Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)
6 avgust kuni soat 16:00 larda Samarqand viloyati Nurobod tumanida harakatlanayotgan MAN rusumli yuk avtomobili yonib, beton to‘siqqa urilgan va ag‘darilgan. Hodisa A-378 «Samarqand–Qashqadaryo» avtomobil yo‘lining 35-kilometrida, «Mehnatkash» mahallasi hududida sodir bo‘lgan. Yong‘in oqibatida og‘ir tan jarohatlari olgan haydovchi voqea joyida vafot etgan.
Samarqand viloyatining Nurobod tumanida yuk mashinasi ishtirokida fojiali yo‘l-transport hodisasi yuz berdi. Harakatda bo‘lgan MAN rusumli yuk avtomobilida kutilmaganda yong‘in chiqishi oqibatida haydovchi hayotdan ko‘z yumdi.
Viloyat IIB YHXB matbuot xizmati tomonidan berilgan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, ko‘ngilsiz hodisa 6 avgust kuni soat 16:00 larda A-378 «Samarqand–Qashqadaryo» avtomobil yo‘lining 35-kilometrida, «Mehnatkash» mahallasi hududidan o‘tuvchi qismida sodir bo‘lgan.
Hodisa qanday yuz berdi?
Dastlabki surishtiruv ma’lumotlariga ko‘ra, Qashqadaryo yo‘nalishida harakatlanib borayotgan MAN rusumli yuk avtomobili kabinasining salon qismida to‘satdan alanga chiqqan.
Yong‘in chiqqan paytda haydovchi transport vositasini zudlik bilan to‘xtatishga uringan, ammo boshqaruvni yo‘qotgan. Oqibatda nazoratsiz qolgan yuk avtomobili yo‘lning chap tomonidagi beton to‘siqqa borib urilgan va ag‘darilgan.
Tergov harakatlari boshlandi
Mudhish to‘qnashuv va yong‘in oqibatida mashina haydovchisi og‘ir darajadagi tan jarohatlari olib, voqea joyida vafot etgan.
Hozirda mazkur fojiali holat yuzasidan Nurobod tumani IIB Tergov bo‘limi tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan bo‘lib, hodisaning aniq sabablarini aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari olib borilmoqda.
…