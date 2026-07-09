Ruf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdi
Germaniyaning mashhur Ruf tyuning-atelyesi va avtomobil ishlab chiqaruvchisi Gudvud tezlik festivalida (Goodwood Festival of Speed) oʻzining navbatdagi muhandislik moʻjizasini namoyish etdi. B8 indeksi ostidagi yangi prototip oʻzining noodatiy dvigatel konfiguratsiyasi va hayratlanarli quvvati bilan soha mutaxassislari hamda avtomobil ishqibozlari eʼtiborini tortdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu superkarning asosiy oʻziga xosligi uning 4,8 litrli, sakkiz silindrli boksher (flat-eight) dvigatelidir. Odatda Porsche modellarida qoʻllaniladigan anʼanaviy olti silindrli dvigatel bazasida yaratilgan ushbu agregat ikkita turbokompressor bilan jihozlangan. Ruf muhandislarining taʼkidlashicha, dvigatel 986 ot kuchidan ortiq quvvat va 1000 Nm atrofida aylanish momentini hosil qiladi.
Texnologik sinov maydonchasiHozircha kompaniya ichida Erprober (nemischa “sinovchi”) deb atalayotgan ushbu model seriyali ishlab chiqarishga toʻliq tayyor emas. Biroq u Ruf brendining kelajakdagi modellarida qoʻllaniladigan ilgʻor texnologiyalar uchun asosiy sinov maydonchasi vazifasini oʻtaydi. ixbt.com ma’lumotiga ko’ra, bunday turdagi dvigatel ilgari hech qaysi ishlab chiqaruvchi tomonidan ommaviy ravishda bu shaklda qo’llanilmagan.
Tashqi koʻrinishidan prototip kompaniyaning mashhur CTR3 modeliga juda oʻxshash, ammo kattaroq dvigatelni joylashtirish uchun uning gʻildirak bazasi 100 mm ga uzaytirilgan. Avtomobilning Blossom Yellow rangidagi yorqin dizayni Ruf tarixidagi eng afsonaviy model — CTR Yellowbird xotirasiga hurmat ramzi sifatida tanlangan.
Texnik jihatdan avtomobil klassik uslubda shakllantirilgan: ulkan quvvat olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi orqali orqa oʻqqa uzatiladi. Garchi hozirda avtomobil sanoati avtomatlashtirilgan transmissiyalar va elektr uzatmalarga oʻtayotgan boʻlsa-da, Ruf oʻzining anʼanaviy haydash zavqini saqlab qolishga intilmoqda.
Tarixiy kontekst va raqobatQizigʻi shundaki, Porsche kompaniyasining oʻzi ham oʻtmishda sakkiz silindrli boksher dvigatellari ustida tajriba oʻtkazgan. Xususan, 918 Spyder vorisi boʻlishi kutilgan 904 konsepti 5,0 litrli sakkiz silindrli motor bilan jihozlanishi rejalashtirilgan edi, biroq u loyiha darajasida qolib ketgan. Ruf esa bu gʻoyani hayotga tatbiq etib, avtomobilsozlik tarixida yangi sahifa ochishga yaqin turibdi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Ruf kabi eksklyuziv brendlar kam uchrasa-da, bunday texnologik yangiliklar butun dunyo boʻylab superkarlar segmentidagi tendensiyalarni belgilab beradi. Ushbu prototip asosida yaratiladigan kelajakdagi seriyali model dunyodagi eng tezkor va noyob avtomobillardan biriga aylanishi shubhasiz.
…