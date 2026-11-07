503,17 km/soat: BYD tarixda ilk bor “sehrli chegara”ni zabt etib, jahon rekordini o‘rnatdi

·0·Avto
503,17 km/soat: BYD tarixda ilk bor “sehrli chegara”ni zabt etib, jahon rekordini o‘rnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • BYD konsernining Yangwang U9 Xtreme giperkari Abu-Dabidagi sinovlarda 503,17 km/soat tezlikni qayd etib, 500 km/soatlik to‘siqni yengib o‘tgan ilk seriyali avtomobilga aylandi.
  • Xalqaro avtomobil federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan ushbu natija Ginnesning rekordlar kitobiga seriyali avtomobillar va elektrokarlar o‘rtasidagi mutlaq jahon rekordi sifatida kiritildi.

Xitoyning BYD konserni avtosanoat tarixida yangi sahifa ochdi. Kompaniyaning flagman brendiga tegishli Yangwang U9 Xtreme giperkari Abu-Dabidagi rasmiy sinovlar chog‘ida 503,17 km/soat tezlik qayd etib, 500 km/soatlik afsonaviy to‘siqni yengib o‘tgan yer yuzidagi ilk seriyali avtomobilga aylandi.

Xalqaro avtomobil federatsiyasi (FIA) ushbu natijani rasman tasdiqladi hamda mazkur ko‘rsatkich bir yo‘nalishli harakatda seriyali avtomobillar va seriyali elektrokarlar orasidagi mutlaq jahon rekordi sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi.

Trassa, vaqt va ruldagi afsona: Rekord tafsilotlari

Tarixiy sinov jarayoni eng yuqori xavfsizlik va xalqaro standartlar asosida tashkil etildi:

  • Rekord maydoni: Sinovlar 2026 yil 1 noyabr kuni BAAning Abu-Dabi amirligi Al-Dafra hududidan o‘tgan Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11) xalqaro avtomagistralining to‘liq yopilgan 10 kilometrlik maxsus to‘g‘ri qismida o‘tkazildi;

  • Rul boshqaruvida tajribali pilot: Ushbu rekord tezlikda ekstremal giperkarni germaniyalik taniqli poygachi Mark Basseng mahorat bilan boshqarib, marraga yetkazdi.

3000 ot kuchi va muhandislik mo‘jizasi

Yangwang U9 Xtreme shunchaki tezyurar mashina emas, balki elektromobillar muhandisligining cho‘qqisi sifatida baholanmoqda:

  • To‘rtta mustaqil elektromotor: Avtomobil 4 ta mustaqil yuqori unumli dvigatel bilan ta’minlangan bo‘lib, ularning umumiy quvvati 3000 ot kuchidan oshadi (2978 bhp);

  • 1200 voltli arxitektura: Elektr quvvatini bir zumda maksimal samara bilan yetkazib beruvchi ilg‘or 1200V platformasi o‘rnatilgan;

  • Ekstremal shinalar: 500 km/soatdan yuqori ulkan bosim va haroratga chidash uchun Giti kompaniyasi bilan hamkorlikda maxsus yuqori chidamli shinalar ishlab chiqilgan;

  • Elita va cheklangan nusxa: Ushbu model rasman seriyali ishlab chiqarish maqomiga ega bo‘lishiga qaramay, butun dunyo bo‘yicha bor-yo‘g‘i 30 dona cheklangan tirajda sotuvga chiqariladi.

Avtosanoatdagi yangi davr: Bugatti va Koenigsegg erasiga chaqiriq

Mazkur muvaffaqiyat jahon superkar bozorida kuchlar muvozanatini tubdan o‘zgartirdi. Uzoq yillar davomida ichki yonuv dvigatellariga ega bo‘lgan Bugatti va Koenigsegg kabi an’anaviy brendlar yetakchilik qilib kelgan tezlik poygasida Xitoy sanoati va BYD konserni elektrotexnologiyalarning so‘zsiz ustunligini butun dunyoga namoyish etdi.

BYDYangwang U9 XtremeGinnesning rekordlar kitobiFIA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikalik nafaqaxo‘r bir yilda 1 207 ta film tomosha qilib, Ginnes rekordini o‘rnatdiAmerikalik nafaqaxo‘r bir yilda 1 207 ta film tomosha qilib, Ginnes rekordini o‘rnatdi4 noyabr 06:5324 nafar Kapur, Ginnes rekordlari va Bollivudning sirli olami24 nafar Kapur, Ginnes rekordlari va Bollivudning sirli olami25 oktabr 12:48Bo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdiBo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdi21 avgust 10:0238 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi38 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi21 avgust 09:28498 kun, 195 davlat: amerikalik sayyoh dunyoni rekord darajada tez aylanib chiqdi!498 kun, 195 davlat: amerikalik sayyoh dunyoni rekord darajada tez aylanib chiqdi!19 avgust 14:28Kamyob hodisa: Erling Xoland birdaniga 4 ta Ginness rekordini o‘rnatdi!Kamyob hodisa: Erling Xoland birdaniga 4 ta Ginness rekordini o‘rnatdi!14 avgust 09:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi
“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
Yangi davr boshlanadi: Beshinchi avlod BMW X5 (G65) O‘zbekistonga yetib keldi
Yangi davr boshlanadi: Beshinchi avlod BMW X5 (G65) O‘zbekistonga yetib keldi
Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)
Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)