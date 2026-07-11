Porsche 911 modellar iyerarxiyasi: Carrera, Turbo va GT3 oʻrtasidagi farq nimada?

·30·Avto
Porsche 911 modellar iyerarxiyasi: Carrera, Turbo va GT3 oʻrtasidagi farq nimada?

Porsche 911 nafaqat sport avtomobillari olamidagi afsona, balki oʻzining murakkab va keng qamrovli modellar qatori bilan ham mashhurdir. Koʻplab avtomobil ishqibozlari uchun Carrera, Turbo S va GT3 kabi nomlar orasidagi texnik tafovutlarni tushunish biroz qiyinchilik tugʻdirishi tabiiy. Aslida, har bir modifikatsiya muayyan haydovchi toifasi va haydash uslubi uchun maxsus ishlab chiqilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Porsche 911 oilasining asosi hisoblangan Carrera modellari kundalik foydalanish va dinamik haydash oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlaydi. Biroq, haqiqiy tezlik va texnologiya ishqibozlari uchun Turbo va GT seriyalari mutlaqo boʻlakcha dunyoni taklif etadi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bu modellar orasidagi asosiy farq nafaqat dvigatel quvvatida, balki avtomobilning xarakteri va yoʻlda oʻzini tutishida namoyon boʻladi.

GT3 va GT3 RS: Trek uchun sozlangan mukammallik

GT3 indeksi ostidagi Porsche 911 modellari brendning eng sof va haydovchiga yoʻnaltirilgan versiyalari hisoblanadi. Ushbu avtomobillarning oʻziga xosligi shundaki, ular atmosferali (naturally aspirated) dvigatel bilan jihozlangan. Bu esa turbooʻtkazgichsiz, yuqori aylanishlarda ishlaydigan dvigatelning oʻziga xos ovozi va javob qaytarish tezligini taʼminlaydi. GT3 RS esa ushbu konsepsiyaning yanada radikal koʻrinishi boʻlib, u asosan poyga treklari uchun moslashtirilgan osma tizim va aerodinamikaga ega.

Hozirgi vaqtda bozorda GT3 RS versiyasini topish biroz mushkul, chunki bu modellar cheklangan miqdorda ishlab chiqariladi va kolleksionerlar orasida juda qadrlanadi. Uning osma tizimi qattiqroq, vazni esa maksimal darajada yengillashtirilgan. Bu avtomobilni shunchaki transport vositasi emas, balki poyga yoʻlaklarida rekord oʻrnatish uchun moʻljallangan professional instrumentga aylantiradi.

Turbo va GT2: Quvvatning eng yuqori nuqtasi

Agar GT3 atmosferali dvigatelning nafisligiga tayansa, Porsche 911 Turbo S modeli xom quvvat va texnologik ustunlikni namoyish etadi. Turbo dvigatellar ulkan tortish kuchini taqdim etadi, bu esa avtomobilning joyidan qoʻzgʻalish tezligini (0-100 km/soat) hayratlanarli darajaga olib chiqadi. Bu model koʻproq yuqori tezlikdagi magistrallar va maksimal qulaylikni xohlovchi boy xaridorlar uchun moʻljallangan.

Koʻpchilikni qiziqtirgan savol shuki, GT2 modeli qayerda joylashgan? GT2 aslida GT3 ning shassisi va Turbo modelining kuchli dvigatelini oʻzida birlashtirgan "maxluq"dir. U 911 oilasidagi eng kuchli va boshqarish eng qiyin boʻlgan modifikatsiya hisoblanadi. Hozirda ushbu modelni yangi holatda sotib olish imkoniyati mavjud emas, biroq u Porsche tarixidagi eng ekstremal avtomobillardan biri boʻlib qolmoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Porsche brendiga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Toshkent koʻchalarida koʻproq Carrera va Turbo modellarini uchratish mumkin boʻlsa-da, haqiqiy avto-estetlar uchun GT3 seriyasi hamisha orzudagi model boʻlib qoladi. Modellar oʻrtasidagi tanlov esa oddiy: agar sizga maksimal tezlanish va qulaylik kerak boʻlsa — Turbo S, agar siz dvigatel ovozi va boshqaruvdagi aniqlikni qadrlasangiz — GT3 eng yaxshi tanlovdir.

Porsche911 GT3AvtoSuperkarТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga egaBYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga egaBugun, 13:22AQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildiAQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildiBugun, 01:54Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisiLada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisiBugun, 01:22«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdiKecha, 22:11Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilikGoodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilikKecha, 18:26Angliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqdaAngliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqdaKecha, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?