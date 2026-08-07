Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)

·98·Avto
Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)
Qisqacha

6 avgust kuni soat 16:00 larda Samarqand viloyati Nurobod tumanida harakatlanayotgan MAN rusumli yuk avtomobili yonib, beton to‘siqqa urilgan va ag‘darilgan. Hodisa A-378 «Samarqand–Qashqadaryo» avtomobil yo‘lining 35-kilometrida, «Mehnatkash» mahallasi hududida sodir bo‘lgan. Yong‘in oqibatida og‘ir tan jarohatlari olgan haydovchi voqea joyida vafot etgan.

Samarqand viloyatining Nurobod tumanida yuk mashinasi ishtirokida fojiali yo‘l-transport hodisasi yuz berdi. Harakatda bo‘lgan MAN rusumli yuk avtomobilida kutilmaganda yong‘in chiqishi oqibatida haydovchi hayotdan ko‘z yumdi.

Viloyat IIB YHXB matbuot xizmati tomonidan berilgan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, ko‘ngilsiz hodisa 6 avgust kuni soat 16:00 larda A-378 «Samarqand–Qashqadaryo» avtomobil yo‘lining 35-kilometrida, «Mehnatkash» mahallasi hududidan o‘tuvchi qismida sodir bo‘lgan.

Hodisa qanday yuz berdi?

Dastlabki surishtiruv ma’lumotlariga ko‘ra, Qashqadaryo yo‘nalishida harakatlanib borayotgan MAN rusumli yuk avtomobili kabinasining salon qismida to‘satdan alanga chiqqan.

Yong‘in chiqqan paytda haydovchi transport vositasini zudlik bilan to‘xtatishga uringan, ammo boshqaruvni yo‘qotgan. Oqibatda nazoratsiz qolgan yuk avtomobili yo‘lning chap tomonidagi beton to‘siqqa borib urilgan va ag‘darilgan.

Tergov harakatlari boshlandi

Mudhish to‘qnashuv va yong‘in oqibatida mashina haydovchisi og‘ir darajadagi tan jarohatlari olib, voqea joyida vafot etgan.

Hozirda mazkur fojiali holat yuzasidan Nurobod tumani IIB Tergov bo‘limi tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan bo‘lib, hodisaning aniq sabablarini aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari olib borilmoqda.

NurobodSamarkandKashkadaryaMAN
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaKecha, 17:25Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaKecha, 17:24Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariKecha, 16:23Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaKecha, 15:21Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaToyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaKecha, 07:58Skoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimiSkoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimi06.08, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin