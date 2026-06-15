Mercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildi
Germaniyaning Mercedes-AMG boʻlinmasi oʻzining eng mashhur krossoverlari — GLE va GLS modellarining flagman versiyalarini sezilarli darajada yangiladi. Ushbu yangilanishning asosiy nuqtasi sifatida avtomobillarga motorsport olamidan ilhomlangan, tekis tirsakli valga ega yangi V8 dvigateli oʻrnatildi. Ushbu qadam brendning yuqori quvvatli SUV segmentidagi oʻrnini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi M117 Evo deb nomlangan yumshoq-gibrid quvvat agregati avvalgi avlod dvigatelining oʻrnini egalladi. Mercedes-AMG muhandislari soʻnggi vaqtlarda plagin-gibrid tizimlardan koʻra, anʼanaviy V8 dvigatellarini takomillashtirishga koʻproq eʼtibor qaratmoqda. Bu oʻzgarish nafaqat avtomobilning dinamik koʻrsatkichlarini, balki yoqilgʻi samaradorligini ham oshirishga qaratilgan.
Texnik imkoniyatlar va yangi dvigatel xususiyatlariYangi V8 blokining oʻziga xosligi uning tsilindrlarining ishlash tartibi oʻzgarganida va vibratsiyani kamaytiradigan konstruksiyasidadir. Bu esa quvvatning ravon uzatilishini taʼminlaydi. Dvigatelning oʻzi 604 ot kuchi va 850 Nm aylanish momentini ishlab chiqarsa-da, 48 voltli yumshoq-gibrid tizimi (ISG) qoʻshimcha 23 ot kuchini qoʻshib beradi. Natijada, umumiy quvvat koʻrsatkichlari hayratlanarli darajaga yetgan.
Yangi quvvat agregati yordamida har ikkala SUV modeli ham 0 dan 100 km/soat tezlikka 4 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi. Avtomobillarning maksimal tezligi esa soatiga 280 kilometr (174 milya) bilan cheklangan. Bu kabi koʻrsatkichlar ogʻir vaznli krossoverlarni sportkarlar darajasiga olib chiqadi.
Boshqaruv va tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlarAvtomobillarning texnik qismi ham yuqori quvvatga moslashtirilgan. Xususan, Mercedes-AMG muhandislari quyidagi yangilanishlarni amalga oshirishgan:
- Yaxshilangan Active Ride Control tizimi burilishlarda kuzovning tebranishini kamaytiradi;
- Yangi V8 dvigatelining yuqori aylanish momentiga bardosh berish uchun old va orqa uzatma vallari kuchaytirilgan;
- GLS modelida manyovrchanlikni oshirish uchun orqa oʻqni blokirovka qilish tizimi joriy etilgan;
- Ovozni avtomatik sozlaydigan yangilangan chiqarish (exhaust) tizimi oʻrnatilgan.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Mercedes-Benz brendining krossoverlari hamisha nufuzli hisoblangan. Yangilangan GLE va GLS modellarining taqdim etilishi, ayniqsa, yuqori quvvatli va hashamatli avtomobil ishqibozlari uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda. Yangi texnologiyalar avtomobilning ham shahar sharoitida, ham trassada oʻzini ishonchli tutishini taʼminlaydi.
…