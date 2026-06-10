Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiya bozoriga rasmiy ravishda yetkazib berilayotgan Li Auto premium gibrid krossoverlari toʻgʻridan-toʻgʻri chegirmalar hisobiga sezilarli darajada arzonlashdi. Narxlarning pasayishi brendning bir nechta ommabop modellarini qamrab olgan boʻlib, xaridorlar uchun qulay imkoniyatlar yaratmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eng katta chegirma Li Auto L6 2026 modeliga toʻgʻri keldi. Xususan, Pro komplektatsiyasi uchun 720 ming rubl, Max versiyasi uchun esa 773 ming rubl miqdorida chegirma joriy etildi. Ushbu chegirmalar va trade-in dasturini hisobga olgan holda, Li Auto L6 2026 Pro narxi 6,69 mln rublgacha, Max versiyasi esa 7,19 mln rublgacha tushdi.
Shuningdek, Li Auto L7 modeli ham arzonlashdi. Hozirda ushbu krossover faqat Ultra komplektatsiyasida taklif etilmoqda va unga 685,5 ming rubl miqdorida toʻgʻridan-toʻgʻri chegirma berilmoqda. Trade-in imtiyozlari bilan birga Li Auto L7 2025 Ultra narxi 9,219 mln rublni tashkil etmoqda.
Brendning flagman modeli boʻlmish Li Auto L9 uchun ham chegirmalar eʻlon qilindi. Garchi chegirma miqdori boshqa modellardagidek katta boʻlmasa-da, 395,5 ming rubllik pasayish sezilarli hisoblanadi. Ultra komplektatsiyasidagi ushbu flagman barcha chegirmalar bilan 10,995 mln rubldan sotilmoqda.
…