qogʻozi hisoblangan "qoʻshaloq gumbazli" (double-bubble) tom qismini donor avtomobilning monokok tuzilishiga zarar yetkazmagan holda oʻrnatishga sharoit yaratgan. Natijada, tomning orqa oyna bilan uzviy bogʻlanishi avtomobilga oʻzgacha chiroy baxsh etgan.

Avtomobil kuzovi butunlay uglerod tolasidan (karbon) ishlangan 12 ta paneldan iborat. Qizigʻi shundaki, donor avtomobilning yigʻiluvchi tom mexanizmi olib tashlanganidan soʻng, yangi karbon kuzov detallarining umumiy vazni bor-yoʻgʻi 50 kilogrammni tashkil etgan. Kapot qismi BMW M4 modeliga nisbatan 100 mm ga uzaytirilgan boʻlib, bu avtomobilga yanada tajovuzkor va shu bilan birga nafis koʻrinish beradi. Old chiroqlar esa BMW arxitekturasi ruxsat bergan eng past nuqtada joylashtirilgan.

Ichki makon va haydash xususiyatlari

Bovensiepen Zagato ichki qismi eng oliy navli charm bilan bezatilgan boʻlib, u haydovchi va yoʻlovchilar uchun maksimal darajada qulaylik yaratishga qaratilgan. Garchi u Salzburgring poyga trassasida sinovdan oʻtkazilgan boʻlsa-da, uning asosiy kuchi yuqori tortish kuchi va ravon harakatlanishidadir. Bu Alpina anʼanalariga sodiq qolgan holda yaratilgan "yoʻl avtomobili" boʻlib, unda qattiq sport osmalari oʻrniga yumshoqroq va hashamatli boshqaruvga urgʻu berilgan.

Ushbu modelning baʼzi texnik jihatlari quyidagilar bilan ajralib turadi:

  • Toʻliq uglerod tolasidan ishlangan yengil kuzov panellari;
  • BMW M4 Competition modelidan olingan kuchli dvigatel va xDrive tizimi;
  • Zagato uslubidagi noyob aerodinamik yechimlar;
  • Eksklyuziv interyer va qoʻlda ishlov berilgan detallar.
Bovensiepen Zagato – bu shunchaki oʻzgartirilgan BMW emas, balki avtomobilsozlik tarixidagi ikki buyuk nomning hamkorligi natijasidir. U oʻzining narxi va cheklangan adadi bilan avtomobil ishqibozlari va kolleksionerlar orasida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz. Oʻzbekiston bozorida bunday eksklyuziv modellar kam uchrasa-da, Alpina va Zagato muxlislari uchun bu yangilik katta ahamiyatga ega.

BovensiepenZagatoBMWAlpinaSuperkar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya elektromobillar savdosi boʻyicha qatʼiy talablarni yumshatmoqdaBuyuk Britaniya elektromobillar savdosi boʻyicha qatʼiy talablarni yumshatmoqdaBugun, 14:25KGM Rexton yoʻltanlamaslari uchun katta chegirmalar eʼlon qilindiKGM Rexton yoʻltanlamaslari uchun katta chegirmalar eʼlon qilindiBugun, 13:55Rossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanRossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanBugun, 11:55Belarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlumBelarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlumBugun, 11:27Kalugada yangi Tenet T8 krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyildiKalugada yangi Tenet T8 krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyildiBugun, 11:20Audi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildiAudi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildiBugun, 10:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi