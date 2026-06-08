Donald Tramp Eron bilan tinchlik kelishuvi bo‘yicha qat’iy bayonot berdi
Yaqin Sharq mintaqasidagi geosiyosiy vaziyat va yirik davlatlar o‘rtasidagi diplomatik kurashlar butun dunyo jamoatchiligi diqqat-e’tiborida bo‘lib turibdi. AQSH rahbari Donald Tramp Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Vashington va Tehron o‘rtasida erishiladigan har qanday tinchlik bitimini so‘zsiz qabul qilishga majbur bo‘lishini qat’iy tarzda ma’lum qildi. Dunyoning eng nufuzli nashrlaridan biri hisoblangan Financial Times gazetasiga eksklyuziv intervyu bergan Oq uy rahbari, Eron bilan bog‘liq xalqaro munosabatlarda hal qiluvchi so‘z va muhim qarorlar faqatgina Amerika Qo‘shma Shtatlari tomonidan qabul qilinishini alohida urg‘uladi.
Mintaqadagi vaziyat, Oq uyning siyosiy pozitsiyasi va Tehron bilan olib borilayotgan yashirin muzokaralarning asosiy detallari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
YAQIN SHARQDAGI GЕOSIYOSIY MUHIT VA AQSH POZITSIYASI
Davlatlar va yetakchilar
Olib borilayotgan harakatlar va bayonotlar
Diplomatik muzokaralarning bosh shartlari
Donald Tramp
(AQSH Prezidenti)
«Barcha qarorlarni shaxsan men qabul qilaman. Isroil rahbari (Netanyahu) bu jarayonda qaror qabul qiluvchi emas.»
Agar muzokaralar muvaffaqiyatsiz tugasa, Vashington harbiy kuch ishlatish variantini ham inkor etmaydi.
Binyamin Netanyahu
(Isroil Bosh vaziri)
Vashington va Tehron o‘rtasida imzolanishi kutilayotgan har qanday tinchlik shartnomasiga bo‘ysunishga majbur.
Isroil Livandagi «Hizbulloh» pozitsiyalariga zarba bergani ortidan Eron hujumiga uchragan edi.
Eron Islom Respublikasi
Isroilga qilingan raketa hujumlarini shunchaki «ogohlantirish» deb atadi va urush istamasligini bildirdi.
AQSH Tehrondan yadroviy qurol yaratish dasturidan butunlay va qayta tiklanmaydigan tarzda voz kechishni talab qilmoqda.
Trampning fikricha, yaqinda Eron tomonidan Isroil hududiga uyushtirilgan raketa zarbalari amalda hech qanday natija bermadi va bu holat Vashingtonning diplomatik muloqot orqali tinchlikka erishish rejalarini aslo o‘zgartira olmaydi.
Katta sahna ortidagi kelishuvlar va kutilayotgan natija
Ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning may oyi so‘nggida AQSH va Eron vakillari qurolli to‘qnashuvlarni to‘xtatish bo‘yicha dastlabki tinchlik shartnomasi loyihasini ishlab chiqishga juda yaqin kelishgan. Nufuzli Axios nashrining amerikalik yuqori martabali mulozimlarga tayanib xabar berishicha, tomonlar ko‘plab bahsli masalalarda umumiy tushunchaga erisha olganlar. Biroq, hali yakuniy hujjat imzolangani yo‘q. Vaziyatning bunday rivojlanishi nafaqat ikki davlat, balki butun Yaqin Sharq mintaqasida xavfsizlik va barqarorlik muhitini qaror toptirishda bosh omil bo‘lib xizmat qiladi.
Zamin sharhi: Donald Trampning bu galgi bayonoti uning tashqi siyosatda naqadar qat’iy va o‘z so‘zida turadigan yetakchi ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Isroil kabi eng yaqin ittifoqchisiga ham kelishuvlarni qabul qilish majburiyatini yuklashi Oq uyning mintaqada katta urush kelib chiqishini oldini olishga jiddiy kirishganidan dalolat beradi. Eronning raketa hujumlari fonida ham diplomatik muzokaralar eshigini yopmaslik — katta siyosiy iroda mahsulidir. Yaqin Sharqdagi tinchlik esa dunyo iqtisodiyoti va xavfsizligi uchun suv va havodek zarur. Umid qilamizki, tomonlar tez orada yakuniy bitimga kelishadi va mintaqada tinchlik bayrog‘i hilpiraydi. Zero, urushning hech qachon g‘olibi bo‘lmaydi!
Jahon siyosatidagi eng shov-shuvli bayonotlar, AQSH va Eron o‘rtasidagi yashirin kelishuvlar tafsilotlari hamda xalqaro maydondagi eng qaynoq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…