Ispaniyaga uchayotgan samalyot “Bomba” nomli Bluetooth sabab ortga qaytdi

·89·Dunyo
Ispaniyaga uchayotgan samalyot “Bomba” nomli Bluetooth sabab ortga qaytdi

AQSHdan Ispaniyaga uchayotgan United Airlines samolyoti kutilmaganda ortga qaytishga majbur bo‘ldi. Bunga Bluetooth qurilmalar ro‘yxatida “bomb” nomli qurilma paydo bo‘lgani sabab bo‘lgan.

Ekipaj ehtimoliy xavfsizlik tahdidi tufayli samolyotni Nyuark aeroportiga qaytarishga qaror qilgan. Yo‘lovchilardan barcha elektron qurilmalarini o‘chirish so‘ralgan, biroq shubhali nom ro‘yxatda qolishda davom etgan.

Samolyot qo‘ngach, huquq-tartibot organlari va xavfsizlik xizmatlari tekshiruv o‘tkazgan. Ma’lum bo‘lishicha, “bomba” deb nomlangan qurilma aslida 16 yoshli o‘smirga tegishli Fitbit fitnes-bilaguzugi bo‘lgan.

Tekshiruvlardan so‘ng yo‘lovchilar Ispaniyaga o‘sha samolyotda, ammo yangi ekipaj bilan jo‘nab ketgan. Hozircha o‘smirga nisbatan ayblov qo‘yilmagan, holatni FQB o‘rganmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladiBugun, 14:23AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiBugun, 14:13AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi