Mercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildi

·14·Avto
Mercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildi

Germaniyaning Mercedes-AMG boʻlinmasi oʻzining eng mashhur krossoverlari — GLE va GLS modellarining flagman versiyalarini sezilarli darajada yangiladi. Ushbu yangilanishning asosiy nuqtasi sifatida avtomobillarga motorsport olamidan ilhomlangan, tekis tirsakli valga ega yangi V8 dvigateli oʻrnatildi. Ushbu qadam brendning yuqori quvvatli SUV segmentidagi oʻrnini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi M117 Evo deb nomlangan yumshoq-gibrid quvvat agregati avvalgi avlod dvigatelining oʻrnini egalladi. Mercedes-AMG muhandislari soʻnggi vaqtlarda plagin-gibrid tizimlardan koʻra, anʼanaviy V8 dvigatellarini takomillashtirishga koʻproq eʼtibor qaratmoqda. Bu oʻzgarish nafaqat avtomobilning dinamik koʻrsatkichlarini, balki yoqilgʻi samaradorligini ham oshirishga qaratilgan.

Texnik imkoniyatlar va yangi dvigatel xususiyatlari

Yangi V8 blokining oʻziga xosligi uning tsilindrlarining ishlash tartibi oʻzgarganida va vibratsiyani kamaytiradigan konstruksiyasidadir. Bu esa quvvatning ravon uzatilishini taʼminlaydi. Dvigatelning oʻzi 604 ot kuchi va 850 Nm aylanish momentini ishlab chiqarsa-da, 48 voltli yumshoq-gibrid tizimi (ISG) qoʻshimcha 23 ot kuchini qoʻshib beradi. Natijada, umumiy quvvat koʻrsatkichlari hayratlanarli darajaga yetgan.

Yangi quvvat agregati yordamida har ikkala SUV modeli ham 0 dan 100 km/soat tezlikka 4 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi. Avtomobillarning maksimal tezligi esa soatiga 280 kilometr (174 milya) bilan cheklangan. Bu kabi koʻrsatkichlar ogʻir vaznli krossoverlarni sportkarlar darajasiga olib chiqadi.

Boshqaruv va tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar

Avtomobillarning texnik qismi ham yuqori quvvatga moslashtirilgan. Xususan, Mercedes-AMG muhandislari quyidagi yangilanishlarni amalga oshirishgan:

  • Yaxshilangan Active Ride Control tizimi burilishlarda kuzovning tebranishini kamaytiradi;
  • Yangi V8 dvigatelining yuqori aylanish momentiga bardosh berish uchun old va orqa uzatma vallari kuchaytirilgan;
  • GLS modelida manyovrchanlikni oshirish uchun orqa oʻqni blokirovka qilish tizimi joriy etilgan;
  • Ovozni avtomatik sozlaydigan yangilangan chiqarish (exhaust) tizimi oʻrnatilgan.
Tashqi koʻrinish borasida ham sezilarli oʻzgarishlar mavjud. GLE va GLS modellarining yangi versiyalari AMG uslubidagi radiator panjarasi, kattaroq havo kirish yoʻllari va yangilangan optika bilan jihozlangan. Shuningdek, GLE 63 modeli uchun 22 dyuymli, GLS 63 uchun esa 23 dyuymli ulkan gʻildirak disklari taklif etilmoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Mercedes-Benz brendining krossoverlari hamisha nufuzli hisoblangan. Yangilangan GLE va GLS modellarining taqdim etilishi, ayniqsa, yuqori quvvatli va hashamatli avtomobil ishqibozlari uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda. Yangi texnologiyalar avtomobilning ham shahar sharoitida, ham trassada oʻzini ishonchli tutishini taʼminlaydi.

Mercedes-AMGGLEGLSV8 DvigatelAvtomobil Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Denza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyatiDenza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyatiBugun, 22:53Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBugun, 22:23Haval H6 Classic yangilanmoqda: Mashhur krossoverning 2026-yilgi modeli taqdim etiladiHaval H6 Classic yangilanmoqda: Mashhur krossoverning 2026-yilgi modeli taqdim etiladiBugun, 21:21Klassika qudrati: 70 yoshli Chevrolet 350 kundalik hayotda zamonaviy mashinalardan ustunmi?Klassika qudrati: 70 yoshli Chevrolet 350 kundalik hayotda zamonaviy mashinalardan ustunmi?Kecha, 15:27Geely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlarGeely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlarKecha, 11:52Xitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlarXitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlarKecha, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi