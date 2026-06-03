394 ot kuchi va 1100 km masofa: Lada Azimut gibrid prototipi tayyorlanmoqda

·355·Avto
394 ot kuchi va 1100 km masofa: Lada Azimut gibrid prototipi tayyorlanmoqda
Audio versiyasi

«AvtoVAZ» kompaniyasi 2026-yilning toʻrtinchi choragida yangi Lada Azimut krossoveri sotuvlarini boshlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda kompaniya rahbari Maksim Sokolov TASS agentligiga bergan intervyusida maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, modelni ishlab chiqarish keyingi chorakda start olishi, ilk avtomobillar esa yil yakuniga qadar dilerlarga yetkazib berilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sokolov, shuningdek, Lada Azimut modelining gibrid prototipi 2026-yil oxirigacha taqdim etilishi mumkinligini taʼkidladi. Garchi barcha istiqbolli ishlanmalar ham seriyali ishlab chiqarishga yetib bormasa-da, mutaxassislar ushbu prototip orqali modelning kelajakdagi imkoniyatlarini baholashni maqsad qilganlar. Yangi gibrid versiyaning texnik koʻrsatkichlari allaqachon maʼlum qilingan.

Boʻlajak gibrid Lada Azimut toʻliq uzatmali (AWD) tizim, 394 ot kuchiga ega kuch qurilmasi va 100 km/soat tezlikka 5,7 soniyada erishish imkoniyati bilan ajralib turadi. Eng muhimi, avtomobil bir marta yoqilgʻi quyish va quvvatlantirish orqali 1100 km masofani bosib oʻta oladi. Bu koʻrsatkich rus brendi uchun mutlaqo yangi bosqich hisoblanadi.

Bundan tashqari, «AvtoVAZ» avtomobillarga obuna boʻlish dasturini kengaytirish masalasini koʻrib chiqmoqda. Hozirda ushbu xizmat Lada Vesta uchun amal qilmoqda, biroq kelajakda Lada Largus, Lada Iskra va yangi Lada Azimut krossoverlari ham ushbu roʻyxatga kiritilishi mumkin. Avvalroq Lada avtomobillarida avtopilot va sunʼiy intellekt tizimlari paydo boʻlishi haqida ham xabarlar berilgan edi.

Lada AzimutAvtoVAZGibridKrossoverAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi