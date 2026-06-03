394 ot kuchi va 1100 km masofa: Lada Azimut gibrid prototipi tayyorlanmoqda
«AvtoVAZ» kompaniyasi 2026-yilning toʻrtinchi choragida yangi Lada Azimut krossoveri sotuvlarini boshlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda kompaniya rahbari Maksim Sokolov TASS agentligiga bergan intervyusida maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, modelni ishlab chiqarish keyingi chorakda start olishi, ilk avtomobillar esa yil yakuniga qadar dilerlarga yetkazib berilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sokolov, shuningdek, Lada Azimut modelining gibrid prototipi 2026-yil oxirigacha taqdim etilishi mumkinligini taʼkidladi. Garchi barcha istiqbolli ishlanmalar ham seriyali ishlab chiqarishga yetib bormasa-da, mutaxassislar ushbu prototip orqali modelning kelajakdagi imkoniyatlarini baholashni maqsad qilganlar. Yangi gibrid versiyaning texnik koʻrsatkichlari allaqachon maʼlum qilingan.
Boʻlajak gibrid Lada Azimut toʻliq uzatmali (AWD) tizim, 394 ot kuchiga ega kuch qurilmasi va 100 km/soat tezlikka 5,7 soniyada erishish imkoniyati bilan ajralib turadi. Eng muhimi, avtomobil bir marta yoqilgʻi quyish va quvvatlantirish orqali 1100 km masofani bosib oʻta oladi. Bu koʻrsatkich rus brendi uchun mutlaqo yangi bosqich hisoblanadi.
Bundan tashqari, «AvtoVAZ» avtomobillarga obuna boʻlish dasturini kengaytirish masalasini koʻrib chiqmoqda. Hozirda ushbu xizmat Lada Vesta uchun amal qilmoqda, biroq kelajakda Lada Largus, Lada Iskra va yangi Lada Azimut krossoverlari ham ushbu roʻyxatga kiritilishi mumkin. Avvalroq Lada avtomobillarida avtopilot va sunʼiy intellekt tizimlari paydo boʻlishi haqida ham xabarlar berilgan edi.
…