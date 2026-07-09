Ruf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdi

·20·Avto
Ruf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdi

Germaniyaning mashhur Ruf tyuning-atelyesi va avtomobil ishlab chiqaruvchisi Gudvud tezlik festivalida (Goodwood Festival of Speed) oʻzining navbatdagi muhandislik moʻjizasini namoyish etdi. B8 indeksi ostidagi yangi prototip oʻzining noodatiy dvigatel konfiguratsiyasi va hayratlanarli quvvati bilan soha mutaxassislari hamda avtomobil ishqibozlari eʼtiborini tortdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu superkarning asosiy oʻziga xosligi uning 4,8 litrli, sakkiz silindrli boksher (flat-eight) dvigatelidir. Odatda Porsche modellarida qoʻllaniladigan anʼanaviy olti silindrli dvigatel bazasida yaratilgan ushbu agregat ikkita turbokompressor bilan jihozlangan. Ruf muhandislarining taʼkidlashicha, dvigatel 986 ot kuchidan ortiq quvvat va 1000 Nm atrofida aylanish momentini hosil qiladi.

Texnologik sinov maydonchasi

Hozircha kompaniya ichida Erprober (nemischa “sinovchi”) deb atalayotgan ushbu model seriyali ishlab chiqarishga toʻliq tayyor emas. Biroq u Ruf brendining kelajakdagi modellarida qoʻllaniladigan ilgʻor texnologiyalar uchun asosiy sinov maydonchasi vazifasini oʻtaydi. ixbt.com ma’lumotiga ko’ra, bunday turdagi dvigatel ilgari hech qaysi ishlab chiqaruvchi tomonidan ommaviy ravishda bu shaklda qo’llanilmagan.

Tashqi koʻrinishidan prototip kompaniyaning mashhur CTR3 modeliga juda oʻxshash, ammo kattaroq dvigatelni joylashtirish uchun uning gʻildirak bazasi 100 mm ga uzaytirilgan. Avtomobilning Blossom Yellow rangidagi yorqin dizayni Ruf tarixidagi eng afsonaviy model — CTR Yellowbird xotirasiga hurmat ramzi sifatida tanlangan.

Texnik jihatdan avtomobil klassik uslubda shakllantirilgan: ulkan quvvat olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi orqali orqa oʻqqa uzatiladi. Garchi hozirda avtomobil sanoati avtomatlashtirilgan transmissiyalar va elektr uzatmalarga oʻtayotgan boʻlsa-da, Ruf oʻzining anʼanaviy haydash zavqini saqlab qolishga intilmoqda.

Tarixiy kontekst va raqobat

Qizigʻi shundaki, Porsche kompaniyasining oʻzi ham oʻtmishda sakkiz silindrli boksher dvigatellari ustida tajriba oʻtkazgan. Xususan, 918 Spyder vorisi boʻlishi kutilgan 904 konsepti 5,0 litrli sakkiz silindrli motor bilan jihozlanishi rejalashtirilgan edi, biroq u loyiha darajasida qolib ketgan. Ruf esa bu gʻoyani hayotga tatbiq etib, avtomobilsozlik tarixida yangi sahifa ochishga yaqin turibdi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Ruf kabi eksklyuziv brendlar kam uchrasa-da, bunday texnologik yangiliklar butun dunyo boʻylab superkarlar segmentidagi tendensiyalarni belgilab beradi. Ushbu prototip asosida yaratiladigan kelajakdagi seriyali model dunyodagi eng tezkor va noyob avtomobillardan biriga aylanishi shubhasiz.

RufSuperkarPorscheTexnologiyaAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBugun, 15:56MG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdiMG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdiBugun, 15:53MG kompaniyasi 2027-yilda Renault 5 bilan raqobatlashadigan yangi elektromobilini taqdim etdiMG kompaniyasi 2027-yilda Renault 5 bilan raqobatlashadigan yangi elektromobilini taqdim etdiBugun, 15:23McLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildiMcLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildiBugun, 12:21Janubiy Koreyaning KGM brendi yangi Musso EV elektr pikapini taqdim etdiJanubiy Koreyaning KGM brendi yangi Musso EV elektr pikapini taqdim etdiKecha, 19:22BYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqibBYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqibKecha, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi