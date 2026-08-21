General Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqda

·8·Avto
General Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqda

General Motors konserni Buyuk Britaniya bozoridagi keskin oʻzgarishlar va shiddatli raqobat tufayli Cadillac brendini ushbu mamlakatda qayta yoʻlga qoʻyish rejalarini jiddiy ravishda qayta koʻrib chiqmoqda. Avtomobilsozlik olamidagi bu oʻzgarishlar Amerikaning afsonaviy brendining Yevropa mamlakatlaridagi mavqeiga qanday taʼsir koʻrsatishi mutaxassislar eʼtiborida turibdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, oʻtgan yili GM Europe rahbari lavozimida ishlagan Pere Brugal Cadillac brendi Buyuk Britaniya bozoriga tez orada qaytishini va sotuvlar Lyriq elektromobilidan boshlanishini maʼlum qilgan edi. Mazkur rusum BMW iX5 va Mercedes-Benz EQE SUV modellariga asosiy raqib sifatida rejalashtirilgan boʻlib, rasmiylar Buyuk Britaniyani ustuvor bozorlardan biri sifatida taʼkidlagan edilar.

Biroq, oradan bir yil oʻtib ham kompaniya aniq taqdimot sanasini eʼlon qilmadi. Hozirgi kunda oʻng rulga moslashtirilgan Cadillac avtomobillari uchun faqatgina Irlandiyaning Dublin shahrida joylashgan Charles Hurst dilerlik markazi faoliyat koʻrsatmoqda. Bu yerda xaridorlarga Lyriq bilan bir qatorda kichikroq Optiq hamda yetti oʻrindiqli Vistiq krossoverlari taklif etilmoqda.

Raqobat va bozor sharoitlari

Statistik maʼlumotlarga tayanilsa, 2025-yilning iyulidan 2026-yilning martigacha boʻlgan davrda Buyuk Britaniyada bor-yoʻgʻi 20 ta Cadillac roʻyxatga olingan boʻlib, ularning 16 tasi yangi elektromobillardir. Shuningdek, Londonda joylashgan Clive Sutton dilerlik markazi chap rulga ega boʻlgan Cadillac Escalade yirik yoʻltanlamaslarini import qilishni davom ettirmoqda.

GM vakilining Autocar nashriga maʼlum qilishicha, Buyuk Britaniya bozori va elektromobillar sektori yangi raqobatchilarning kirib kelishi bilan juda tez oʻzgarib bormoqda. Kompaniya Cadillac boʻyicha kelgusidagi rejalarini bozor sharoitlari va mijozlar talabiga toʻliq mos kelishini taʼminlash maqsadida faol ravishda qayta baholab chiqmoqda.

Xitoylik raqobatchilar va global strategiyaning oʻzgarishi

Premial segmentda Xitoydan kirib kelayotgan yangi brendlarning tahdidi Cadillac uchun Buyuk Britaniya bozorida oʻz oʻrnini topishni qiyinlashtirmoqda. Yangi ishtirokchilarning koʻpchiligi aynan AQSh brendining mashinalariga raqobatchi boʻla oladigan zamonaviy elektr krossoverlarini taqdim etmoqda. Ustiga-ustak, Yevropaning yetakchi premial markalari — BMW, Mercedes-Benz va Volvo oʻzlarining yangilangan modellarini bozorga chiqarib ulgurdi.

Ushbu qayta baholash jarayoni Cadillac oʻzining global strategiyasiga ham oʻzgartirish kiritayotgan bir paytga toʻgʻri kelmoqda. Dastlab brend 2030-yilga borib toʻliq elektr transport vositalariga oʻtishni rejalashtirgan edi. Biroq, kompaniyaning soʻnggi moliyaviy hisobotlarida GM bosh direktori Meri Barra kelgusi yilning bahoridan boshlab 2028-yilgacha ichki yonuv dvigateliga ega yangi avlod Cadillac modellarini ham ishlab chiqarish boshlanishini tasdiqladi. Xususan, BMW 5 Series modeliga raqobatchi boʻlgan CT5 avtomobilining yangi avlodi shular jumlasidandir.

CadillacGeneral MotorsElektromobillarAvtomobil bozoriBuyuk Britaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqdaAvtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqdaBugun, 15:23Shelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladiShelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladiBugun, 15:01Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?Bugun, 13:20Zamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqdaZamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqdaBugun, 10:22Mercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchiMercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchiBugun, 09:28Geely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadiGeely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadiKecha, 20:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi