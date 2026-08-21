General Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqda
General Motors konserni Buyuk Britaniya bozoridagi keskin oʻzgarishlar va shiddatli raqobat tufayli Cadillac brendini ushbu mamlakatda qayta yoʻlga qoʻyish rejalarini jiddiy ravishda qayta koʻrib chiqmoqda. Avtomobilsozlik olamidagi bu oʻzgarishlar Amerikaning afsonaviy brendining Yevropa mamlakatlaridagi mavqeiga qanday taʼsir koʻrsatishi mutaxassislar eʼtiborida turibdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, oʻtgan yili GM Europe rahbari lavozimida ishlagan Pere Brugal Cadillac brendi Buyuk Britaniya bozoriga tez orada qaytishini va sotuvlar Lyriq elektromobilidan boshlanishini maʼlum qilgan edi. Mazkur rusum BMW iX5 va Mercedes-Benz EQE SUV modellariga asosiy raqib sifatida rejalashtirilgan boʻlib, rasmiylar Buyuk Britaniyani ustuvor bozorlardan biri sifatida taʼkidlagan edilar.
Biroq, oradan bir yil oʻtib ham kompaniya aniq taqdimot sanasini eʼlon qilmadi. Hozirgi kunda oʻng rulga moslashtirilgan Cadillac avtomobillari uchun faqatgina Irlandiyaning Dublin shahrida joylashgan Charles Hurst dilerlik markazi faoliyat koʻrsatmoqda. Bu yerda xaridorlarga Lyriq bilan bir qatorda kichikroq Optiq hamda yetti oʻrindiqli Vistiq krossoverlari taklif etilmoqda.
Raqobat va bozor sharoitlariStatistik maʼlumotlarga tayanilsa, 2025-yilning iyulidan 2026-yilning martigacha boʻlgan davrda Buyuk Britaniyada bor-yoʻgʻi 20 ta Cadillac roʻyxatga olingan boʻlib, ularning 16 tasi yangi elektromobillardir. Shuningdek, Londonda joylashgan Clive Sutton dilerlik markazi chap rulga ega boʻlgan Cadillac Escalade yirik yoʻltanlamaslarini import qilishni davom ettirmoqda.
GM vakilining Autocar nashriga maʼlum qilishicha, Buyuk Britaniya bozori va elektromobillar sektori yangi raqobatchilarning kirib kelishi bilan juda tez oʻzgarib bormoqda. Kompaniya Cadillac boʻyicha kelgusidagi rejalarini bozor sharoitlari va mijozlar talabiga toʻliq mos kelishini taʼminlash maqsadida faol ravishda qayta baholab chiqmoqda.
Xitoylik raqobatchilar va global strategiyaning oʻzgarishiPremial segmentda Xitoydan kirib kelayotgan yangi brendlarning tahdidi Cadillac uchun Buyuk Britaniya bozorida oʻz oʻrnini topishni qiyinlashtirmoqda. Yangi ishtirokchilarning koʻpchiligi aynan AQSh brendining mashinalariga raqobatchi boʻla oladigan zamonaviy elektr krossoverlarini taqdim etmoqda. Ustiga-ustak, Yevropaning yetakchi premial markalari — BMW, Mercedes-Benz va Volvo oʻzlarining yangilangan modellarini bozorga chiqarib ulgurdi.
Ushbu qayta baholash jarayoni Cadillac oʻzining global strategiyasiga ham oʻzgartirish kiritayotgan bir paytga toʻgʻri kelmoqda. Dastlab brend 2030-yilga borib toʻliq elektr transport vositalariga oʻtishni rejalashtirgan edi. Biroq, kompaniyaning soʻnggi moliyaviy hisobotlarida GM bosh direktori Meri Barra kelgusi yilning bahoridan boshlab 2028-yilgacha ichki yonuv dvigateliga ega yangi avlod Cadillac modellarini ham ishlab chiqarish boshlanishini tasdiqladi. Xususan, BMW 5 Series modeliga raqobatchi boʻlgan CT5 avtomobilining yangi avlodi shular jumlasidandir.
…