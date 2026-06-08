Donald Tramp Eron bilan tinchlik kelishuvi bo‘yicha qat’iy bayonot berdi

·67·Dunyo
Donald Tramp Eron bilan tinchlik kelishuvi bo‘yicha qat’iy bayonot berdi

Yaqin Sharq mintaqasidagi geosiyosiy vaziyat va yirik davlatlar o‘rtasidagi diplomatik kurashlar butun dunyo jamoatchiligi diqqat-e’tiborida bo‘lib turibdi. AQSH rahbari Donald Tramp Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Vashington va Tehron o‘rtasida erishiladigan har qanday tinchlik bitimini so‘zsiz qabul qilishga majbur bo‘lishini qat’iy tarzda ma’lum qildi. Dunyoning eng nufuzli nashrlaridan biri hisoblangan Financial Times gazetasiga eksklyuziv intervyu bergan Oq uy rahbari, Eron bilan bog‘liq xalqaro munosabatlarda hal qiluvchi so‘z va muhim qarorlar faqatgina Amerika Qo‘shma Shtatlari tomonidan qabul qilinishini alohida urg‘uladi.

Mintaqadagi vaziyat, Oq uyning siyosiy pozitsiyasi va Tehron bilan olib borilayotgan yashirin muzokaralarning asosiy detallari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

YAQIN SHARQDAGI GЕOSIYOSIY MUHIT VA AQSH POZITSIYASI

Davlatlar va yetakchilar

Olib borilayotgan harakatlar va bayonotlar

Diplomatik muzokaralarning bosh shartlari

Donald Tramp


(AQSH Prezidenti)

«Barcha qarorlarni shaxsan men qabul qilaman. Isroil rahbari (Netanyahu) bu jarayonda qaror qabul qiluvchi emas.»

Agar muzokaralar muvaffaqiyatsiz tugasa, Vashington harbiy kuch ishlatish variantini ham inkor etmaydi.

Binyamin Netanyahu


(Isroil Bosh vaziri)

Vashington va Tehron o‘rtasida imzolanishi kutilayotgan har qanday tinchlik shartnomasiga bo‘ysunishga majbur.

Isroil Livandagi «Hizbulloh» pozitsiyalariga zarba bergani ortidan Eron hujumiga uchragan edi.

Eron Islom Respublikasi

Isroilga qilingan raketa hujumlarini shunchaki «ogohlantirish» deb atadi va urush istamasligini bildirdi.

AQSH Tehrondan yadroviy qurol yaratish dasturidan butunlay va qayta tiklanmaydigan tarzda voz kechishni talab qilmoqda.

Trampning fikricha, yaqinda Eron tomonidan Isroil hududiga uyushtirilgan raketa zarbalari amalda hech qanday natija bermadi va bu holat Vashingtonning diplomatik muloqot orqali tinchlikka erishish rejalarini aslo o‘zgartira olmaydi.

Katta sahna ortidagi kelishuvlar va kutilayotgan natija

Ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning may oyi so‘nggida AQSH va Eron vakillari qurolli to‘qnashuvlarni to‘xtatish bo‘yicha dastlabki tinchlik shartnomasi loyihasini ishlab chiqishga juda yaqin kelishgan. Nufuzli Axios nashrining amerikalik yuqori martabali mulozimlarga tayanib xabar berishicha, tomonlar ko‘plab bahsli masalalarda umumiy tushunchaga erisha olganlar. Biroq, hali yakuniy hujjat imzolangani yo‘q. Vaziyatning bunday rivojlanishi nafaqat ikki davlat, balki butun Yaqin Sharq mintaqasida xavfsizlik va barqarorlik muhitini qaror toptirishda bosh omil bo‘lib xizmat qiladi.

Zamin sharhi: Donald Trampning bu galgi bayonoti uning tashqi siyosatda naqadar qat’iy va o‘z so‘zida turadigan yetakchi ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Isroil kabi eng yaqin ittifoqchisiga ham kelishuvlarni qabul qilish majburiyatini yuklashi Oq uyning mintaqada katta urush kelib chiqishini oldini olishga jiddiy kirishganidan dalolat beradi. Eronning raketa hujumlari fonida ham diplomatik muzokaralar eshigini yopmaslik — katta siyosiy iroda mahsulidir. Yaqin Sharqdagi tinchlik esa dunyo iqtisodiyoti va xavfsizligi uchun suv va havodek zarur. Umid qilamizki, tomonlar tez orada yakuniy bitimga kelishadi va mintaqada tinchlik bayrog‘i hilpiraydi. Zero, urushning hech qachon g‘olibi bo‘lmaydi!

Jahon siyosatidagi eng shov-shuvli bayonotlar, AQSH va Eron o‘rtasidagi yashirin kelishuvlar tafsilotlari hamda xalqaro maydondagi eng qaynoq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Donald TrampEronIsroilBinyamin NetanyahuFinancial Times
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3 yoshli qizchaning hayoti maxsus qutqaruv operatsiyasi bilan saqlab qolindi3 yoshli qizchaning hayoti maxsus qutqaruv operatsiyasi bilan saqlab qolindiBugun, 07:09Prezident otgan to‘p ortidan yugurib, jurnalist yiqilib tushdiPrezident otgan to‘p ortidan yugurib, jurnalist yiqilib tushdiBugun, 06:4380 ming odam yashaydigan kema-shahar: kelajak allaqachon boshlanmoqda80 ming odam yashaydigan kema-shahar: kelajak allaqachon boshlanmoqdaBugun, 06:36Tramp Eronga qo‘yilgan sanksiyalar bo‘yicha kutilmagan bayonot berdiTramp Eronga qo‘yilgan sanksiyalar bo‘yicha kutilmagan bayonot berdiBugun, 06:32Angliyada ota va qiz tibbiyot oliygohini birga tamomladiAngliyada ota va qiz tibbiyot oliygohini birga tamomladiKecha, 13:23Dunyodagi eng chuqur basseyn: suv ostida butun bir shahar yashiringanDunyodagi eng chuqur basseyn: suv ostida butun bir shahar yashiringanKecha, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi