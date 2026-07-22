Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin

·275·O‘zbekiston
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin

O‘zbekistonda pensiya tizimini yangilashga qaratilgan bir qator muhim takliflar ilgari surildi. Ular orasida pensiyaning eng yuqori miqdoriga qo‘yilgan cheklovni oshirish, ixtiyoriy jamg‘arib boriladigan yangi tizimni joriy etish va pensiyani hisoblash tartibini o‘zgartirish bor.

Shuningdek, fuqarolar o‘z mehnat staji, ijtimoiy soliqlari va jamg‘arilgan mablag‘larini telefon orqali kuzatishi uchun «Mening pensiyam» mobil ilovasini ishga tushirish rejalashtirilmoqda.

Yuqori maosh oluvchilar uchun cheklov qayta ko‘rib chiqiladi

Pensiya jamg‘armasi direktori Murod Otajonovning ma’lum qilishicha, amalda pensiya hisoblashda oylik ish haqining faqat 6 million so‘mgacha bo‘lgan qismi inobatga olinadi.

Shu sabab oyiga 15 million so‘m maosh oladigan xodimning ham eng yuqori pensiyasi taxminan 3,3 million so‘mni tashkil qiladi.

Yangi taklifga ko‘ra, pensiya hisoblashda inobatga olinadigan ish haqining eng yuqori chegarasini oshirish rejalashtirilmoqda. Agar tashabbus qabul qilinsa, yuqori maosh olgan va ko‘proq ijtimoiy soliq to‘lagan fuqarolarning pensiyasi ham oshishi mumkin.

Biroq yangi cheklovning aniq miqdori hozircha ma’lum qilinmagan.

Xodim 5 foiz ajratsa, davlat yana 50 foiz qo‘shadi

Eng katta yangiliklardan biri — ixtiyoriy jamg‘arib boriladigan pensiya tizimini joriy qilish taklifidir.

Rejaga ko‘ra, xodim oylik maoshining 5 foizini o‘z xohishi bilan pensiya jamg‘armasiga yo‘naltirishi mumkin. Davlat esa xodim kiritgan mablag‘ning yana 50 foizini qo‘shib beradi.

Masalan, oyligi 7 million so‘m bo‘lgan xodim har oy 350 ming so‘mni jamg‘armaga o‘tkazsa, davlat unga qo‘shimcha ravishda 175 ming so‘m qo‘shishi nazarda tutilmoqda.

Keltirilgan hisob-kitoblarga ko‘ra, bunday xodim amaldagi tizimda 20 yil davomida taxminan 5 million so‘m jamg‘arsa, yangi mexanizm orqali bu mablag‘ 126 million so‘mga yetishi mumkin.

Mazkur raqam dastlabki hisob-kitob bo‘lib, yakuniy natija tizim shartlari, to‘lovlar davomiyligi va boshqa omillarga bog‘liq bo‘ladi.

Pensiya endi 20 yillik daromad asosida hisoblanishi mumkin

Amalda pensiya miqdori xodimning oxirgi 10 yillik mehnat faoliyatidagi istalgan ketma-ket 5 yillik ish haqi asosida hisoblanadi.

Yangi taklifda esa pensiyani 20 yillik mehnat faoliyati davomida olingan ish haqidan kelib chiqib belgilash rejalashtirilmoqda.

Bu o‘zgarish fuqaroning uzoq yillar davomidagi mehnati va daromadlarini kengroq hisobga olish imkonini berishi mumkin. Shu bilan birga, yangi formula kimlar uchun foydali, kimlar uchun kamroq manfaatli bo‘lishi aniq hisoblash tartibi e’lon qilingach ma’lum bo‘ladi.

«Mening pensiyam» ilovasi ishga tushiriladi

Pensiya tizimida raqamli nazoratni kuchaytirish ham rejalashtirilgan. Buning uchun «Mening pensiyam» nomli mobil ilova yaratilishi ko‘zda tutilmoqda.

Ilova orqali fuqarolar real vaqt rejimida:

  • mehnat stajini;

  • rasmiy ish haqini;

  • to‘langan ijtimoiy soliqlarni;

  • jamg‘arilgan pensiya mablag‘larini kuzatib borishi mumkin bo‘ladi.

Bu xizmat fuqarolarga pensiyaga chiqishdan oldin o‘z ma’lumotlaridagi xatolarni aniqlash va ularni vaqtida tuzatish imkonini berishi mumkin.

Takliflar hali amaldagi qoida emas

Ma’lum qilingan o‘zgarishlar hozircha taklif va reja bosqichida. Ularning qachon joriy etilishi, yangi pensiya chegarasi qancha bo‘lishi va ixtiyoriy jamg‘arma mexanizmidan kimlar foydalanishi mumkinligi bo‘yicha yakuniy qarorlar hali e’lon qilinmagan.

Agar mazkur tashabbuslar qabul qilinsa, O‘zbekiston pensiya tizimida so‘nggi yillardagi eng katta o‘zgarishlardan biri amalga oshishi mumkin.

UzbekistanMurod OtajonovMening pensiyam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildiPrezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildiKecha, 20:16Namanganda kuchli do‘l yog‘di: bulutlarga qarshi snaryadlar ishlatildiNamanganda kuchli do‘l yog‘di: bulutlarga qarshi snaryadlar ishlatildiKecha, 19:49150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?Kecha, 19:25Endi 56,7 balldan past olgan abiturentlarga “super-kontrakt” ham yo‘qEndi 56,7 balldan past olgan abiturentlarga “super-kontrakt” ham yo‘qKecha, 11:56Besh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladiBesh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladiKecha, 11:52O‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqdaO‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqda22.07, 14:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi